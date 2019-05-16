Известные мистики и маги. Махариши Рерих.

Рерих был не только великим художником и мыслителем. Он был еще и великим человеком, гуманистом в самом прямом смысле этого слова. Все, кому посчастливилось хотя бы раз лично встретиться с ним, говорили о том, насколько необычное, потрясающее, запоминающееся на всю жизнь впечатление производил на людей выдающийся русский просветитель. Весь его образ излучал духовную силу, которой он щедро делился с окружающими людьми. Это не осталось незамеченным ими, особенно на Востоке, мудрые и проницательные жители которого издавна умели проникать в духовную суть встретившегося им человека. Однажды во время встречи с Н. К. Рерихом известный во всем мире индийский ученый Джагадиш Чандра Бос провел интереснейший эксперимент по воздействию аурических излучений человека на состояние растений. В присутствии Рериха индийский ученый ввел в одно из растений, находившихся в его лаборатории, смертельную дозу яда, сказав Рериху, что от этой инъекции растение должно мгновенно погибнуть. Однако видимых изменений с растением не произошло. Бос вторично сделал растению смертельную инъекцию, и вновь это не отразилось на состоянии цветка. Тогда, взглянув на Рериха, ученый попросил его отойти от растения на приличное расстояние и ввел тот же самый препарат в цветок еще раз. На этот раз растение действительно моментально завяло. Бос так сообщил Рериху результаты своего эксперимента: «Я так и думал, что в присутствии некоторых личностей действие ядов не может сказаться в полную силу». Под «некоторыми личностями» индийский исследователь имел в виду высокодуховных людей, аура которых обладает сильнейшим целительным воздействием на все окружающее, и прежде всего на живые организмы.По свидетельству одной из ближайших сотрудниц Рерихов в США, Зинаиды Фосдик, и Елена Ивановна, и Николай Константинович обладали также ярко выраженными способностями к духовному целительству, т. е. лечению людей посредством передачи им своей психической энергии. Но Рерихи никогда не афишировали эти способности и применяли их только в особых случаях, как правило, для помощи своим ближайшим сотрудникам.Необычные духовные возможности великого русского художника проявлялись во многих областях жизни. По свидетельству очевидцев, Рерих умел своим духовным воздействием изменять даже ауру (или психоэнергетические наслоения) пространства, в котором находился он сам и его сотрудники.Вот рассказ Николая Грамматчикова, члена экспедиции Рериха по Центральной Азии, об одном эпизоде, произошедшем на пути следования экспедиции.Во время путешествия по странам Востока членам экспедиции приходилось останавливаться в разных местах, далеко не всегда хороших. Н. Грамматчиков пишет от лица участника экспедиции: «Мы стоим в месте мрачном по его прошлому. Это старинный монастырь, в котором произошло двойное убийство и самоубийство. Пролитая кровь прервала служение монахов навсегда…В соседних горах полегло десять тысяч китайцев…По ночам дежурных беспокоят какие-то странные звуки, которые никак нельзя объяснить, неожиданно бьет в нос запах разлагающегося трупа у ступеней, появляются какие-то тени…Долго не говорят друг другу об этих явлениях часовые, но потом разговариваются и решаются рассказать обо всем Николаю Константиновичу Рериху. Двое заинтересованы, третий нервничает, на него наводит все происходящее жуть.Как всегда, с приветливой улыбкой выслушивает Н. К. рассказы своих подчиненных; больше всех говорит тот, кому жутко, само слово «жуть» часто срывается с его уст. Он храбрый человек, долго дрался с хунхузами в Маньчжурии, но тут нечто, чего не возьмешь пулей, и ему не по себе.Долгим ласковым взглядом смотрит Н. К. на лицо рассказчика и говорит: «Интересно, очень интересно, продолжайте наблюдать».Ночью, вставая на смену, я твердо решил довести до возможной точности свои наблюдения, но… ничего в два моих часа не произошло. Не произошло и в дежурство других… И до самого конца нашего пребывания в древнем монастыре никто не слыхал больше никаких звуков вокруг, кроме воя ветра да хохота и уханья сов и филинов в скалах.В одно из дежурств я слышал чудный аромат фиалок… а двор был бел от свежего снега».Но, пожалуй, более всего необычные духовные способности Рериха проявлялись в его воздействии на людей. Как ни фантастически это звучит, но он приносил им удачу! Об этой необычной способности художника писал в своих воспоминаниях его ученик А. Хейдок, ссылаясь на рассказы людей, как встречавшихся с Рерихом лишь однажды, так и хорошо знавших его.Вот что рассказывала о великом живописце сотрудница семьи Рерихов И. Богданова (ее рассказ записал А. Хейдок): «Когда мы жили в Кулу, окрестные жители проявляли глубокое уважение и даже почитание Н. К. Рериха. Называли его Гуру, что, по индийским понятиям, духовный учитель и святой человек одновременно. В бедах приходили к нему за помощью. Бывало, выхожу утром во двор поместья и вижу фигуру крестьянина из окрестностей или горца — стоит понуро, дожидается возможности увидеть «русского Гуру». В руках традиционное подношение: чашечка с рисом, сверху прикрытая красным цветком. Такой у них обычай — нельзя являться к святому или отшельнику с пустыми руками. Святой ведь сам не сеет, не жнет… Приходящие знали, что лучше всего обратиться к Н. К. Рериху через меня — я быстро выучилась их языку.— Скажи Гуру, что меня несчастье постигло, — говорит крестьянин.Я иду к Николаю Константиновичу — так и так, человек просит… Николай Константинович выходит, я сопровождаю его как переводчица. Посетитель кланяется:— Помоги, Гуру! Меня несчастье постигло. Плохо мне!Николай Константинович ласково поглаживает его по плечу, по-русски говорит:— Тебе будет хорошо. Хорошо будет!И с пожеланием блага сует в карман просителю несколько рупий — не помешают бедняку».На вопрос А. Хейдока «А бывало ли, что один и тот же проситель приходил в другой раз?» Ираида Михайловна ответила: «Как же, очень часто приходили, но уже не за помощью, а с благодарностью. «Спасибо, помог ты мне, Гуру! — говорили. — Теперь я живу хорошо».А в Харбине А. Хейдоку рассказывал о необычном воздействии Рериха на людей русский эмигрант, на чужбине ставший продавцом кукол, которые делала его жена. Продавец встретился с Рерихом в самый отчаянный период своей жизни: работу на чужбине найти было невозможно, денег не было, все, что можно было продать из вещей, привезенных из России, было продано, как жить дальше — неизвестно. Как писал Хейдок, «… и ходит наш продавец по базару, и отчаяние закрадывается в душу. И вдруг он узнает: приехал Рерих. И также вдруг приходит решение: «Пойду к нему!» И вот он в кабинете Рериха. Художник принял посетителя приветливо и сердечно, усадил в кресло, осведомился, что привело гостя к нему. Неудачливый торговец куклами почувствовал внутреннюю потребность выговориться, как тяжко ему живется на чужбине, и показал своих кукол. И пока шел разговор, отчаянье, терзавшее продавца, мало-помалу уходило, и мир вошел в его душу. Рерих похвалил работу, но и сказал, что они (муж и жена) избрали очень трудный и малоблагодарный путь служения искусству. Великий художник ничего не купил, но продавец кукол и не предлагал своего товара. Поблагодарив за беседу и распрощавшись, он вышел из дома Рериха и зашагал по Садовой. Вдруг его окликнули:— Что продаете?Он оглянулся: в дверях магазина стоял японец, по-видимому хозяин, который сделал приглашающий жест. Наш агент по продаже художественных изделий быстро развернул товар. Японец сразу же купил все куклы и заказал крупную партию на будущее. Отчаявшемуся, испытавшему на себе весь холод чужбины человеку казалось, что чья-то могучая рука вытащила его из мрачной бездны. С этого дня он тоже уверовал, что Рерих приносит людям счастье, о чем он со слезами на глазах рассказывал мне и моим друзьям» (А. Хейдок. Учитель Жизни).Что лежало в основе этого удивительного свойства Рериха — приносить людям удачу и помощь, словно меняя их судьбу к лучшему? Наверное, тот самый Магнит личности, о котором говорится в Агни Йоге. Суть этого Магнита — высокая духовность, любовь к людям и, самое главное, искреннее желание помочь им, которое благодаря необыкновенному духовному потенциалу художника материализовывалось в реальные события жизни людей, приходящих к нему за помощью и поддержкой.Годы проходят, но Магнит личности великого мастера не только не меркнет, но становится все сильнее и ярче. Этот Магнит привлекает к творчеству и самому имени Рериха людей всего мира. Новые поколения любуются таинственными и прекрасными образами его картин, приобщаются к его идеям, читают его книги — и тем самым становятся несравненно богаче духовно. За успешным духовным развитием, за расширением сознания, как называется это в учении Агни Йоги, приходят и более гармоничные условия жизни — не бытие определяет сознание, а сознание определяem бытие, как утверждают восточные мудрецы. На Востоке верят, что только великим святым дано нести духовную помощь людям, изменяя их карму к лучшему. Поэтому на Востоке Рериха и называли «Махариши», что означает «Великий мудрец, святой».

Источник: http://nashaplaneta.su/news/izvestnye_mistiki_i_magi_makharishi_rerikh/2019-05-16-69270