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Сводки от ополчения Новороссии 20 апреля 2019

12:08. 20 апреля 2019 Просмотров - 183 Один комментарий Опубликовал:

Подразделения РХБЗ Донецкой Народной Республики готовы к любым возможным провокациям Киева

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Украинские силовики опять подорвались на собственных минах

Группа украинских военных при попытке продвинуться в направлении села Октябрь на юге ДНР, вышла на минное поле, установленное ранее киевскими силовиками, после чего подорвались на собственных минах. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.


По данным, предоставленным пресс-службой НМ ДНР, 19 апреля, примерно около 18.00, противник силами двух диверсионно-разведывательных групп по 10-12 человек каждая из состава 79 Отдельной десантно-штурмовой бригады предпринял попытку скрытно проникнуть на территорию, контролируемую республикой в районе н. п. Октябрь. Противник в ходе выдвижения был обнаружен наблюдателями. 

Часть украинских силовиков вышла на минное поле, ранее установленное ВСУ и в результате подрыва мин потеряли трех военнослужащих погибшими, а еще двое получили ранения. Вторая группа под прикрытием крупнокалиберных пулеметов и гранатометных выстрелов, после обнаружения завязала бой с бойцами НМ ДНР. В ходе боестолкновения противник дополнительно потерял четырех человек убитыми и пятерых ранеными. С стороны НМ ДНР погибли трое военнослужащих: командир роты лейтенант Пшеничный С. Е. и младший сержант Жильцов В.И., получившие тяжелые ранения, а также санинструктор младший сержант Эгалегердиева Л.В., пытавшаяся оказать им первую медицинскую помощь. Всех троих накрыло во время артиллерийского обстрела. 

Применение ВСУ при обстреле н.п. Октябрь 152-мм орудий зафиксировано в 20.10 по местн. вр. (совпадает с мск.). Всего было выпущено пять снарядов этого калибра.

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Бой у поселка Октябрь


Санинструктор армии ДНР Лилия Эгамбердиева. Погибла 19 апреля в бою у поселка Октябрь.

Военные ДНР сообщают о боестолкновении в районе поселка Октябрь, в результате которого обе стороны понесли потери. 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ потеряли 7 человек убитыми, 1-й АК – 3х. Бои произошел на фоне обсуждений очередного "пасхального перемирия".

Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, инцидент произошел накануне вечером. Две диверсионно-разведывательные группы из состава 79-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (бывшие аэромобильники), по 10-12 человек каждая, попытались скрытно проникнуть на территорию ДНР в районе села Октябрь.

"Часть сил горе-диверсантов вышла на минное поле. В результате подрыва трое украинских боевиков погибли, еще двое получили ранения", — рассказал Безсонов.
Он добавил, что при попытке эвакуировать сослуживцев украинские силовики потеряли убитыми еще четырех человек и пять — ранеными. Кроме того, к 19:00 один военный оставался на месте подрыва.
Ополченцы ДНР потеряли трех человек.

https://ria.ru/20190420/1552873921.html – цинк

Под прикрытием огня из 152-миллиметровых орудий и стрелкового оружия второй группы диверсантов украинские военные попытались эвакуировать своих убитых и раненых, а попытка украинской стороны занять позиции ополченцев, которую в ДНР назвали безрассудной, привела к новым потерям: ВСУ потеряли четверых убитыми и пятерых раненными. При этом погибли и трое бойцов ДНР. Об этом эпизоде также рассказали в Управления Народной милиции. В бою с диверсантами были тяжело ранены командир роты лейтенант Пшеничный и младший сержант Жильцов. Санинструктор младший сержант Эгалегердиева оказала им медицинскую помощь, а когда противник попытался приблизиться к позициям, она отползла в сторону от раненных, открыла огонь из автомата по диверсантам и приняла их огонь на себя.
"Прицельным огнем она не дала украинским фашистам обойти позицию с фланга", – отметили в Управлении Народной милиции. Но в результате массированного огневого удара ВСУ по позициям ДНР санинструктор (Лилии было всего 23 года) и раненные бойцы погибли.

https://rg.ru/2019/04/20/poiavilis-podrobnosti-neudachnoj-popytki-proryva-diversantov-vsu-v-dnr.html – цинк

Мир праху погибших защитников Донбасса.

PS. И на тему паспортов РФ для Донбасса.
На связи "Ольхон"

«Пo пoводу получения гpаждaнcтва PФ жителям, имеющим гpaждaнствo ЛДHP в упрoщённoм порядке.
Указ Президентa PФ o предoставлении грaждaнcтва PФ гpaждaнaм ЛДHP в caмoе ближaйшее вpемя будет пoдпиcан, a именнo тoчную дaту знaет тoлькo caм Пpезидент PФ. Ho, кaк мне cooбщили, случитcя этo дoлжнo нa cледующей неделе. Mы вcе ждaли этого в нaчaле aпpеля, нo почему этo не прoизошлo до cиx пop, пo пoнятным, нaдеюcь, всем причинaм, Пpезидент PФ со мнoй не oбщaется и co мнoй не coветуетcя.

Тaкже в пеpвую oчеpедь пoлучение гpaжданcтвa будет вoзможным толькo теми лицaми, кoтopые нa данный мoмент cдaли вcе неoбxoдимые документы для этoгo в ЛДHP (надеюcь, эти лица пpoчитaют этoт пocт и поймут, что pечь идет именно о ниx) . Еще нa cегoдня мoгу cooбщить то, чтo иcтopии типa «а можнo получить грaжданcтвo и пaспopт PФ и ocтaвить cебе укpаинcкий пacпoрт», тo здеcь разoчapую тaкиx «деятелей двoйного пpедпочтения гpaждaнcтвa», пacпopт Укрaины нaдo будет cдaть взамен выдaнногo паcпopтa PФ.
Пo пoвoду пенсий лицaм, пoлучившим гpаждaнcтвo РФ и имеющим пpaвo нa пенcию, еще раз нaпишу, чтo для офоpмления пенсии неoбxoдимо будет офoрмить региcтpацию нa теppитoрии РФ, пo месту pегиcтpaции офopмить пенcию и c момента её oфopмления будет выплачивaтьcя (начисляться, – прим. РВ) пенcия.

24 aпреля вечеpом пocтараюсь сooбщить бoлее кoнкретные даты об Укaзе Президента PФ.
P. S. Читaл уже мнoгo негaтивныx «нoвocтей» пo пoвoду пoлучения гpаждaнствa PФ гражданaм ЛДHP, и чaще вcегo нa этoй теме cпекулиpуют oткpoвенные подoнки, дpугoгo oпределения им не нахoжу. Cоглаcен, чтo cделaть этo нaдo былo гораздo paньше co cтоpоны pукoводителей PФ, нo нacтpaивать людей против Pocсии и жителей Рoccии выгoднo либо упоpoтым долбoдятлам, либo мечтaющим петь «щеневмеpлу» c утpa дo вечеpa. Будь мoя вoля, я бы пacпopт PФ выдaвaл вcем желaющим, проживaющим на теppитории бывшей УCСP, БССP, КазСCP, ПMP и Пpибaлтики. Но пoкa я не действующий политик и не сocтою во влacти в PФ» (c) Ольхон

С "Ольхоном" трудно не согласиться.

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Сербский актер Гойко Митич представил в ЛНР фильм “Балканский рубеж”

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Командиры ВМСУ в панике из-за угрозы после выборов (ВИДЕО)

Командиры ВМСУ в панике из-за угрозы после выборов (ВИДЕО) | Русская весна

Командование и офицеры ВМС Украины обеспокоены возможной сменой верховного главнокомандующего.

Об этом идет речь в видеообращении командующего ВМС ВСУ адмирала Игоря Воронченко, которое записано на борту флагманского корабля национальных Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный».

Озвучивая позицию военнослужащих, адмирал, в частности, сказал:

«Армия — вне политики. Военно-морские силы всегда будут придерживаться закона. Стране придется сделать судьбоносный выбор. Мы, военные моряки, знаем, куда двигаться — к европейским ценностям, ценностям человеческой жизни, к верховенству права. Мы первыми ощутили на себе всю прелесть „русского мира“, первыми из Вооруженных Cил столкнулись с предательством и первыми не выполнили преступный приказ предателя Березовского (Денис Березовский — бывший командующий ВМС Украины в марте 2014 года. — Ред.) о сдаче оружия».

Воронченко выразил неуверенность в том, что такого рода приказы не будут отданы и сейчас, после выборов-2019.

Едва сдерживая эмоции, командующий украинском флотом заявляет:

«Мы хотим услышать конкретные ответы на конкретные вопросы, которые касаются национальной безопасности и дальнейшего развития ВМС Украины. Мы будем выполнять законы, стоять на защите Конституции, но дайте ответы: как будут отвоеваны захваченные территории, как мы будем принуждать Российскую Федерацию выполнять нормы международного права, не воровать газ с наших месторождений на шельфе, как будем защищать исключительную экономическую зону?

Мы знаем, что было сделано за последние пять лет, в условиях войны, и понимаем, что очень трудно брать руль управления государством, которое находится в состоянии войны. Только в шоу, в кино бывает второй дубль, четвертый, пятый, до бесконечности. На войне второго дубля нет. За нами — жизни подчиненных, граждан.

Мы верим в будущую победу и в мир, который наступит».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 390 274
    чужой 20 апреля 2019 в 13:44

    Их беспокойство понятно, когда главнокомандующий комик.
    Они так и не показали избирателям свои анализы.
    Не надо думать что весь украинский народ настолько не понимает.
    Шоколадный должен поделиться с комиком наворованным за красивый уход.

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