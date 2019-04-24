Социопатия – блестяще проставленный диагноз либералам А. Леонидовым

Как „верх” и „низ” местами меняли (проделки либералов) Что больше всего удивляет: мы говорим об одних и тех же фактах, но оппоненты восхищаются именно тем в них, что нас ужасает и шокирует . Таково, например, либерально-аналитическое эссе «Новых Известий» под названием «Прогресс vs катастрофа: в чем разница между европейским и русским сознанием» [1] . Уже в заголовке, мягко говоря, странное противопоставление людей, стремящихся к прогрессу и людей, опасающихся катастрофы. А как бы не приходит в голову, что стремиться к прогрессу и опасаться катастрофы может один и тот же человек? И что именно это называется «гармоничным развитием личности» – а не одержимость безбашенным оптимизмом или непрекращаемым нытьём?



Человек, идущий вперёд и вверх только тогда идёт вперёд и вверх, когда новое не отрицает, а гармонично включает в себя всё хорошее прежнее. Если вы строите большой дом взамен маленького, то почему в большом доме нет места для вещей – которые в маленьком умещались? Почему в десяти комнатах нельзя уместить то, что размещалось в одной?

Но человечество же может идти не только вперёд и вверх, не только восходить. Совершенно очевидно, что человечество может идти и вбок, и вниз, и по кругу, и неведомо куда. В этом случае, конечно, новые формы разрушают старые святыни: ведь они не просторнее, а порой и теснее предыдущих форм.

Ту разницу, которую либералы пытаются увидеть между «европейским сознанием, воспринимающим жизнь как постоянный прогресс» и русским традиционным – «жизнь как непрерывно длящуюся катастрофу, а сегодняшний день – как обрыв», на самом-то деле куда уместнее назвать разницей между психологией блуждания и восхождения.

Можно восходить – и тогда новое не отрицает старого, а интегрирует его в себя. А можно блуждать без ориентиров и направления, и тогда будущее не похоже на прошлое.

Потому что светлое будущее психически здорового человека – это когда всего, что тебе нравилось – стало больше. А «просто будущее» – это смена ландшафтов у бродяги: вчера он скитался в горах, сегодня вышел на равнину, завтра забредёт в болото…

Для светлого будущего характерно сохранение наследия (с его приумножением – «два колоса там, где раньше рос один», но ведь того же колоса, а не сурепки и не чертополоха!). Ведь если общество развивается – оно не теряет найденного! Оно пополняет счастливые находки своего исторического пути, дополняет их, но не утрачивает.

Иначе живёт, например, ворона, у которой тысяча лет как один день. Ворона тоже рождается, живёт и умирает, сменяется новыми поколениями ворон, но это происходит без накопления культурного багажа, снова и снова с ноля. То есть время вроде бы идёт (птенцы стали старыми птицами) – а в сущности, стоит.



Ворона находит сытную помойку, потом улетает на другую помойку, она обретает кусочек сыра, и теряет его, и снова обретает кусочек ветчины, и снова его теряет.

Ворона или кошка могут оказаться в комфортных, восхитительных условиях – но они не в состоянии их удержать, сохранить. Ведь любой комфорт для животного – дар судьбы, а не продукт сознательной деятельности и правильно применяемой памяти опыта.



Животное не может проанализировать, откуда взялось то, что оно случайно нашло. Оно слабоумно радуется удачной находке, но закрепить результат, гарантировать цикл его повторов – не в силах.

И вот, что меня удивляет (я не шучу!): либералы из «НИ» говорят о ТОМ ЖЕ САМОМ, что и я сейчас сказал, но неспособность животного закольцевать, осмыслить и запланировать успех – их почему-то восхищает! И как тогда с ними спорить? Они же не опровергают приведённых мной фактов и обобщений, они их лишь трактуют зоопатически.

Вернёмся к тексту «НИ» про разницу сознаний европейца и русского. Это достойно быть процитировано без купюр:

«Очень интересный пост по поводу реакции мировой общественности на пожар Собора Парижской Богоматери оставил в ФБ журналист Остап Камроди:

«Наблюдаю в своей ленте возмущение и ужас в связи с высказыванием Макрона о том, что собор восстановят так, что он станет ещё лучше, и последующим заявлением премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа о намерении объявить архитектурный конкурс с тем, чтобы решить, нужно ли восстанавливать шпиль Нотр-Дама и, если нужно, то в каком именно виде.



Несколько недель назад я (автор материала в НИ – прим. ЭиМ) наблюдал те же самые эмоции в связи с завершившейся реконструкцией знаменитых астрономических часов на башне пражской Староместской ратуши.



Для россиян и многих русскоязычных пражан стало полным шоком то, что после реставрации часы приобрели несколько другой, непривычный вид – были немного изменены цветовая гамма и отдельные элементы дизайна.



Люди призывали немедленно спасать часы от реставраторов, писать петиции, срочно делать хоть что-нибудь!



Для меня (автора НИ – прим. ЭиМ) и то и другое – лучшая иллюстрация разницы между русским и европейским сознанием.



Европейское сознание воспринимает жизнь как постоянный прогресс, улучшение и развитие, хотя, конечно, и с регулярными провалами, куда ж от них деваться, а сегодняшний день – как ступеньку на лестнице, ведущей вверх от прошлого к будущему.



Русское сознание воспринимает жизнь как непрерывно длящуюся катастрофу, а сегодняшний день – как обрыв».

То есть для этой группы авторов, которые наверняка считают себя культурными людьми, нормально и зашибись, если переделают до неузнаваемости Нотр Дам или исторические часы в Праге!



А что они скажут, если подростки перерисуют картины Рафаэля прямо на матричных холстах, что в музее? А может, нам снести Кремль, как средневековую, давно уже нефункциональную крепость, и вместо его стен поставить стеклобетонные ультрасовременные торговые центры?

Само отношение либералов НИ, пытающихся отыскать разницу между европейским и русским человеком – не может понять разницы между вандализмом и трепетным отношением к наследию!

При этом, погрузившись в зоопатию (и не понимая этого, порой комично, а порой и трагически) – они называют «постоянным прогрессом, улучшением и развитием», «лестницей, ведущей вверх от прошлого к будущему» – очевидные и чудовищные акты вандализма!

Если можно «осовременить» Нотр-Дам или часы в Праге, то почему тогда талибам нельзя взорвать уникальные древние памятники Будде? Талибы с их накалённым исламизмом тоже считают, что «буддизм – вчерашний день», «страшное мракобесие прошлого» – вот и крушат, воплощая собой приход будущего: были гигантские статуи, а вот их и нет! Будущее, ёпт!

Естественно, человеческая цивилизация развивается, только сохраняясь. Иначе она может «развиваться» только как верёвку «развивают», расщепляя волокна. «Цивилизация», которая развивается, не сохраняя себя – на самом деле развеевается, да и цивилизацией называться не вправе.

Думаете, НИ со мной спорят? Не в коей мере! Они по непостижимой для меня причине восхищаются развеиванием по ветру, как «развитием», и называют именно это – «приходом будущего»! Вот что они пишут:

- Нет никакой причины считать, что то, что нам досталось сейчас, является вершиной совершенства, все… нужно сохранить любой ценой – иначе приключится катастрофа и мы лишимся культурного наследия.



Это культурное наследие непрерывно создаётся столетиями, оно всё время меняется, и глупо думать, что необходимо навсегда зафиксировать именно изменения 1864 (Париж) или 1866 (Прага) года.



Вчерашний день имеет ничуть не большую ценность, чем позавчерашний или позапозавчерашний – или завтрашний или послезавтрашний. Нотр-Дам следующие 5 лет будет меняться и не станет от этого менее настоящим. Он настоящий всегда, в каждый конкретный момент.



Перестаньте паниковать. Французские пожарные сделали свою работу на отлично, французские реставраторы и архитекторы тоже смогут справиться со своей…»

Здесь непоправимый и глубинный логический сбой: культурное наследие действительно, непрерывно создаётся столетиями, но при этом оно НЕ меняется! Потому что дополнение – не есть изменение.



Нужно быть сумасшедшим (как наши или французские либералы), чтобы спутать дополнение к наследию и подмену наследия! Никто не запрещает французам выстроить новый собор, в манере XXI века, и пусть люди потом смотрят: вот шедевр средневековья, а вот шедевр новейшего времени…

Но ведь речь не об этом! Речь идёт об одобрении грубейшей профанации и фальсификации. В старину таким же манером, погубив много бесценных книг, счищали бритвой текст с дорогостоящего пергамента, и переписывали стёртые страницы собственной ахинеей.



Но то в старину, в тёмные века, и века уже как такая практика осуждена всеми культурными людьми, пришедшими на этой почве к согласию: нельзя делать своё, вымарывая предыдущее!



Ведь тогда и тебя вымарают следующие поколения, которым тоже захочется бесплатного пергамента взамен нового, влетающего в копеечку!

НИ подключают к безумному разговору некоего политолога Василий Жарков. И что же нам скажет Жарков?

- Да, разница в сознании указана верно. Главное отличие: с одной стороны, рационализм Нового времени, родиной которого как раз является Франция, с другой – мифологическое восприятие мира, где наша жизнь не просто дорога к апокалипсису.



Не менее важно, что согласно взгляду московита, скрывающегося теперь и под личиной "русского европейца", все, что происходит, должно иметь четкие и понятные архаическому созданию "высшие" причины и последствия… Случайности нет места в подобной картине мира.



Понятное дело, это знак, что надо "вернуться к традициям предков"… Что особенно печально, все это несется из Москвы сегодняшней, в 21-м веке, по новейшим средствам коммуникации! А такое впечатление, что мы все здесь во временах Алексея Михайловича плотно засели…

Погодите, оставьте в покое Алексея Михайловича, сына своего варварского века, вы же откровенно и неприкрыто подменили понятия! Как это «высшие причины и последствия» – «архаическому созданию»?!

А просвещённому сознанию, по вашей логике получается, свойственны лишь "низшие" причины и последствия? И чем они ниже – тем просвещённее ваш человек «прекрасного нового мира»?!

Я их не просто на слове ловлю, на неудачном выверте языка – я к таким вещам никогда не цепляюсь. Они ведь так и живут: чем «просвещённее» – тем больше должен быть скотиной. А всякие там понимаете «высшие» соображения – это всё предрассудки для недоразвитых!

Но, раз так, сказав «А», скажите и «Б»: что в вашем понимании развитие человека имеет своим высшим образцом законченную скотину. Дерзнёте? Или вы с логикой раздружились так давно, что не понимаете, какие откровения вытекают из вашей не в меру «европейской» болтовни?

«Случайности нет места», господин Жарков и вся газета НИ – не в «подобной» картине мира, а в научной картине мира. Ещё Аристотель утверждал, что всё, полагаемое нами «случайностью» – суть есть непонятая нами закономерность.



И чем человек мозгами темнее – тем больше вокруг него «случайностей», потому что для него, в его бессвязном мышлении, «случайность» вообще всё. Не было, не было – и вдруг бах! Появилось! Нотр Дам сгорел: ну зачем искать причины?! Какие там могут быть причины – сгорел, да и всё!

Вам бы учителем в школу следователей или страховых комиссаров: а то они, бедные у любого пожара причину ищут, не зная, что НИ давно уж открыли «высший мир» без причин!

Какое, скажите на милость, отношение к почтенному (хотя и ограниченному рамками операционных возможностей разума) рационализму Нового времени, «родиной которого (?!-ЭиМ) как раз является Франция[2]» – имеет прямой подлог, когда новодел, выстроенный по новому, будут выдавать за Нотр Дам или пражские городские часы?!



Это как в музей древнего Вавилона принести современный мопед, и выставить, как будто на нём Хаммурапи катался!

Ведь очевидно же, что в таких подлогах речь идёт о безумии, а не о рационализме, об утрате историзма мышления, о смешении эпох и наследий, о банальной лжи, несовместимой с рациональными умозаключениями, наконец!

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Кратко резюмируя: то, что либералы называют «ступенькой в будущее» – никакая не ступенька, а просто любые, безоценочные перемены. Смысл аллегории лестницы в философии – движение вверх, а не куда попало. В христианстве по «лествице» восходят к Небу.

Формально можно считать любые перемены в жизни «движением вперёд» – просто потому, что автомобиль, падающий в пропасть, тоже ведь движется из прошлого в будущее.



Но так уж принято в нашем языке, что «движением вперёд» называют Светлое будущее, а не какое попало. Любые перемены – принято называть не «движением вперёд», а «движением в никуда».

Тот же автомобиль, летящий с обрыва – он не вперёд движется, а в никуда, потому что долетит, взорвётся, и не станет его, как Нотр Дама в 2019 году!

Эти «языковые тонкости» я бессилен объяснить либералам, которые выдают гниющие язвы за ароматные цветы. Причём с бесстыдством и откровенностью, заставляющими думать о психическом расстройстве саморазоблачающихся перед нами говорунов.

Но я ещё надеюсь объяснить эти «толстые тонкости» Вам, уважаемый читатель, веря, что вы ещё не конченный человек, как авторы и многие читатели «Новых Известий»…

[1] https://newizv.ru/article/general/19-04-2019/progress-vs-katastrofa-v-chem-raznitsa-mezhdu-evropeyskim-i-russkim-soznaniem [2] Я не знаю, куда он дел философов Античной Эллады, или итальянцев эпохи Возрождения, или Англию с обоими Бэконами! У него спрашивайте – я откуда знаю?!



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