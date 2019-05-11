Домашняя экоферма. Алексей Балакин. Часть 2

Экоферма что это.



Автор-сказитель – Алексей Балакин

Часть 1 – https://youtu.be/JiC5td3hxcM



Домашняя Экоферма состоит из установки Аэро-Флора и небольшой червефермы.



1. Установка Аэро-Флора позволяет выращивать круглый год в домашних условиях экологически чистую зелень и овощи. Полезная, свежесрезанная зелень у вас дома 365 дней в году. До 12 кг. за 35 дней с 1 кв. метра с помощью установки “AERO FLORA”

2. Червеферма позволяет перерабатывать все органические отходы, производить жидкий чернозём и биогумус, лучшие в мире органические удобрения.

3. Обучать детей, приучать их к природе. Смотрите видео сериал “Настя и дендрусики”



Подробней остановимся на червеферме.



1. Почему именно дождевые черви?

2. Как их содержать?

3. Как и чем их кормить?

4. Что такое биогумус и жидкий чернозём?

5. Как использовать для своих растений и повышения плодородия?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ai0ZvIKNMP0