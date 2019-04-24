Видеоблог: Владимир Жухрай
15:24. 24 апреля 2019 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Кого Сталин готовил в приемники
Владимир Михайлович Жухрай — писатель, профессор, доктор исторических наук, доктор философии, участник ВОВ, ветеран советских спецслужб, ближайший соратник И. В. Сталина, генерал-полковник
Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)
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Владимир Жухрай
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-vladimir-zhuhray