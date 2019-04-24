О Ленине и итогах выборного шоу на Украине

В прямом эфире очередного выпуска моей программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» говорили, разумеется, о Ленине. 149 лет со дня его рождения.

И об итогах выборов на Украине, которую создал как раз Владимир Ильич.

Хронометраж:

01:41 — Почему популярен Сталин и почти забыт Ленин

03:40 — Кто для нас сегодня Ленин

19:30 — Сталин — идейный соратник Ленина или его противник?

26:54 — Об итогах выборов на Украине

41:24 — Есть ли в России политическая конкуренция

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Видео ВК

P.S. Предыдущие выпуски передачи:

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103027