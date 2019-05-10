Три сценария будущего экономики. Валентин Катасонов
Планы хозяев денег
Доктор экономических наук Валентин Катасонов рассказывает о трёх сценариях будущего, которые планируют хозяева денег. Во второй части писатель Дмитрий Перетолчин и Валентин Катасонов об истоках капитализма.
Кто толкает человечество в пропасть? Что такое «теневое правительство» США? К чему приведут экономические реформы и конкурентная борьба между государствами? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Расскажут:
Книги Катасонова Валентина Юрьевича
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/tri-stsenariya-buduschego-ekonomiki-valentin-katasonov
Все понятно. Но мне кажется, что
поле боя держится на танках.