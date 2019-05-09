Сводки от ополчения Новороссии 09 мая 2019
- 08:52 ВСУ нанесли удар по пригороду Горловки в День Победы.
- 08:30 Идущие в бой на Донбассе помнят Победу, — экс-комбриг ЛНР.
- 07:17 Есть ли кому оборонять Донбасс? Немного о демонстрации боевых возможностей (ВИДЕО).
- Вчера 23:19 Военнослужащие НМ ЛНР чтят память героев ВОВ.
- Вчера 22:30 Один военнослужащий ДНР убит, двое ранены за сутки в результате обстрелов с позиций ВСУ – Безсонов.
- Вчера 22:04 “Важно чувствовать себя человеком”, – защитник Донбасса, который нуждается в Вашей помощи.
ВСУ нанесли удар по пригороду Горловки в День Победы
Утром 9 мая каратели ВСУ нанесли удар по пригороду Горловки. Прямым попаданием вражеского снаряда уничтожен жилой дом.
Об этом «Русской Весне» рассказал мэр Горловки Иван Приходько.
«Обстрел Зайцево. Ул. Лациса, 14, жилой дом, прямое попадание. Дом сгорел, хозяйка не пострадала», — сообщил градоначальник.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Идущие в бой на Донбассе помнят Победу, — экс-комбриг ЛНР
Заместитель легендарного командира ополчения ЛНР Алексея Мозгового, после его смерти занявший пост комбрига «Призрака», высказал своё мнение о происходящих сегодня на Донбассе и Украине событиях сквозь призму годовщины Великой Победы.
Знаете, именно в этот день, 8 мая, хочу обратиться к украинцам.
Во что вас превратили? Стоять на коленях и вилять хвостиком перед побежденными нами вместе нациками — нет большего унижения.
Мы разгромили эту погань в 1945-м. Этим гордиться нужно, а не скорбеть. Мы — победители.
Ещё важно не допустить экспансию распродажников всех мастей на наш общий День Победы, на наше 9 Мая.
Посмотрите, на 1 Мая они уже наехали, своеобразный рейдерский захват. На Майдане так было, технология — та же. Обмотались национальными флагами — и на взлёт! Со скидкой. Нельзя.
Чем я горжусь на Донбассе? Нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам Великой Отечественной войны. Найдите время, посмотрите парады в Донецке и Луганске.
Мы создали наши армии. Мы — работаем. Нам — не стыдно смотреть этим великим людям в глаза. И мы — победим. Как они.
12 мая — День Республики в ЛНР. Люди в «личку» пишут, «инсайд» просят, мол, в Администрации главы служишь, скажи, что будет дальше. Да инсайд, он один: Мы — русские. Мы — не сдаёмся. Как всегда было. И будет. Вот и весь инсайд.
С Днем Победы всех, родные! Наша Армия — это все Мы. Привыкли уже, что она — Несокрушимая и Легендарная, в боях познавшая радость побед. А мы, русские, своих привычек не меняем. С Праздником всех, друзья! За Родину! За Победу!
Каждый, кто сейчас идет в бой на Донбассе, помнит эту Победу. Он не скорбит о нацистах и не хочет с ними «примириться».
Он идет в бой его побеждать. У него это — в крови. Он — Победитель.
Скажите, каким нужно быть тупым, чтобы не понимать, что наша Победа — это не какое-то «победобесие», а то, что мы хотим, чтобы эти смерти миллионов (!) больше не повторились?!
И мы хотим одного — чтобы помнили. Чтобы не нарывались.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Есть ли кому оборонять Донбасс? Немного о демонстрации боевых возможностей (ВИДЕО)
Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал кадры генеральной репетиции военного парада ко Дню Победы в Донецке.
«Это генеральная репетиция Парада. Можете разглядеть людей. Это они сидят в окопах, терпят обстрелы, устраивают засады и громят ДРГ противника.
Это их хотят убить в первую очередь пришельцы из нацбатов и ВСУ, а потом уже намерены разбираться с мирным населением Донбасса. Это моя пропаганда? Неееет…
Кто заблуждается по поводу планов Киева относительно ДНР и ЛНР — их не знает или просто не хочет знать.
На кону — жизнь, и вот эти люди, вышагивающие по улице Артёма в Донецке, эту жизнь защищают. И это реальность, а не громкие слова.
Однажды, чтоб рассмотреть наших дедов, в 1942 в Москву прилетел Черчилль. Он желал сам убедиться, выстоят ли русские (да по национальностям — все!), если Англия войдёт во Второй фронт.
Черчилля встречала советская рота почётного караула. Солдат сняли из окопов, чуть подучили строевому шагу, они-то и стояли в строю перед премьер-министром Англии. Уинстон шёл вдоль РПК и вглядывался в каждое лицо.
Потом, в Лондоне, он сказал: «С этими можно заключать альянс»!
Так вот и сейчас перед вами люди из окопов. Посмотрите на них и вы поймёте — пять лет идёт война, пять лет они воюют и будут воевать.
Их не надо покупать, уговаривать, пропитывать пропагандой. У них свои мотивы.
Да, если бы не странная фраза микрофонного ведущего за кадром, на первом же плане… Про лишних людей (репортёров и журналистов)… Простим ему его отстранённость. Жизнь с трибуны всегда видится немного по-другому. Но я этого человека знаю, он хороший мужик! И с наступающим его тоже!
И нас всех! С наступающим Великим Днём Победы!
Итак, непарадные люди на параде!»
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Александр Сладков
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Военнослужащие НМ ЛНР чтят память героев ВОВ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Один военнослужащий ДНР убит, двое ранены за сутки в результате обстрелов с позиций ВСУ – Безсонов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Важно чувствовать себя человеком”, – защитник Донбасса, который нуждается в Вашей помощи
К оглавлению | Источник: www.youtube.com