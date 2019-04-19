Сатановский объяснил страх США перед Россией отставанием в технологиях

Политолог Евгений Сатановский объяснил постоянные нападки США на Россию. По его мнению, Вашингтон осознает свое отставание в технологиях и поэтому стремится избавиться от сильного конкурента....

Соединенные Штаты боятся Россию, поскольку не имеют равносильных военных технологий, несмотря на многомиллиардные вливания в оборонную промышленность, считает российский политолог Евгений Сатановский. Свое мнение, как передает ФБА «Экономика сегодня», он высказал в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Сатановский отметил, что США на протяжении долгого времени ведут подготовку к войне, рассчитывая, что она будет долгой. Он не исключает, что «горячий» конфликт с использованием ядерного оружия может начаться в ближайшие 10 лет. Политолог считает, что самый возможный вариант начала войны – «большая драка» на Украине, которую Вашингтон спровоцирует намеренно.

Эксперт указал на то, что Соединенные Штаты на протяжении 20 лет непрерывно воюют в разных регионах мира, начав с Ирака и Афганистана. Поэтому военная промышленность США «не расслабляется». Это обстоятельство позволило США догнать Россию. Теперь у них есть технологии, которые Россия имела еще 30 лет назад, отметил Сатановский.

Специалист констатировал, что Вашингтон не считает долларов, направляемых на ОПК, надеясь стать лидером в области производства оружия. Однако то, что Россия тратит на эти цели в разы меньше, не означает, что у нее нет технологий и вооружений, которые могут уничтожить США. Это в США понимают, и это является основной причиной страха Америки перед Россией, резюмировал эксперт.

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Источник: https://politexpert.net/149019-satanovskii-obyasnil-strakh-ssha-pered-rossiei-otstavaniem-v-tekhnologiyakh?utm_referrer=httpszen.yandex.com