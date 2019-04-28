Е.Ю.Спицын и Г.А.Артамонов “Этногенез славян: взгляд антропологов” Часть I

... (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений ЮрьевичИстория России. Евгений СпицынИстория... СССР. Евгений Спицын============================================================================ Комсомольская площадь 107140 Россия, ...
... (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений ЮрьевичИстория России. Евгений СпицынИстория... СССР. Евгений Спицын============================================================================ Комсомольская площадь 107140 Россия, ...
... (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений ЮрьевичИстория России. Евгений СпицынИстория... СССР. Евгений Спицын============================================================================ Комсомольская площадь 107140 Россия, ...
....И. Сизов и А.А. Спицын. Именно в их трудах прорастала... исторический источник. Так, А.А. Спицын смело решал проблему расселения славянских... (П.Н. Третьяков, М.И. Артамонов, А.Д. Удальцов, Б.А...
Величественный учитель вполне мог быть императором или воином, потрясающим мир, будь его разум сосредоточен на славе или мирских достижениях. Вместо этого он предпочёл штурмовать те внутренние цитадели страстей и самовлюблённости, падение которых знаменует рост человека.