Деньги — это инструмент

Тема о том, как определить «человека Власти» поднималась в «Лестнице в небо» неоднократно, но каждый раз отмечалось, что вопрос это достаточно тонкий и в нём нужно тщательно разбираться. Скорее всего, гарантированного ответа на вопрос о том, является ли данный человек «человеком Власти» со стороны дать невозможно, но вот с большой вероятностью утверждать то, что данный человек «человеком Власти» не является часто можно. В частности, это хорошо видно на обсуждении этих темы у нас на сайте.

А именно, в вопросе о том, чем руководствуется Путин и «его друзья» в своей деятельности. Так вот, как только человек начинает объяснять, что «единственная цель» Путина — воровать, можно тут же смело говорить, что он не является «человеком Власти». Потому что устойчивость Путина и многие его успехи на внешнеполитическом поприще говорят о том, что он как раз «человеком Власти» стал (не будучи им предварительно). И здесь спорить не о чём, Путин, как и Ельцин (на первом этапе своей карьеры, по крайней мере) «человеком Власти», безусловно, является.

А главное свойство «человека Власти» — это понимание того, что для того, чтобы сохранить свой социальный статус в части нахождения в элите, это бороться именно за Власть. А не за деньги. Потому что получить большие деньги можно только тогда, когда ты вписан во властные структуры, не говоря уже о том, чтобы эти деньги защитить.

Типичный пример — Березовский. Который был искренне убеждён, что деньги — это всё (мы про это в «Лестнице…» писали), но как только был отстранён от Власти убедился, что все его таланты не дают возможности заработать даже жалкую копейку. Всё, что он тратил за время нахождения в Великобритании, было украдено в России. Ничего сравнимого по масштабу он получить не сумел. Собственно, вообще ничего не получил.

Ещё один пример — Дерипаска. Который уже понял, что без дружбы с Властью ничего защитить не получится. Пока он был членом крупнейшей властной группировки в России, «Семейной», всё у него было «в шоколаде». Как только «Семейная» группировка начала проигрывать схватку за Власть, у Дерипаски начались проблемы. Я их, собственно, не буду здесь разбирать, могу только отметить, что эти проблемы для всех очевидны.

Можно привести еще один очень типичный пример. У нас было очень много разных чиновников высокого уровня. Они постоянно были на страницах СМИ, явно получали очень большие деньги. Но как только лишились должности, у них начались серьезные проблемы. Дворкович не зря так рвался в начальники ФИДЕ — он считал, что статус международного спортивного чиновника позволит ему защитить «честно заработанные» деньги. Но даже и в этом случае никаких гарантий не видно. Что и означает, что Дворкович (и другие чиновники) были на высоких позициях в рамках иерархии управления, но никак не Власти.

Собственно, «человека Власти» совсем из неё выкинуть нельзя — даже если его властная группировка разгромлена, он сможет, пользуясь своим пониманием законов Власти, наработать себе статус. Такие люди тоже есть: вроде бы, их надёжно изолировали и выгнали, а они всё равно проявляются, тем или иным способом. И вот про них как раз есть вопрос, не являются ли они носителями знания о том, что такое «человек Власти». Хотя, теоретически, тут могут работать и семейные связи.

Повторю ещё раз: «человек Власти» никогда не ставит вперёд вопросы денег. Деньги это инструмент, бороться нужно именно за Власть и ставить только те вопросы, которые касаются именно Власти. И если кто-то понимает, как такие вопросы решать, их восстановление во Власти практически неизбежно. Именно их карьера и путь представляют максимальный интерес с точки зрения исследования людей Власти.

В нашей стране людей Власти очень мало. Просто потому, что в 90-е годы на многие серьезные позиции и финансовые потока стали чистые воры и компрадоры. Напомню, что компрадор в этом понимании — это человек, который пошел на службу внешним властным группировкам, он не является членом национальной элиты, с точки зрения элитного анализа он — наёмный работник на службе у внешних сил. Правда, платят ему, зачастую, за счёт ресурсов именно его страны.

Тут, кстати, есть одна очень интересная тонкость. Дело в том, что с наворованными деньгами войти в элиту (или, хотя бы во властные группировки) той страны, на которую реально работал компрадор, невозможно. Нет, он может вывезти деньги (как наши прихватизаторы вывозили деньги в Лондон), но только в рамках сохранения крайне низкого социального статуса, без возможности участвовать в политических играх. А вот если хочется поиграть — твои доходы и накопленные деньги должны соответствовать твоему статусу. Который ни в Англии, ни в США, ни ещё где у нашего эмигранта высоким быть не может.

То есть, иначе, тратить украденные деньги ты можешь (если, конечно, кто-то из местных не решит, что они ему нужны больше), а вот кольцо из носа вынуть не можешь никак! Не положено! Достаточно посмотреть на некоторых наших эмигрантов, вроде Коха или Каспарова. И статус такого человека крайне низкий. Собственно, именно по этой причине многие из тех, кто считал, что их недооценивают на Родине и уехал за границу, сейчас возвращаются. Поскольку высокий социальный статус (то есть позицию во Власти) можно иметь только на Родине. Другое дело, что для понимания этого вопроса нужно иметь хотя бы минимальное понимание законов Власти. Впрочем, многие эти законы, либо интуитивно, либо из семейного опыта, частично понимают.

А вот те, кто не понимают, что находиться на вершине Власти чувствуя только деньги, невозможно, законов Власти не понимают совсем. И разговаривать с ними достаточно сложно, поскольку неадекватность у них очень глубокая. И если их тяга к деньгам, об их доминирующей роли, связана с детскими представлениями, то есть имеет очень глубокое, эшелонированное представление, то что-то объяснить им бессмысленно. Они могут достичь довольно высоких результатов в части получения этих самых денег, но если встретят на своём пути «человека Власти», то он легко сможет с ними разобраться. Примеры Улюкаева, братьев Магомедовых, да и многих других, весьма и весьма показательны.

Нашей стране повезло, у нас есть национальная элита. Да, к ней можно предъявить много претензий (главная из которых — толерантность к компрадорам), но она уже есть. А вот, скажем, на Украине или в Грузии она не сложилась. И это трагедия для таких страны, которая может закончиться их разрушением. Но мы тут помочь не можем, свои мозги в чужие головы не вставишь.

В общем, в заключение я повторю главный тезис: как только человек начинает говорить о том, что люди во Власти хотят только денег, или же, получив хоть какую-то возможность, начинают откровенно воровать и больше ни о чём не думать — они гарантированно «людьми Власти» не являются!

Источник: https://khazin.ru/articles/10-vlast-i-obshhestvo/67375-noblesse-oblige-27-sotsial-nyy-status-ili-material-nyy-dostatok