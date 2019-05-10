Позывной – “Борода”. Сильные духом. Выпуск 18

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.



Вадим Иванович Фаддеев – удивительный лётчик, о храбрости которого слагали легенды. 2-х метровый богатырь с голубыми глазами, за растительность на лице получил прозвище «Борода», начав войну летом 41-го на истребителе И-16.

Впервые о Фаддееве заговорили после его отчаянных штурмовок наступающих войск объединённой Европы на Южном фронте. Вадим атаковал врага с гораздо более низких высот, чем его коллеги. Однажды в районе Кодыма (Молдавия) Вадим Фаддеев с группой истребителей атаковал колонну румынских кавалеристов. Расстреляв все патроны, он спустился к самой земле и рубил всадников винтом своего «ишачка».



Автор выпуска: Дмитрий Назаренко

Текст читает: Сергей Горин

Звуковое оформление: Артём Карев

Видео-оформление: В. Василичъ



Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4t0E9LOgm7I