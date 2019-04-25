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Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2019

10:13. 25 апреля 2019 Просмотров - 175 Нет комментариев Опубликовал:

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Жители Докучаевска: “На Украине президентов поменяла, а как стреляли, так и стреляют”

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Те, кто не дожил: ещё раз о паспортах

Те, кто не дожил: ещё раз о паспортах | Русская весна

Андрей Медведев — журналист и публицист, политический обозреватель телеканала «Россия 1», автор фильма «Проект Украина» рассуждает о главном событии вчерашнего дня в своём Telegram-канале.

Сегодня, наверное, уместно не только порадоваться за то, что справедливость восторжествовала. Мне кажется, что сегодня уместно вспомнить тех, кто не дожил до этого дня. Всех. Взрослых и детей. Ополченцев и мирных граждан. Тех, кто погиб в окопе и кого убил украинский снаряд при очередном артналете. За каждой фамилией судьба. И часто страшная смерть.

Помните, семья Коноплевых из Горловки? Кирилл — 2 года, Даша — 8 лет и Настя — 13 лет. Их во время обстрела родители спрятали в ванную комнату. Думали, что так безопаснее. Снаряд попал как раз в ванную. То, что осталось от детей, родители, обезумевшие от ужаса и горя, собирали руками.

Настя Подлипская, ей было 11 месяцев. Помните? Ее убило осколком. Ее и бабушку. Снаряд прилетел прямо во двор.

Ваня Нестерук из Тельманово. Помните? Украинская армия ударила «Градом». Ване осколок пробил легкое.

К нему подбежал отчим, а Ваня сказал: «Я еще чуть-чуть полежу, а потом мы пойдем домой».

Люди на троллейбусной остановке «Донецкгормаш» в январе 2015. Помните их? Ополченцы, отбившие ценой своих жизней Донецкий аэропорт тогда же в 2015-м. Или вот Лилия Эгамбердиева, мединструктор, которая погибла несколько дней назад, вызвав огонь на себя. Немного не дожила, не успела узнать про Указ.

Список погибших чудовищно огромен. И чудовищен по содержанию. И никто никогда не вернет этих людей.

Но сегодня осуществляется справедливость по отношению к живым. К нашим людям, которые так долго ждали, что мы сделаем этот шаг. И я уверен, что решение Путина не политикой продиктовано. А сердцем. Потому что политически так поступать было не выгодно. Санкции новые, обвинения, крик западных СМИ. Все ведь будет. Сейчас очухаются и начнется подхрюкивание. И наверняка были те, кто говорили Путину — не делайте этого. Но вот оно сделано.

Так что, пожалуйста, не забывайте погибших. Не забывайте, что они были.

А если кому-то кажется, что это решение Путина сорвет какие-то там надежды на какой-то там мирный процесс с новым президентом Украины, который прекрасен и прогрессивен, то просто вспомните, что Зеленский финансировал «АТО». И выступал там с концертами. Благодарил военных, что защищают Украину от «всякой мрази».

А те выходили в поле и пускали пакет «Градов». Всё это нужно помнить.

Читайте также: Срочное заявление Зеленского о выдаче Донбассу российских паспортов

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Смогут ли неонацисты из «Азова», прописанные на территории ДНР, получить российский паспорт?

Смогут ли неонацисты из «Азова», прописанные на территории ДНР, получить российский паспорт? | Русская весна

Как уже всем известно, сегодня президент России подписал Указ об упрощенном получении гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской Республик. Причем сделать это можно будет без отказа от украинского гражданства.

Однако возникает вопрос — а не получится ли так, что этим правом воспользуются, в том числе, и те, кто предал Республики, кто, будучи уроженцем Донбасса, работал в силовых структурах Украины, «волонтёрил» или даже воевал на стороне оккупантов?

Для ответа на этот вопрос «Русская Весна» обратилась к высокопоставленному сотруднику силовых структур РФ, имеющему непосредственное отношение к данным процессам.

Он ответил следующее:

«Такая ситуация, когда человек, так или иначе вредивший Донбассу, получит российский паспорт, исключена. Все, желающие получить гражданство РФ, пройдут строжайшую проверку по учетам, причем не только МВД, но и Федеральной Службы Безопасности.

Более того, открою вам маленькую тайну — если на Украине есть совершенно беззаконный „миротворец“, который позволяет любому человеку, вплоть до маньяков, получить установочные данные на „врагов Украины“ (врагов в кавычках, разумеется), то по ситуации вокруг Донбасса работа по выявлению деструктивного неонацистского элемента в украинском сегменте социальных сетей велась куда более эффективно, вследствие использования передовых технических решений, однако база была закрытая, чтобы не давать повода для действий вне правового поля.

Дабы избежать кривотолков и обвинений в нарушении закона о сборе персональных данных, добавим, что база находится вне российской юрисдикции и создавалась гражданами непризнанных Республик.

Однако это не означает, что ей нельзя пользоваться, и поэтому тот случай, когда человек не то что воевал, но хотя бы просто осуществлял неонацистскую пропаганду в соцсетях, публично выступал против Республик Донбасса или России, и при этом получит российское гражданство — исключена. Более того, если в его публикациях будут найдены признаки состава преступления, в отношении его будет заведено уголовное дело по соответствующей статье».

Читайте также: Срочное заявление Зеленского по выдаче Донбассу российских паспортов

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