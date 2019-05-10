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Позывной – “Борода”. Сильные духом. Выпуск 18

12:02. 10 мая 2019 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

Вадим Иванович Фаддеев – удивительный лётчик, о храбрости которого слагали легенды. 2-х метровый богатырь с голубыми глазами, за растительность на лице получил прозвище «Борода», начав войну летом 41-го на истребителе И-16.
Впервые о Фаддееве заговорили после его отчаянных штурмовок наступающих войск объединённой Европы на Южном фронте. Вадим атаковал врага с гораздо более низких высот, чем его коллеги. Однажды в районе Кодыма (Молдавия) Вадим Фаддеев с группой истребителей атаковал колонну румынских кавалеристов. Расстреляв все патроны, он спустился к самой земле и рубил всадников винтом своего «ишачка».

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4t0E9LOgm7I

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