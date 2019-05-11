Домашняя экоферма. Алексей Балакин. Часть 2
Экоферма что это.
Автор-сказитель – Алексей Балакин
Часть 1 – https://youtu.be/JiC5td3hxcM
Домашняя Экоферма состоит из установки Аэро-Флора и небольшой червефермы.
1. Установка Аэро-Флора позволяет выращивать круглый год в домашних условиях экологически чистую зелень и овощи. Полезная, свежесрезанная зелень у вас дома 365 дней в году. До 12 кг. за 35 дней с 1 кв. метра с помощью установки “AERO FLORA”
2. Червеферма позволяет перерабатывать все органические отходы, производить жидкий чернозём и биогумус, лучшие в мире органические удобрения.
3. Обучать детей, приучать их к природе. Смотрите видео сериал “Настя и дендрусики”
Подробней остановимся на червеферме.
1. Почему именно дождевые черви?
2. Как их содержать?
3. Как и чем их кормить?
4. Что такое биогумус и жидкий чернозём?
5. Как использовать для своих растений и повышения плодородия?
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