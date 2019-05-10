Три сценария будущего экономики. Валентин Катасонов

Сократ просил богов дать ему только то, что они сами считают полезным для него. И точно так же лакедемоняне в своих общественных и домашних молитвах просили богов лишь о том, чтобы те даровали им всё прекрасное и благое, а выбор и определение того, что является для них действительно прекрасным и благим, предоставляли самим богам.

— Мишель Монтень