Взрывчатка против свободы слова

Этим материалом я начинаю новый цикл разоблачений преступлений украинского режима против своего народа на территории Донбасса. Речь пойдет о терактах и диверсиях, которые совершили или планировали совершить украинские силовики на территории ДНР-ЛНР.

Напомню, что в зимней кампании 2015 года вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери на Донбассе. Это подтолкнуло Киев на поиск иных путей достижения своих целей. Выбор пал на тактику государственного терроризма и информационных операций. Механизм осуществления этих мероприятий — деятельность разведывательно-диверсионных подразделений и агрессивная пропаганда в информационном пространстве. К слову сказать, с первых дней украинских силовиков стали обучать и снабжать западные спецслужбы.

Диверсии планировались и осуществлялись в отношении как военных, так и сугубо гражданских объектов. Об одном из них я и хочу рассказать.

В Петровском районе Донецка стоит телевышка. Что называется, краса и гордость города. Высота мачты – 360 метров. С её помощью телецентр транслировал свои программы на всю Донецкую область и захватывал даже восток Днепропетровской.

Напомню, что составной частью антитеррористической операции (АТО), в которой принимали участие украинские силовики, было подавление инакомыслия у жителей Донбасса. Проще говоря, надо было любыми доступными средствами заблокировать альтернативную информацию, поступающую по телеканалам из Донецка. Виновником несанкционированной свободы слова киевская власть «назначила» 360-метровую вышку: сигнал из Донецка перебивал все остальные сигналы проукраинских передатчиков. При таком положении дел житель территории, подконтрольной украинской власти, имел возможность смотреть на выбор различные телеканалы. Нравится тебе киевская власть – смотри «1+1» и ICTV, хочешь узнать о позиции России и ДНР – смотри «Россию 24» или «Оплот ТВ». И это нормально. Человек должен иметь свободу выбора, в том числе в информационном пространстве.

Но такая свобода слова не совпадала с позицией киевской власти. Они не могли допустить, чтобы люди получали альтернативную информацию, отличную от позиции украинских СМИ.

Похоже, что информационную конкуренцию с Донецким телецентром не выдерживала даже американская радиостанция «Свобода», подливавшая масла в огонь призывом: «Карфаген должен быть разрушен»!

Да и прокиевские медийные ресурсы открыто возмущались: «Почему до сих пор говорит и показывает Донецк?»

Видимо, свобода слова начала представлять гораздо большую угрозу для киевской власти, чем вооруженное сопротивление жителей Донбасса. И в 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение — уничтожить телевышку и таким образом прекратить трансляцию «сепаратистских телеканалов» на территорию, подконтрольную Украине.

В этой связи позвольте познакомить вас с весьма любопытным и красноречивым документом. Перед вами шифротелеграмма от 26.05.2015 года. Ее подготовило Управление СБУ в Донецкой области и направило в Киев на имя первого заместителя председателя СБУ генерал-полковника Грицака В.С. Генерал, в свою очередь, направил «шифровку» для проработки вопроса в Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, который на тот момент возглавлял полковник Найда В.А. К проработке вопроса подключились также Департамент защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом во главе с генерал-майором Дубликом А.Я. и Штаб Антитеррористического центра при СБУ вместе с его начальником на тот момент – полковником Кузнецовым Г.И. Упоминаю все эти фамилии для того, чтобы страна знала своих «героев» в борьбе со свободой слова.

Шифротелеграмма СБУ от 26.05.2015 года

Судите сами – в нем прямым текстом речь идет об уничтожении телевышки. Не военного объекта, а объекта гражданской инфраструктуры.

С указанным предложением к руководству Службы безопасности Украины обращается полковник Александр Куць, на тот момент – начальник Управления СБУ в Донецкой области. Не знаю, является ли он профессиональным минером, но вот в лицемерии ему отказать нельзя. Полковник якобы проявляет заботу о безопасности людей, проживающих рядом

с телебашней, и в своей шифротелеграмме указывает, что ближайшие дома находятся на удалении 290 метров от вышки. Быть может, он забыл, что высота её составляет 360 метров. На ювелирный подрыв такого сооружения рассчитывать вряд ли стоит, поэтому и просчитать последствия разрушений в округе никто не брался. А если принять во внимание другие возможные тяжкие последствия в виде взрывной волны, разлета осколков и так далее, то ущерб для гражданского сектора был бы сравним с артиллерийским обстрелом или авиационным налетом.

Так вот, подразделения СБУ детально отработали вышеуказанный документ. И – никаких возражений у них не нашлось. Напротив, Штаб Антитеррористического центра согласовал обращение в Раду национальной безопасности и обороны Украины для решения вопроса о ликвидации вышки.

Письмо Штаба Антитеррористического центра при СБ Украины

Не правда ли, какая злая ирония – подразделение, которое должно бороться с терроризмом, согласовывает планируемый акт террора против объекта гражданской инфраструктуры…

С момента выхода и проработки «шифровки» прошло два года. И вот в 2017 году СМИ Донбасса сообщили о задержании группы украинских диверсантов, которые планировали взрыв телевышки. Именно этой, Донецкой. Оставляю читателям возможность сделать выводы самим: связаны ли указанные выше документы и задержание группы украинских террористов или это просто случайное совпадение.

В завершении хочу добавить вот еще что.

Приведенные документы четко указывают, как сказали бы юристы, на присутствие в действиях перечисленных сотрудников СБУ признаков приготовления к преступлению, а именно — совершению террористического акта, т.е. действий, предусмотренных ст.ст. 30, 205 УК РФ.

Или же – ст.ст. 14, 258 УК Украины.

А преступления против человечности не имеют срока давности.

Персоны:

Василий Грицак – председатель Службы безопасности Украины.

Виталий Найда – полковник, в 2015 году возглавлял Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.

Анатолий Дублик – генерал-майор, в 2015 году возглавлял Департамент защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом.

Геннадий Кузнецов – генерал-майор, в 2015 году возглавлял Штаб Антитеррористического центра при СБУ.

Александр Куць – полковник, в 2015 году начальник Управления СБУ в Донецкой области.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103111