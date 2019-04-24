О Ленине и итогах выборного шоу на Украине
В прямом эфире очередного выпуска моей программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» говорили, разумеется, о Ленине. 149 лет со дня его рождения.
И об итогах выборов на Украине, которую создал как раз Владимир Ильич.
Хронометраж:
01:41 — Почему популярен Сталин и почти забыт Ленин
03:40 — Кто для нас сегодня Ленин
19:30 — Сталин — идейный соратник Ленина или его противник?
26:54 — Об итогах выборов на Украине
41:24 — Есть ли в России политическая конкуренция
P.S. Предыдущие выпуски передачи:
- На Украине выбора нет и горящий Нотр-Дам
- Росстат и обувь, Казахстан и Украина
- Арест Абызова и литовское судилище над русскими офицерами
- Плата за Крым, отставки губернаторов, Назарбаев
- Катастрофы Боинга, и где наши самолёты
- А что имя Сталин значит для вас?
- Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре
- О выступлении Путина перед Федеральным Собранием
- О странных заявлениях властей
- Янукович, как пример для Мадуро
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103027