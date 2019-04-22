Разведданные ТВ. Фильтрация экспертов – залог позитивного будущего

... ОБСЕ. «Так, по нашим разведданным, ВСУ перебросили в окрестности населенного... «фильтровать народ». При этой «фильтрации» избивали людей неоднократно, мне приходилось... молодой человек, испытавший на себе «фильтрацию» так называемых «освободителей» Донбасса....
... ЭМНИ) входят такие задачи: Сбор разведданных по БД в Ираке и... сразу в 2003 году для фильтрации и допросов командиров армии Саддама..., а методы ведения допросов и фильтрации были проще и менее изобретательны...
Нужно увековечить памятником Порошенко на дебатах.
Чтобы возле памятника украинцы загадывали желания.