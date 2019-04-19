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Сатановский объяснил страх США перед Россией отставанием в технологиях

14:58. 19 апреля 2019 Просмотров - 51 Один комментарий Опубликовал:

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Политолог Евгений Сатановский объяснил постоянные нападки США на Россию. По его мнению, Вашингтон осознает свое отставание в технологиях и поэтому стремится избавиться от сильного конкурента....

Соединенные Штаты боятся Россию, поскольку не имеют равносильных военных технологий, несмотря на многомиллиардные вливания в оборонную промышленность, считает российский политолог Евгений Сатановский. Свое мнение, как передает ФБА «Экономика сегодня», он высказал в эфире радиостанции «Вести ФМ».
 
Сатановский отметил, что США на протяжении долгого времени ведут подготовку к войне, рассчитывая, что она будет долгой. Он не исключает, что «горячий» конфликт с использованием ядерного оружия может начаться в ближайшие 10 лет. Политолог считает, что самый возможный вариант начала войны – «большая драка» на Украине, которую Вашингтон спровоцирует намеренно.
 
Эксперт указал на то, что Соединенные Штаты на протяжении 20 лет непрерывно воюют в разных регионах мира, начав с Ирака и Афганистана. Поэтому военная промышленность США «не расслабляется». Это обстоятельство позволило США догнать Россию. Теперь у них есть технологии, которые Россия имела еще 30 лет назад, отметил Сатановский.
 
Специалист констатировал, что Вашингтон не считает долларов, направляемых на ОПК, надеясь стать лидером в области производства оружия. Однако то, что Россия тратит на эти цели в разы меньше, не означает, что у нее нет технологий и вооружений, которые могут уничтожить США. Это в США понимают, и это является основной причиной страха Америки перед Россией, резюмировал эксперт.
 
Ранее иракские аналитики перечислили преимущества российских танков Т-90С перед американскими машинами Abram...
 
 

Источник: https://politexpert.net/149019-satanovskii-obyasnil-strakh-ssha-pered-rossiei-otstavaniem-v-tekhnologiyakh?utm_referrer=httpszen.yandex.com

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 378 266
    чужой 19 апреля 2019 в 15:21

    Все эксперты и политологи внушают людям конкурс, у кого самолет или ракета победит.
    Не воевали еще с русскими и очень хочеться создать свою передвижную страну ИГИЛ из бандитов.
    Не дай вам господь узнать, что значит воевать с русскими.

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