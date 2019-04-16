Приговор новоиспеченным «белогвардейцам»

История уже вынесла свой приговор белому движению

В периоды социальных кризисов растерянное население бросается в омут иррациональных веяний. Словно из параллельных миров, из иной реальности, появляются гадалки, шаманы и всевозможные псевдоцелители. Бац! – и вокруг одни пророки да мессии. Так было в предреволюционные годы, когда чуть ли не в каждом доме собирались спиритуалисты: в полумраке вращались столы, вещали медиумы, а из «потустороннего мира» являлся дух, скажем, Наполеона.

Многие помнят перестроечную вакханалию и лихолетье 90-х: разгул экстрасенсов, заряжающих воду и «крэмы» через экран телевизора, расцвет сектантства, неоязычества и прочих мракобесий. И всё это — на фоне националистического угара.

Тогда же, в той пене политического бурления общества, расплодились и все эти казачества и монархистские движения. Тогда же и белогвардейская идея вновь обрела новых сторонников.

«…Белым видением тает, тает… Старого мира – последний сон», – шептали новоиспеченные белогвардейцы постсоветской Беларуси цветаевские строчки. И зачитывались булгаковской «Белой гвардией», в которой беспомощные в противостоянии той гражданской мясорубки герои также много спят, и в снах пытаются найти разгадку происходящим событиям…

Кстати, театральная постановка пьесы Булгакова «Дни Турбиных», являющейся драматургической интерпретацией «Белой гвардии», была особо чтима товарищем Сталиным. И благодаря заступничеству Сталина, спектакль, снятый с репертуара МХАТа в 1929 году, был восстановлен и вошёл в классический репертуар театра.

Сталин объяснял необходимость возвращения спектакля на главную сцену страны тем, что, если белогвардейцы «вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав своё дело окончательно проигранным,– значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь», «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма».

Существуют искусствоведческие заключения, утверждающие, что в планируемой Булгаковым третьей части «Белой гвардии», задумывавшейся автором трилогией, один из главных героев романа Мышлаевский переходит на сторону большевиков и служит в Красной армии.

Удивительно, что именно Сталин исполнил главную мечту белогвардейцев о «единой, великой и неделимой России», став одним из самых великих в истории собирателей земель. Империя в советском варианте, сталинская империя, выросла в мощнейшую державу планеты.

Что же белогвардейцы?

Белое движение, как мне видится, с самого начала было явлением ПРОШЛОГО. В то время как большевистский проект являл собой БУДУЩЕЕ.

Белые вожди, в отличие от большевиков, не имели единого понимания грядущих процессов, оттого – разобщенность, противоречивость действий и, как следствие, поражение и историческое забвение.

Эсер Савинков вёл антимонархическую деятельность. Генерал Алексеев, креатура царя и член масонской ложи, арестовал царя Николая Второго. Генерал Корнилов арестовал царицу и царскую семью. Ярый монархист Шульгин принимал отречение царя в вагоне императорского поезда, а после присутствовал при отказе Михаила Александровича от престола. Все перечисленные (и многие другие) деятели великой русской смуты явились идеологами, создателями и активными деятелями Белого движения, впоследствии провозгласив парадоксальный лозунг… «За Веру, Царя и Отечество!»… А ведь многие необелогвардейцы считают, что это большевики «сбросили царя»…

Либеральная интеллигенция тех лет обвиняла белых вождей в том, что они своими диктаторскими замашками попросту отпугнули от себя широкие массы населения.

Большевикам же, напротив, удалось лаконично и доходчиво сформулировать свою идеологию и программу действий, понятную подавляющей части народа. Оттого и большинство офицеров царской армии перешло на сторону большевиков: из 150-тысячного корпуса офицеров Российской Империи в Красной Армии служило 75 тысяч бывших офицеров (из них 62 тысячи – дворянского происхождения), в то время как в Белой всего их было около 35 тысяч…

Впрочем, генералы и офицеры царской армии поддержали большевиков задолго до Октябрьской революции, сделав ставку на «государственников» Сталина и Дзержинского. Так в июне 1917 года министр Временного правительства Ираклий Церетели открыто обвинил генералов в сговоре с большевиками. Царские офицеры, перешагнув политические разногласия, продемонстрировали преемственность патриотических сил: помогли тем, кто был готов и способен спасти страну. Офицеры Генштаба, военной разведки и контрразведки, армейские военачальники в последующем составили костяк Красной Армии, стали её «мозгом и сердцем».

Так называемая «белая идея» не нашла отклика в народе. Все эти корниловцы, марковцы, дроздовцы, алексеевцы не несли никакой созидательной идеи, являясь, по сути, лишь силой, противодействующей большевикам. Белогвардейской «идеологией» была исключительно вооруженная борьба с Советской властью. Отсутствие какой-либо идеи мирного развития белогвардейцы камуфлировали термином «непредрешение».

Белая гвардия развязала Гражданскую войну в 1918 году, в которой потерпела поражение. Причины поражения всех белых армий всесторонне освещены в исторической, военной, политической и художественной литературе. Миллионы жертв – то, что принесла ныне воспеваемая некоторыми неофитами «белая идея». Отторгнутая народом, проигравшая, но переполненная гордыней и спесью, пышущая бессильной злобой, Белая гвардия навсегда покинула страну, чтобы переродиться в Белую эмиграцию.

История уже вынесла свой приговор белому движению.

Белая эмиграция – трагическая, болезненная, душераздирающая, но и постыдная страница истории.

Там, в эмиграции, как мы помним, нашли пристанище пресловутый белогвардейский казачий генерал Шкуро, стяжавший в годы гражданской войны громкую известность на юге России своими убийствами, разбоем, грабежами и насилием. Там же доживал свои дни известный анархист,убийца и садист Махно…

Белогвардейцами в 1920-30-х годах велась активная шпионская и диверсионная работа на территории СССР, проводившаяся под руководством «белых» генералов Кутепова, Миллера, Туркула и др.

Во время Второй мировой войны многие офицеры-белогвардейцы пошли на службу вермахта. Так упомянутый генерал-лейтенант Белой армии Андрей Шкуро, группенфюрер СС, специальным указом Гиммлера был назначен начальником Резерва казачьих войск при Главном штабе войск СС. Другой видный деятель Белого движения генерал Пётр Краснов занимал пост начальника Главного управления казачьих войск восточных оккупированных территорий нацистской Германии. Белый генерал Штейфон был командиром охранного корпуса Вермахта… На службе фашистов состояли десятки генералов-эмигрантов…

Новоявленные «белогвардейцы», ныне предлагающие понемногу, по чуть-чуть выкорчевывать из сознания граждан «социалистическое прошлое», совершенно не отдают себе отчёта в том, что они не просто занимаются историческими спекуляциями, не только продолжают вести «войну 100-летней давности», но и способствуют разобщению общества, поощряют русофобию и являются неосознанными пособниками явных врагов Беларуси и России.

Источник Политринг

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/102800