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Сводки от ополчения Новороссии 30 апреля 2019

17:13. 30 апреля 2019 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Около 600 бойцов ВСУ погибли, тысячи ранены за год проведения “ООС” – НМ ЛНР

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Армия ДНР «успокоила» противника: сводка о военной ситуации на Донбассе

Армия ДНР «успокоила» противника: сводка о военной ситуации на Донбассе | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник 8 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы 4 населённых пунктов Республики.

На донецком направлении боевики 57-й мотопехотной бригады по приказу Мишанчука четыре раза обстреляли район аэропорта г. Донецка с применением 120-мм миномётов, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Также боевики 24-й механизированной бригады под командованием Гудзя из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия вели огонь по району населенного пункта Александровка.

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На мариупольском направлении обстрелу из стрелкового оружия с позиций 79-й десантно-штурмовой бригады по приказу Курача подверглись районы населённых пунктов Саханка и Коминтерново.

Ответным огнем из стрелкового оружия наши защитники «успокоили» противника, при этом был уничтожен один украинский боевик и получили ранения еще двое.

Подразделения украинских вооруженных формирований продолжают выполнение мероприятий по препятствованию деятельности наблюдателей ОБСЕ, осуществляющих мониторинг обстановки вблизи линии соприкосновения.

В районе н. п. Дзержинское 27 апреля наблюдатели запустили два беспилотника малого радиуса действия для поиска утерянного ранее в этом районе БПЛА. Боевики из 79-й десантно-штурмовой бригады с позиций юго-восточнее н. п. Водяное из стрелкового оружия обстреляли оба этих беспилотных летательных аппарата.

Настойчивые действия украинской стороны по воспрещению полету беспилотников ОБСЕ свидетельствуют о том, что украинскому командованию есть что скрывать.

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Поступающая к нам информация подтверждает увеличение концентрации запрещенного вооружения в районе населенных пунктов Водяное и Лебединское.

В частности, 29 апреля северо-западнее н. п. Водяное грузовой автомобиль ЗиЛ-131 79-й бригады подорвался на установленной украинскими боевиками противотанковой мине.

Грузовик, перевозивший 122-мм боеприпасы к спрятанным в этом районе гаубицам Д-30, сгорел полностью, погибли двое украинских десантников.

На позициях 93-й бригады в районе н. п. Авдеевка перебравшие с алкоголем украинские боевики не сошлись во взглядах на почве политики. Между двумя сторонниками действующего и избранного президентов произошла ссора, переросшая в перестрелку. Как и Зеленский, его фанат победил, выстрелив стороннику Порошенко в живот. Поняв, что натворил, стрелявший подался в бега.

В настоящий момент командир 93-й бригады скрывает обстоятельства произошедшего. На место происшествия он направил своего замполита Жуковского для проведения разбирательства и поиска беглеца.

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Карта обстрелов 30 апреля 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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