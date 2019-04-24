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О Ленине и итогах выборного шоу на Украине

08:55. 24 апреля 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

В прямом эфире очередного выпуска моей программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» говорили, разумеется, о Ленине. 149 лет со дня его рождения.
И об итогах выборов на Украине, которую создал как раз Владимир Ильич.

Хронометраж:
01:41 — Почему популярен Сталин и почти забыт Ленин
03:40 — Кто для нас сегодня Ленин
19:30 — Сталин — идейный соратник Ленина или его противник?
26:54 — Об итогах выборов на Украине
41:24 — Есть ли в России политическая конкуренция

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103027

Метки: блог, Видео

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