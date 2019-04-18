Антинытик. Как не стать жертвой в эпоху инфомрака

Концептуал СМИ Данная статья является введением в курс «Медиагигиена», который разрабатывается участниками Клуба «Время – вперёд!»

Качество и характер потребляемой информации оказывает на нашу жизнь самое непосредственное влияние, хоть многие этого ещё и не понимают. Человечество впервые за всё время своего существования вступило в эпоху информационного изобилия, ещё не осознало этого факта и не выработало правила информационной гигиены. Между тем они очень важны, так как существующая информационная среда носит разрушительный характер по отношению к личности.

Почему инфосреда агрессивна

Так сложилось, что человек активнее реагирует на информацию, возбуждающую его эмоции. Существует множество научных и псевдонаучных классификаций эмоций по силе их воздействия, но всех их объединяет то, что ассортимент доступных человеку положительных эмоций сильно уступает ассортименту отрицательных. По этой прозаичной причине средства массовой информации активнее эксплуатируют именно отрицательные эмоции.

Пример:

Взгляните на повсеместную рекламу партнёрских сетей – там преобладают совершенно бредовые заголовки типа «Алла Пугачёва разбилась в ДТП…», «Россия напала на Литву…», «Сбербанк поднял комиссию в 5 раз…» и т.д. Заголовок, вызывающий мгновенную негативную эмоцию (страх, тревогу), повышает шансы того, что читатель кликнет на новость и посмотрит рекламу.

Можно было бы подумать, что это характерно только для низкосортных кликбейтерских сайтов, но данную практику используют и вполне респектабельные СМИ, хотя и не в таком грубом виде. Заголовки типа «Курс доллара готов преподнести новый сюрприз», «Рубль подошёл к опасной черте» и т.п. широко эксплуатируются и серьёзными изданиями. Всё потому, что они тоже хотят заработать и борются за клики – рынок-то у них с кликбейтерами один, а количество читателей ограничено.

Вывод:

Информация, вызывающая негативные эмоции, преобладает потому, что на ней проще заработать. Это создаёт ситуацию, в которой издания и блогеры ведут непрерывную борьбу за читателя, соревнуясь между собой в том, чтобы надёжнее заманить его в свои сети и монетизировать. В итоге, заголовки становятся всё бредовее и агрессивнее, в инфопространстве преобладает негатив, а само инфопространство зачастую не описывает объективную реальность (ведь никто этого читателю не гарантировал и не обещал, правда?). Рождается информационное надпространство или инфомрак, который крепко держит внимание людей за эмоциональные нити и, к сожалению, влияет на их жизнь, а значит и на саму объективную реальность.

Как информация влияет на жизнь

Если вы питаетесь исключительно просроченными и некачественными продуктами, это испортит ваше здоровье, а значит и жизнь. Точно так дело обстоит и с потреблением информации. Когда изо дня в день вы потребляете негативную информацию, рано или поздно она начинает менять ваше восприятие действительности:

- вы привыкаете видеть и замечать вокруг себя только плохое;

- вы начинаете отрицать положительное, так как подсознательно ищите в положительном подвох/обман;

- вы перестаёте верить в саму возможность положительных перемен и живёте в состоянии постоянного ожидания ещё худших новостей;

- вы становитесь раздражительными;

- вы видите в окружающих людях в первую очередь отрицательные качества и утрачиваете способность доверять людям;

- вы начинаете винить во всех своих неудачах кого угодно, но только не себя самого.

Таким образом происходит полная перепрошивка сознания и смена шаблона восприятия мира. Если говорить философски, то все мы живём в плену каких-либо шаблонов, но конкретно этот портит жизнь по следующим причинам:

- негативное мировосприятие парализует волю к действиям. Человек, убеждённый в том, что всё плохо, а будет ещё хуже, опускает руки и теряет способность к управлению собственной жизнью. Зачем прилагать усилия, когда всё вокруг «тлен и безысходность»?

- человек, не умеющий видеть положительное, не может разглядеть возможности, так как видит в них лишь подвох/обман;

- предвзятое отношение к окружающим приводит к тому, что любой чужой успех воспринимается как успех, достигнутый обманным путём («наворовал», «папочка пристроил») или в лучшем случае как стечение удачных обстоятельств («дуракам везёт»).

Вывод:

Полученный нами в ходе пребывания в инфомраке шаблон восприятия разрушает нашу личность, делает нас мелочными, безвольными и завистливыми людьми. Но самое страшное то, что, раз попав в его плен, мы не только застреваем в нём надолго (некоторые на всю жизнь), но и пытаемся затянуть в него других людей.

Инфомрак как наркотик

В какой момент происходит окончательный слом мировосприятия и попадание в плен негативизма? Мы полагаем, что в момент, когда человек теряет веру в себя, он надламывается. Внешне это может быть незаметно, и он может продолжать предпринимать попытки улучшить своё положение (найти работу, завести новых друзей и т.д.), но внутренне он уже не ждёт от этих попыток положительного результата и совершает их по инерции, либо из-за того, что это требует социум. Человек сломался и теперь находится в полном подчинении негативного шаблона.

Аналогия:

Когда человек замерзает, он интуитивно пытается больше двигаться, чтобы согреться, ищет спасения. Но в момент, когда силы на исходе, на него накатывает волна ощущений, описываемых как «комфортные». Внезапно становится всё равно и вроде бы даже теплее, хочется лечь и уснуть хотя бы на минуту. Это самый опасный момент, если позволить себе уснуть, то проснуться уже не получится.



Стремительная деградация личности начинается именно после такого слома. Сначала человек принимает порочность и отвратительность мира и неизбежность ухудшения жизни как данность, а чтобы не сойти с ума, у него включается защитная психологическая реакция (не у всех, некоторые не могут пережить этот момент в прямом смысле и уходят из жизни), заставляющая поверить, что так и должно быть, что это естественный ход вещей. Тогда на него накатывает волна ощущений, описываемых как «комфортные». Человек начинает получать удовольствие от смакования плохих новостей, дурных предзнаменований и подтверждений порочности окружающих. Он уже сам выискивает такую информацию и распространяет её. Он меняет свой круг общения, стараясь формировать его из точно таких же сломавшихся людей. Он готов агрессивно отстаивать своё мировосприятие, вступая в постоянные споры и словесные баталии. Всё – ловушка окончательно захлопнулась, и человек попал в порочный круг, из которого вырваться крайне сложно.



Влияние инфомрака на общество и государство

Инфомрак является угрозой национальной безопасности. Точка. И вот почему.

Экономический аспект

Чем больше членов общества находится в рабстве у инфомрака, тем менее эффективно это общество решает стоящие перед ним задачи. Рассмотрим на примере национальной экономики. Может ли жертва инфомрака эффективно трудиться, создавая добавленную стоимость? Нет, так как убеждён, что это не улучшит его положения и не имеет смысла («зачем трудиться на дядю», «и так сойдёт»). Готов ли такой человек проявлять предпринимательскую инициативу? Нет, так как твёрдо убеждён в том, что и это бесполезно («бизнес задушат конкуренты, нечего даже начинать»).

Получается, что потерявшийся человек трудится «из-под палки» и только в тех объёмах, которые гарантируют его минимальные потребности. Иногда прямо саботирует возложенные на него обязанности, не стремится к саморазвитию и переобучению, предпочитая оставаться в комфортной для него среде и ожидая скорого краха окружающего мира (кто-то верит в скорую революцию, кто-то в мировую войну, кто-то в нашествие инопланетян – всё что угодно, лишь бы обосновать своё пассивное поведение).

Такое поведение, конечно же, сводит вклад потерявшихся людей в национальную экономику к минимуму. Зато они очень любят требовать к себе особого отношения и участвовать в протестной деятельности.

Общественно-политический аспект

Потерявшиеся люди не участвуют в позитивной деятельности – вы не найдёте их в рядах волонтёрских движений, не встретите на городском субботнике. Больше того – они часто и громко порицают такую деятельность и считают её недостойной («правительство пусть помогает», «я уже налоги заплатил» и т.д.). Зато они частые участники всевозможных протестных движений. Сразу оговоримся, что мы не записываем всех участников протестных движений в жертвы инфомрака, но отмечаем, что именно там потерявшиеся люди часто находят смысл своего существования.

Примечание:

Среди лидеров протеста (любого) вы не встретите жертв инфомрака, даже если такие лидеры апеллируют к нему в своей риторике. Все жертвы находятся в массовке и следуют за лидерами, так как сами не способны ни к каким созидательным действиям, но постоянно нуждаются в подтверждении своей жизненной платформы. Лидеры протеста искусно пользуются этой человеческой слабостью, окружая себя потерявшимися людьми и выдавая их за «настоящее гражданское общество» («мы здесь власть!»). В этом смысле деятельность некоторых лидеров протеста с натяжкой, но можно назвать общественнополезной, ведь они, имитируя борьбу, наполняют жизнь потерявшихся людей хоть каким-то смыслом и формируют своего рода клубы по интересам, где те получают возможность общаться друг с другом, не покидая зону своего комфортного одичания. Это объясняет поразительную живучесть некоторых протестных лидеров в странах даже с очень суровым политическим режимом.

Военный аспект

Среди потерявшихся людей распространены пораженческие настроения. В разных условиях они камуфлируются различной риторикой – например, заявлениями об аморальности защиты «этого режима» («уж лучше пусть нами правит враг, он может оказаться справедливее», «пили бы «Баварское»). Иногда жертвы инфомрака даже ожидают военного конфликта, в котором окружающее их общество и государство потерпит унизительное и болезненное поражение – так хоть кто-то ответит за их реальные и мнимые обиды. В любом случае, такие люди битвы не выигрывают. Наоборот, их часто можно встретить в рядах коллаборационистов и предателей.

Вывод:

Высокий удельный вес потерявшихся в инфомраке людей в обществе снижает экономическую эффективность системы, подрывает её политическую устойчивость, способность к сопротивлению в случае военных и иных конфликтов. То есть является прямой угрозой национальной безопасности.

Как с этим бороться

Выделим две фундаментальные причины торжества инфомрака:

- отсутствие должного регулирования информационного пространства;

- преобладание негативных событий в реальной жизни.

Если говорить про Россию, то в информационной сфере до последнего времени царила полная свобода, если не сказать вседозволенность. По этой причине инфомрак стал восприниматься как норма. Только в последние годы государство начало принимать меры по борьбе с ним, принимая законы в том числе о наказании за распространение фейков, ужесточая ответственность СМИ за пропаганду деструктивных идей и т.д. Это говорит о том, что некоторое понимание важности вопроса у власти есть. Однако, на наш взгляд, оно не является полным, как и понимание эффективных инструментов регулирования инфопространства. Мы считаем, что наряду с запретами необходимо использовать инструменты просвещения и воспитания граждан, вести постоянную разъяснительную работу, вводить понятие информационной гигиены на государственном уровне и учить детей со школы тому, как существовать в условиях информационного изобилия.

Если государство оперирует только запретами, не объясняя гражданам суть вещей (хотя бы, как мы в этом тексте), то это вызывает непонимание и ожесточение, а значит и укрепляет торжество инфомрака, который просто слегка меняет свою среду обитания, переходя в неподконтрольные государству области.

При этом как запреты, так и пропаганда бессильны перед инфомраком, если объективная реальность не даёт поводов для оптимизма. Именно реальные положительные события являются первичным средством борьбы с инфомраком. Не будет их, и вся пропаганда потеряет смысл, а запреты станут восприниматься как цензура.

В то же время, если положительные события есть в реальной жизни, но они не транслируются в инфопространство, то их в умах людей как бы и не существует, а мрак продолжает доминировать (характерная картина для современной России). Поэтому для гармоничного развития общества необходимо выполнение двух условий – наличие позитива в реальной жизни и его грамотная трансляция в умы людей. Это и есть лучший рецепт борьбы с инфомраком.

Наша общая задача

В России лишних людей нет, и мы не в той ситуации, чтобы разбрасываться соотечественниками. Поэтому называя людей «потерявшимися», мы предполагаем возможность их возвращения к нормальной общественной жизни и позитивному мировосприятию. Многие из них попали в рабство к инфомраку в силу жизненных обстоятельств (кого из нас не ломала жизнь?) и они сами в глубине души не рады своему положению. Да, и признаем, что инфомрак стал таким могущественным, что попасть под его отравляющее влияние не так уж и сложно даже человеку устойчивому.

Поэтому мы видим три глобальные задачи:

- профилактика инфомрака в своей голове, соблюдения инфогигиены (чтобы обезопасить себя);

- профилактика инфомрака в головах окружающих людей, которые ещё не попали под его влияние (первым делом – детей и молодёжи);

- работа по спасению наших потерявшихся сограждан из лап разрушительного негативизма.

Конечно, мы отдаём себе отчёт в том, что спасти всех невозможно, и определённый процент сограждан не сойдёт с выбранного пути, как бы мы ни старались. Это нормально, и это примета любого общества. Вместе с тем, мы понимаем, что наших усилий недостаточно для того, чтобы решить такую задачу на глобальном уровне (здесь нужны усилия власти, особенно по генерации реальных поводов для оптимизма). Но мы видим свою миссию в том, чтобы вносить свой посильный вклад в борьбу с инфомраком, то есть заниматься просвещением, а значит, как мы доказали выше, и укреплением национальной безопасности нашей страны.

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