Е.Ю.Спицын и Г.А.Артамонов “Этногенез славян: взгляд антропологов” Часть I

Величественный учитель вполне мог быть императором или воином, потрясающим мир, будь его разум сосредоточен на славе или мирских достижениях. Вместо этого он предпочёл штурмовать те внутренние цитадели страстей и самовлюблённости, падение которых знаменует рост человека.

— Парамаханса Йогананда