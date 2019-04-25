Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2019
- 12:59 Народная милиция ЛНР доставила в центр реабилитации инвалидов более 3т гумпомощи из РФ.
- 10:10 Жители Докучаевска: “На Украине президентов поменяла, а как стреляли, так и стреляют”.
- 09:25 Те, кто не дожил: ещё раз о паспортах.
- Вчера 21:54 Смогут ли неонацисты из «Азова», прописанные на территории ДНР, получить российский паспорт?.
Народная милиция ЛНР доставила в центр реабилитации инвалидов более 3т гумпомощи из РФ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Жители Докучаевска: “На Украине президентов поменяла, а как стреляли, так и стреляют”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Те, кто не дожил: ещё раз о паспортах
Андрей Медведев — журналист и публицист, политический обозреватель телеканала «Россия 1», автор фильма «Проект Украина» рассуждает о главном событии вчерашнего дня в своём Telegram-канале.
Сегодня, наверное, уместно не только порадоваться за то, что справедливость восторжествовала. Мне кажется, что сегодня уместно вспомнить тех, кто не дожил до этого дня. Всех. Взрослых и детей. Ополченцев и мирных граждан. Тех, кто погиб в окопе и кого убил украинский снаряд при очередном артналете. За каждой фамилией судьба. И часто страшная смерть.
Помните, семья Коноплевых из Горловки? Кирилл — 2 года, Даша — 8 лет и Настя — 13 лет. Их во время обстрела родители спрятали в ванную комнату. Думали, что так безопаснее. Снаряд попал как раз в ванную. То, что осталось от детей, родители, обезумевшие от ужаса и горя, собирали руками.
Настя Подлипская, ей было 11 месяцев. Помните? Ее убило осколком. Ее и бабушку. Снаряд прилетел прямо во двор.
Ваня Нестерук из Тельманово. Помните? Украинская армия ударила «Градом». Ване осколок пробил легкое.
К нему подбежал отчим, а Ваня сказал: «Я еще чуть-чуть полежу, а потом мы пойдем домой».
Люди на троллейбусной остановке «Донецкгормаш» в январе 2015. Помните их? Ополченцы, отбившие ценой своих жизней Донецкий аэропорт тогда же в 2015-м. Или вот Лилия Эгамбердиева, мединструктор, которая погибла несколько дней назад, вызвав огонь на себя. Немного не дожила, не успела узнать про Указ.
Список погибших чудовищно огромен. И чудовищен по содержанию. И никто никогда не вернет этих людей.
Но сегодня осуществляется справедливость по отношению к живым. К нашим людям, которые так долго ждали, что мы сделаем этот шаг. И я уверен, что решение Путина не политикой продиктовано. А сердцем. Потому что политически так поступать было не выгодно. Санкции новые, обвинения, крик западных СМИ. Все ведь будет. Сейчас очухаются и начнется подхрюкивание. И наверняка были те, кто говорили Путину — не делайте этого. Но вот оно сделано.
Так что, пожалуйста, не забывайте погибших. Не забывайте, что они были.
А если кому-то кажется, что это решение Путина сорвет какие-то там надежды на какой-то там мирный процесс с новым президентом Украины, который прекрасен и прогрессивен, то просто вспомните, что Зеленский финансировал «АТО». И выступал там с концертами. Благодарил военных, что защищают Украину от «всякой мрази».
А те выходили в поле и пускали пакет «Градов». Всё это нужно помнить.
Читайте также: Срочное заявление Зеленского о выдаче Донбассу российских паспортов
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Смогут ли неонацисты из «Азова», прописанные на территории ДНР, получить российский паспорт?
Как уже всем известно, сегодня президент России подписал Указ об упрощенном получении гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской Республик. Причем сделать это можно будет без отказа от украинского гражданства.
Однако возникает вопрос — а не получится ли так, что этим правом воспользуются, в том числе, и те, кто предал Республики, кто, будучи уроженцем Донбасса, работал в силовых структурах Украины, «волонтёрил» или даже воевал на стороне оккупантов?
Для ответа на этот вопрос «Русская Весна» обратилась к высокопоставленному сотруднику силовых структур РФ, имеющему непосредственное отношение к данным процессам.
Он ответил следующее:
«Такая ситуация, когда человек, так или иначе вредивший Донбассу, получит российский паспорт, исключена. Все, желающие получить гражданство РФ, пройдут строжайшую проверку по учетам, причем не только МВД, но и Федеральной Службы Безопасности.
Более того, открою вам маленькую тайну — если на Украине есть совершенно беззаконный „миротворец“, который позволяет любому человеку, вплоть до маньяков, получить установочные данные на „врагов Украины“ (врагов в кавычках, разумеется), то по ситуации вокруг Донбасса работа по выявлению деструктивного неонацистского элемента в украинском сегменте социальных сетей велась куда более эффективно, вследствие использования передовых технических решений, однако база была закрытая, чтобы не давать повода для действий вне правового поля.
Дабы избежать кривотолков и обвинений в нарушении закона о сборе персональных данных, добавим, что база находится вне российской юрисдикции и создавалась гражданами непризнанных Республик.
Однако это не означает, что ей нельзя пользоваться, и поэтому тот случай, когда человек не то что воевал, но хотя бы просто осуществлял неонацистскую пропаганду в соцсетях, публично выступал против Республик Донбасса или России, и при этом получит российское гражданство — исключена. Более того, если в его публикациях будут найдены признаки состава преступления, в отношении его будет заведено уголовное дело по соответствующей статье».
Читайте также: Срочное заявление Зеленского по выдаче Донбассу российских паспортов
К оглавлению | Источник: rusvesna.su