Трагедия в Шереметьево, Госдума и 17 млн

В свежем выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» успели обсудить три темы. Сначала трагедию в аэропорте Шереметьево, потом неудавшийся военный переворот в Венесуэле и наконец «вопрос о 17 милллионах».

Хронометраж:

01:33 — Трагедия в Шереметьево и ее последствия

13:01 — Суперджет: приостановить — не приостанавливать полёты

24:50 — Кто помешал неудачному госперевороту в Венесуэле

28:56 — Зачем нам мешать США в Венесуэле

32:30 — Будет ли новый Карибский кризис

34:21 — Госдума и 17 миллионов рублей

Скачать аудио

Видео ВК

P.S. Предыдущие выпуски передачи:

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/103507