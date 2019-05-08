Трагедия в Шереметьево, Госдума и 17 млн
В свежем выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» успели обсудить три темы. Сначала трагедию в аэропорте Шереметьево, потом неудавшийся военный переворот в Венесуэле и наконец «вопрос о 17 милллионах».
Хронометраж:
01:33 — Трагедия в Шереметьево и ее последствия
13:01 — Суперджет: приостановить — не приостанавливать полёты
24:50 — Кто помешал неудачному госперевороту в Венесуэле
28:56 — Зачем нам мешать США в Венесуэле
32:30 — Будет ли новый Карибский кризис
34:21 — Госдума и 17 миллионов рублей
P.S. Предыдущие выпуски передачи:
- Путин заговорил об общем гражданстве с Украиной
- О Ленине и итогах выборного шоу на Украине
- На Украине выбора нет и горящий Нотр-Дам
- Росстат и обувь, Казахстан и Украина
- Арест Абызова и литовское судилище над русскими офицерами
- Плата за Крым, отставки губернаторов, Назарбаев
- Катастрофы Боинга, и где наши самолёты
- А что имя Сталин значит для вас?
- Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре
- О выступлении Путина перед Федеральным Собранием
- О странных заявлениях властей
- Янукович, как пример для Мадуро
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103507