Сводки от ополчения Новороссии 16 апреля 2019
19:22. 16 апреля 2019 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 19:22 Нуждающимся жителям ДНР, живущим на линии фронта доставлены продуктовые наборы.
- 19:21 Важно! В Александровке военкор News Front зафиксировала обстрел украинских боевиков.
- 18:11 Очередная мифическая победа Киева: десантники ВСУ «уничтожили» «ДРГ ДНР».
- 16:05 СБУ запугивает бойцов ВСУ, принуждая их голосовать за Порошенко.
- 12:06 Карта обстрелов ЛНР. 16 апреля 2019.
Нуждающимся жителям ДНР, живущим на линии фронта доставлены продуктовые наборы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Важно! В Александровке военкор News Front зафиксировала обстрел украинских боевиков
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Очередная мифическая победа Киева: десантники ВСУ «уничтожили» «ДРГ ДНР»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СБУ запугивает бойцов ВСУ, принуждая их голосовать за Порошенко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов ЛНР. 16 апреля 2019
К оглавлению | Источник: www.youtube.com