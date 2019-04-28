Сводки от ополчения Новороссии 28 апреля 2019
- 15:48 Киев ужесточил режим пересечения одного из пунктов пропуска на Донбассе.
- 14:50 Обстрел ВСУ в канун Пасхи: Противотанковой управляемой ракетой повреждён жилой дом в ЛНР.
- 14:31 Последствия атаки ВСУ 26 апреля (ВИДЕО).
- 14:17 Киев пригнал новобранцев к линии фронта, — Народная милиция ЛНР.
- 12:53 Специальный проект “Служу Республике”. Выпуск от 28.04.2019.
- 12:03 Армія, мова, віра: Шокирующие условия жизни в военном городке в Одессе (ВИДЕО).
- 08:54 Германия придумала, как остановить войну на Донбассе.
Киев ужесточил режим пересечения одного из пунктов пропуска на Донбассе
Спецподразделения национальной полиции Украины прибыли в район контрольно-пропускного пункта «Марьинка» для усиления досмотровых мероприятий.
Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
«В район КПП „Марьинка“ прибыли спецподразделения национальной полиции для усиления досмотровых мероприятий населения, пересекающего линию соприкосновения, и проведения адресных проверок», — сказал Безсонов.
Он уточнил, что ужесточение пропускного режима проводится с целью поиска «ненадежных» граждан.
Напомним, по данным аппарата омбудсмена ДНР на 26 апреля, украинской стороной удерживаются 253 человека, в том числе 97 человек, нахождение которых на украинской территории подтверждено, и 156 человек, информация по которым отсутствует или уточняется. При этом в списке лиц, пропавших без вести, числятся 461 человек, возможно, они также находятся в украинском плену.
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Обстрел ВСУ в канун Пасхи: Противотанковой управляемой ракетой повреждён жилой дом в ЛНР
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Последствия атаки ВСУ 26 апреля (ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», 26 апреля, за два дня до Пасхи, украинские оккупанты открыли огонь со стороны Авдеевки в направлении Ясиноватой с применением минометов калибром 120 мм.
Тогда под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что персонал вынужден был спуститься в укрытие, а характер повреждений только предстоит оценить.
Военнослужащие Народной милиции и корреспонденты пресс-службы НМ ДНР добрались до многострадальной фильтровальной станции и показали последствия акта немотивированной агрессии со стороны ВСУ.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Народной милиции ДНР.
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Киев пригнал новобранцев к линии фронта, — Народная милиция ЛНР
Украинское командование перебросило в район села Новозвановка снайперов для совершения провокационных обстрелов военнослужащих ЛНР, а также мирных жителей Республики.
Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
«По информации нашего осведомленного источника в штабе 30-й отдельной механизированной бригады, 26 апреля в район населенного пункта Новозвановка прибыло три снайперских пары. Целью прибытия снайперов является осуществление провокационных обстрелов по позициям подразделений Народной милиции, а также по мирным жителям Республики», — сообщил Осадчий.
«Народная милиция обращает внимание граждан на усиление бдительности и осторожности в период проведения праздничных дней. При обнаружении подозрительных предметов призываем сообщать об этом компетентным органам», — подчеркнул начальник пресс-службы.
Представитель оборонного ведомства Республики также рассказал, что 25 апреля для усиления позиций 54-й механизированной бригады в район Попасной прибыл личный состав в количестве 40 человек.
«Стоит отметить, что пополнение состоит из новобранцев, призванных на военную службу в рамках начатого 1 апреля весеннего призыва», — уточнил он.
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Специальный проект “Служу Республике”. Выпуск от 28.04.2019
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Армія, мова, віра: Шокирующие условия жизни в военном городке в Одессе (ВИДЕО)
Журналисты побывали на территории военного городка № 217, который расположен в Одессе, и показали ужасные условия проживания.
По информации СМИ, здесь в разбитых, подгнивших, покрытых плесенью и, на первый взгляд, нежилых домах встречают старость ветераны службы и учатся выживать молодые военные.
В телесюжете говорится, что военным получить жилье от Минобороны становится все труднее, поэтому такие события ярко освещаются в СМИ и становятся пиаром для высшего командования.
В Счетной палате подсчитали, что примерно 50% средств, выделенных на строительство жилья для армейцев, использованы или неэффективно, или с нарушением законодательства. Поэтому украинским военнослужащим и приходится жить в ужасных условиях в полуразрушенных ведомственных общежитиях.
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Германия придумала, как остановить войну на Донбассе
Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором предложила новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает газета Bild.
Отмечается, что новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс», и она направлена на оказание большего давление на «внешнего агрессора», под которым подразумевается Россия.
Для этого предлагается привлечь миссию ООН или дополнительные силы гражданской полиции из Германии, причем контингент должен быть таким, чтобы смог оказать значительное «устрашающее воздействие».
Таким образом, в партии надеются придать новый импульс развитию ситуации на востоке Украины, а также склонить стороны к мирным переговорам. Новый документ вскоре предложат на рассмотрение бундестага.
Как рассказала изданию автор стратегии, депутат от СвДП Рената Альт, правительство должно решительно действовать и еще активнее поддерживать Украину.
При этом она заявила, что подписанный недавно Владимиром Путиным указ об упрощении выдачи российских паспортов для жителей Донбасса якобы показывает, что Кремль «презирает мирное решение конфликта».
Указ, подписанный 24 апреля Путиным, предусматривает упрощенный порядок получения российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
По словам президента, это было сделано, чтобы защитить права и свободы людей из Донецкой и Луганской народных республик, которых Киев оставил в полной изоляции.
Во время пресс-конференции по итогам визита в Китай 27 апреля Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов могут распространить на всех граждан Украины.
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