Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2019

Андрей Медведев — журналист и публицист, политический обозреватель телеканала «Россия 1», автор фильма «Проект Украина» рассуждает о главном событии вчерашнего дня в своём Telegram-канале.

Сегодня, наверное, уместно не только порадоваться за то, что справедливость восторжествовала. Мне кажется, что сегодня уместно вспомнить тех, кто не дожил до этого дня. Всех. Взрослых и детей. Ополченцев и мирных граждан. Тех, кто погиб в окопе и кого убил украинский снаряд при очередном артналете. За каждой фамилией судьба. И часто страшная смерть.

Помните, семья Коноплевых из Горловки? Кирилл — 2 года, Даша — 8 лет и Настя — 13 лет. Их во время обстрела родители спрятали в ванную комнату. Думали, что так безопаснее. Снаряд попал как раз в ванную. То, что осталось от детей, родители, обезумевшие от ужаса и горя, собирали руками.

Настя Подлипская, ей было 11 месяцев. Помните? Ее убило осколком. Ее и бабушку. Снаряд прилетел прямо во двор.

Ваня Нестерук из Тельманово. Помните? Украинская армия ударила «Градом». Ване осколок пробил легкое.

К нему подбежал отчим, а Ваня сказал: «Я еще чуть-чуть полежу, а потом мы пойдем домой».

Люди на троллейбусной остановке «Донецкгормаш» в январе 2015. Помните их? Ополченцы, отбившие ценой своих жизней Донецкий аэропорт тогда же в 2015-м. Или вот Лилия Эгамбердиева, мединструктор, которая погибла несколько дней назад, вызвав огонь на себя. Немного не дожила, не успела узнать про Указ.

Список погибших чудовищно огромен. И чудовищен по содержанию. И никто никогда не вернет этих людей.

Но сегодня осуществляется справедливость по отношению к живым. К нашим людям, которые так долго ждали, что мы сделаем этот шаг. И я уверен, что решение Путина не политикой продиктовано. А сердцем. Потому что политически так поступать было не выгодно. Санкции новые, обвинения, крик западных СМИ. Все ведь будет. Сейчас очухаются и начнется подхрюкивание. И наверняка были те, кто говорили Путину — не делайте этого. Но вот оно сделано.

Так что, пожалуйста, не забывайте погибших. Не забывайте, что они были.

А если кому-то кажется, что это решение Путина сорвет какие-то там надежды на какой-то там мирный процесс с новым президентом Украины, который прекрасен и прогрессивен, то просто вспомните, что Зеленский финансировал «АТО». И выступал там с концертами. Благодарил военных, что защищают Украину от «всякой мрази».

А те выходили в поле и пускали пакет «Градов». Всё это нужно помнить.

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