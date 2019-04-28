Сводки от ополчения Новороссии 28 апреля 2019

Как сообщала «Русская Весна», 26 апреля, за два дня до Пасхи, украинские оккупанты открыли огонь со стороны Авдеевки в направлении Ясиноватой с применением минометов калибром 120 мм.

Тогда под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что персонал вынужден был спуститься в укрытие, а характер повреждений только предстоит оценить.

Военнослужащие Народной милиции и корреспонденты пресс-службы НМ ДНР добрались до многострадальной фильтровальной станции и показали последствия акта немотивированной агрессии со стороны ВСУ.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Народной милиции ДНР.

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