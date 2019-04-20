Сводки от ополчения Новороссии 20 апреля 2019

Подразделения РХБЗ Донецкой Народной Республики готовы к любым возможным провокациям Киева

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Украинские силовики опять подорвались на собственных минах

Группа украинских военных при попытке продвинуться в направлении села Октябрь на юге ДНР, вышла на минное поле, установленное ранее киевскими силовиками, после чего подорвались на собственных минах. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.



По данным, предоставленным пресс-службой НМ ДНР, 19 апреля, примерно около 18.00, противник силами двух диверсионно-разведывательных групп по 10-12 человек каждая из состава 79 Отдельной десантно-штурмовой бригады предпринял попытку скрытно проникнуть на территорию, контролируемую республикой в районе н. п. Октябрь. Противник в ходе выдвижения был обнаружен наблюдателями.



Часть украинских силовиков вышла на минное поле, ранее установленное ВСУ и в результате подрыва мин потеряли трех военнослужащих погибшими, а еще двое получили ранения. Вторая группа под прикрытием крупнокалиберных пулеметов и гранатометных выстрелов, после обнаружения завязала бой с бойцами НМ ДНР. В ходе боестолкновения противник дополнительно потерял четырех человек убитыми и пятерых ранеными. С стороны НМ ДНР погибли трое военнослужащих: командир роты лейтенант Пшеничный С. Е. и младший сержант Жильцов В.И., получившие тяжелые ранения, а также санинструктор младший сержант Эгалегердиева Л.В., пытавшаяся оказать им первую медицинскую помощь. Всех троих накрыло во время артиллерийского обстрела.



Применение ВСУ при обстреле н.п. Октябрь 152-мм орудий зафиксировано в 20.10 по местн. вр. (совпадает с мск.). Всего было выпущено пять снарядов этого калибра.

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Бой у поселка Октябрь

Санинструктор армии ДНР Лилия Эгамбердиева. Погибла 19 апреля в бою у поселка Октябрь.Военные ДНР сообщают о боестолкновении в районе поселка Октябрь, в результате которого обе стороны понесли потери. 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ потеряли 7 человек убитыми, 1-й АК – 3х. Бои произошел на фоне обсуждений очередного "пасхального перемирия". https://ria.ru/20190420/1552873921.html – цинк https://rg.ru/2019/04/20/poiavilis-podrobnosti-neudachnoj-popytki-proryva-diversantov-vsu-v-dnr.html – цинкPS. И на тему паспортов РФ для Донбасса.На связи "Ольхон"С "Ольхоном" трудно не согласиться.

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Сербский актер Гойко Митич представил в ЛНР фильм “Балканский рубеж”

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Командиры ВМСУ в панике из-за угрозы после выборов (ВИДЕО)

Командование и офицеры ВМС Украины обеспокоены возможной сменой верховного главнокомандующего. Об этом идет речь в видеообращении командующего ВМС ВСУ адмирала Игоря Воронченко, которое записано на борту флагманского корабля национальных Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный». Озвучивая позицию военнослужащих, адмирал, в частности, сказал: «Армия — вне политики. Военно-морские силы всегда будут придерживаться закона. Стране придется сделать судьбоносный выбор. Мы, военные моряки, знаем, куда двигаться — к европейским ценностям, ценностям человеческой жизни, к верховенству права. Мы первыми ощутили на себе всю прелесть „русского мира“, первыми из Вооруженных Cил столкнулись с предательством и первыми не выполнили преступный приказ предателя Березовского (Денис Березовский — бывший командующий ВМС Украины в марте 2014 года. — Ред.) о сдаче оружия». Воронченко выразил неуверенность в том, что такого рода приказы не будут отданы и сейчас, после выборов-2019. Едва сдерживая эмоции, командующий украинском флотом заявляет: «Мы хотим услышать конкретные ответы на конкретные вопросы, которые касаются национальной безопасности и дальнейшего развития ВМС Украины. Мы будем выполнять законы, стоять на защите Конституции, но дайте ответы: как будут отвоеваны захваченные территории, как мы будем принуждать Российскую Федерацию выполнять нормы международного права, не воровать газ с наших месторождений на шельфе, как будем защищать исключительную экономическую зону? Мы знаем, что было сделано за последние пять лет, в условиях войны, и понимаем, что очень трудно брать руль управления государством, которое находится в состоянии войны. Только в шоу, в кино бывает второй дубль, четвертый, пятый, до бесконечности. На войне второго дубля нет. За нами — жизни подчиненных, граждан. Мы верим в будущую победу и в мир, который наступит». Читайте также: СРОЧНО: Спецгруппы ВСУ пытались прорваться в ДНР, завязался жестокий бой

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