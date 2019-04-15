Сводки от ополчения Новороссии 15 апреля 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник 8 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы 6 населённых пунктов Республики.

На донецком направлении с позиций 57-й мотопехотной, 24-й механизированной бригад, а также 35-й бригады морской пехоты под командованием военных преступников Мишанчука, Гудзя и Паласа вёлся огонь с применением 82-мм миномётов и стрелкового оружия по населённым пунктам: Александровка, Трудовские, Докучаевск и району аэропорта города Донецка.

Всего на данном направлении противник выпустил пять мин калибром 82 мм.

Украинское командование по-прежнему пытается запугивать мирное население Республики с целью принуждения покинуть свои дома.

В результате целенаправленного обстрела боевиками 35-й бригады морской пехоты гражданской инфраструктуры населённого пункта Докучаевск повреждены жилые дома по адресу: ул. Ленина, 78/2 и 86.

На мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача обстреляли из гранатомётов и стрелкового оружия населённые пункты Саханка и Ленинское.

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Киевское руководство, потерявшее поддержку со стороны собственных граждан, продолжает попытки заручиться поддержкой зарубежной общественности и хоть как-то поднять рейтинг Порошенко.

Для этого полевой группе информационно-психологических операций командующим оккупационными силами Наевым поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить серию постановочных видеосюжетов, демонстрирующих ожесточенное противостояние с противником, мнимые успехи на фронте, а также якобы успешное продвижение вперед и освобождение новых территорий.

С этой целью в зону ответственности 24-й механизированной бригады в район н. п. Марьинка и 35-й бригады морской пехоты в район н. п. Новотроицкое прибыли съёмочные группы продажных украинских телеканалов «1+1», «5 канал» и «Прямой».

Перед военными преступниками командирами 24-й и 35-й бригад Гудзем и Паласом стоит задача обеспечить прибывших пропагандистов украинских СМИ необходимым материалом.

В связи с этим в данных районах ожидается обострение, вплоть до целенаправленных обстрелов гражданской инфраструктуры на подконтрольной Украине территории с целью дальнейшего обвинения в них НМ ДНР.

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Мы неоднократно озвучивали факты, подтверждающие то, что агрессии со стороны украинских боевиков подвергаются не только граждане Республики, но мирное население на оккупированной Киевом территории, которое они якобы защищают. Три дня назад произошел очередной такой случай.

В одном из подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады, переданном в оперативное подчинение командиру 79-й бригады Курачу, находящимся в н. п. Бердянское, в знак протеста из-за переноса срока ротации, украинские боевики устроили массовую пьянку.

Пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, «элита» украинской армии — десантники 80-й бригады — разбрелись по селу. Один из боевиков, старший сержант Тяпка, вел себя более агрессивно и обвинял в сепаратизме всех попадающихся ему навстречу мирных граждан, угрожая при этом гранатой с выдернутой чекой.

В конечном итоге, в результате взрыва гранаты ранение получил сам пьяный дебошир Тяпка и мирный житель Бердянского. Комбриг 79-й бригады Курач в настоящее время пытается «замять» данный инцидент путем подкупа сотрудников военной прокуратуры и родственников пострадавшего.

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