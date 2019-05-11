Атака на Победу и мировая шахматная доска
Каждый раз перед 9 мая какие-нибудь персонажи, считающие себя особой кастой, начинают поливать грязью Победу, подвиг народа и того, кто привел СССР к выигрышу Великой Отечественной войне.
Это происходит каждый год. Каждый год они получают «отлуп» по полной программе. Публикуются документы, факты, поясняется логика событий 1941—1945 года.
Но на будущий год к 9 мая все повторяется сначала.
Это значит, что перед нами не заблуждения. Перед нами — сознательная информационная война.
Не стал исключением и 2019 год.
Предлагаю вашему вниманию очередной выпуск видеоблога, в котором мы обсудили эту и другие темы. А также подвели итоги конкурса и выяснили, кто выиграл мои книги…
Хронометраж:
00:00 — об очередных нападках на Сталина и Великую Победу
07:32 — о демонизации Сталина
13:52 — развенчание лжи о Блокадном Ленинграде
22:08 — глобальная шахматная доска: Россия, Китай и США
27:50 — про санкции США против Ирана
30:31 — о политическом торге между Турцией и США
33:28 — борьба Китая и США в Венесуэле
42:43 — итоги конкурса
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103580