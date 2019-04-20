«Накормим дошколят»: Сардана Авксентьева отчиталась, куда пошли сэкономленные 48 миллионов

YAKUTIA.INFO. 48 миллионов рублей, сэкономленные мэрией Якутска на СМИ и представительские расходы, будут направлены на приоритетные цели. В частности, за счет этой экономии удалось увеличить финансирование питания в школах, сообщила в социальных сетях глава города Сардана Авксентьева.

Недавно в СМИ прошла информация, что с начала 2019 года экономия бюджетных расходов в мэрии Якутска превысила 48 млн рублей. В связи с этим многие интересовались, на что была направлена экономия.

«Отвечаю – все сэкономленные деньги остаются в городском бюджете. Затем они направляются на приоритетные цели. В частности, за счет экономии мы смогли увеличить финансирование питания детей в дошкольных образовательных учреждениях на 24,6%, или на 34 млн. руб., общая сумма в 2019 г. составила 172,3 млн. руб.», – пояснила градоначальник на своих страницах в социальных сетях.

Как ранее сообщал «ТАСС», порядка 36 млн рублей составила экономия бюджетных средств из-за сокращения расходов на информационную деятельность, внешние и общественные связи; 4,9 млн – на прием делегаций, 4,6 млн – на командировочные расходы. Также в связи с сокращением должности первого заместителя мэра сэкономлено 2,6 млн рублей.

Источник: http://yakutia.info/article/188130