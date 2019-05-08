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Трагедия в Шереметьево, Госдума и 17 млн

07:41. 8 мая 2019 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:

В свежем выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» успели обсудить три темы. Сначала трагедию в аэропорте Шереметьево, потом неудавшийся военный переворот в Венесуэле и наконец «вопрос о 17 милллионах».
Хронометраж:

01:33 — Трагедия в Шереметьево и ее последствия
13:01 — Суперджет: приостановить — не приостанавливать полёты
24:50 — Кто помешал неудачному госперевороту в Венесуэле
28:56 — Зачем нам мешать США в Венесуэле
32:30 — Будет ли новый Карибский кризис
34:21 — Госдума и 17 миллионов рублей

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103507

Метки: блог, Видео

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