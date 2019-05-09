Сводки от ополчения Новороссии 09 мая 2019

Заместитель легендарного командира ополчения ЛНР Алексея Мозгового, после его смерти занявший пост комбрига «Призрака», высказал своё мнение о происходящих сегодня на Донбассе и Украине событиях сквозь призму годовщины Великой Победы.

Знаете, именно в этот день, 8 мая, хочу обратиться к украинцам.

Во что вас превратили? Стоять на коленях и вилять хвостиком перед побежденными нами вместе нациками — нет большего унижения.

Мы разгромили эту погань в 1945-м. Этим гордиться нужно, а не скорбеть. Мы — победители.

Ещё важно не допустить экспансию распродажников всех мастей на наш общий День Победы, на наше 9 Мая.

Посмотрите, на 1 Мая они уже наехали, своеобразный рейдерский захват. На Майдане так было, технология — та же. Обмотались национальными флагами — и на взлёт! Со скидкой. Нельзя.

Чем я горжусь на Донбассе? Нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам Великой Отечественной войны. Найдите время, посмотрите парады в Донецке и Луганске.

Мы создали наши армии. Мы — работаем. Нам — не стыдно смотреть этим великим людям в глаза. И мы — победим. Как они.

12 мая — День Республики в ЛНР. Люди в «личку» пишут, «инсайд» просят, мол, в Администрации главы служишь, скажи, что будет дальше. Да инсайд, он один: Мы — русские. Мы — не сдаёмся. Как всегда было. И будет. Вот и весь инсайд.

С Днем Победы всех, родные! Наша Армия — это все Мы. Привыкли уже, что она — Несокрушимая и Легендарная, в боях познавшая радость побед. А мы, русские, своих привычек не меняем. С Праздником всех, друзья! За Родину! За Победу!

Каждый, кто сейчас идет в бой на Донбассе, помнит эту Победу. Он не скорбит о нацистах и не хочет с ними «примириться».

Он идет в бой его побеждать. У него это — в крови. Он — Победитель.

Скажите, каким нужно быть тупым, чтобы не понимать, что наша Победа — это не какое-то «победобесие», а то, что мы хотим, чтобы эти смерти миллионов (!) больше не повторились?!

И мы хотим одного — чтобы помнили. Чтобы не нарывались.

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