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Будьте честными — будьте здоровыми!

08:49. 14 апреля 2019 Просмотров - 201 Один комментарий Опубликовал:

С научной точки зрения здоровье — это состояние лучшей из возможных — оптимальной — жизнедеятельности с положительным эмоциональным тонусом. Здоровье по сути является синонимом счастья. В физиологии доказано, что здоровье является нормой для живых систем. Это значит, что в обычном — нормальном — состоянии мы можем быть по-настоящему счастливы.

Здоровы вы или нет, элементарно проверить. Для этого достаточно посмотреть — можете ли вы в течение 30 минут — одного часа непрерывно находиться в покое, ничего не делая, не говоря, не напрягаясь даже виртуально, в мыслях.

Если во время такой проверки вас одолевает тревожность, необходимость срочного действия, если в этот момент в сознании всплывает информация о куче нерешенных проблем, и вы вскакиваете, вспоминая о невыполненных задачах и обещаниях, если вы чувствуете тяжесть в теле, физическую боль или другие неприятные ощущения, мешающие вам находиться в покое, то, скорее всего, с вашим здоровьем есть проблемы, на которые стоит обратить внимание.


По данным руководителя лаборатории исследования природы человека Медицинской школы Гарвардского университета, профессора Николаса Кристакиса, «Все мы — части социальных сетей, а это значит, что волны от событий, происходящих с другими людьми — не важно, знакомы ли мы с ними или нет, — расходятся по сети и доходят до нас. Ключевой фактор, определяющий наше здоровье, — это здоровье окружающих».

В нашем гиперсвязанном мире эти слова звучат особенно фундаментально. Это значит, что ни один из нас не сможет по-настоящему стать здоровым, если его окружение является нездоровым.

Это также говорит о том, что найдя источник возобновления своего здоровья, нам обязательно нужно поделиться им со своим окружением, иначе нам каждый день, снова и снова, нужно будет восстанавливать оптимальную активность и хорошее настроение, нарушенные взаимодействиями с людьми, которые нас окружают.

Современные исследования показывают, что ключевую роль в регуляции нашего здоровья играют информационные процессы, в которые мы вовлечены. Некоторые авторитетные ученые прямо утверждают, что «информационный процесс — первичная суть человека» (академик РАМН К.В.Судаков), а «все, что вы видите прямо сейчас, — это вихрь информации, проходящий через сознание» (профессор Роберт Ланца, Институт регенеративной медицины Университета Уэйк-Форест).

Любые искажения при передаче информации в информационных системах, частью которых мы являемся, неминуемо отражаются в состоянии нашего здоровья. Наибольшее значение для нас имеют социальные отношения — дружба, семья и работа.

Если в наших отношениях присутствует в той или иной форме нечестность, мы страдаем — и такие страдания постепенно запечатлеваются в структуре нашего тела в форме заболеваний, к которым мы предрасположены генетически.

Обычно это избыточный или недостаточный вес, артериальная гипертония или сниженное давление, язвенная болезнь или проблемы с суставами и щитовидной железой, преждевременное старение, нарушения активности женской или мужской половой системы, нарушения гормональной регуляции и иммунитета в целом, а также, безусловно, тревожность и депрессии.

Поразительно, но осознание простого факта — необходимости 100% стремления к честности во всех отношениях для сохранения здоровья — кардинально меняет нашу жизнь, делает нас счастливыми, более здоровыми, а наши слова превращает в настоящие магические заклинания, которые обязательно сбываются.

В 2012 году, в масштабном исследовании, проведенном в Университете Нотр-Дамм профессором Анитой Келли http://news.nd.edu/news/32424-study-telling-fewer-lies-linked-to-better-health-relationships/ было доказано, что следование честности во всех отношениях существенно улучшает не только психологическое состояние человека, но и физическое самочувствие по сравнению с контрольной группой за короткий период времени (10 недель).

Опыт тысяч участников, главным правилом которой является честность во всех отношениях, показал, что соблюдение честности является необходимым условием, краеугольным камнем восстановления и поддержания здоровья во всех аспектах жизни — это касается не только физических болезней, но и психологического самочувствия, здоровых отношений с близкими, экономического и творческого благополучия.

Чтобы по-настоящему стать здоровыми и счастливыми, от нас требуется совершить один самый важный шаг в своей жизни — принять решение быть честным во всех отношениях. Без этого любые попытки вернуть здоровье и былое счастье временны и, в целом, с физиологической точки зрения, просто бесполезны.

Недаром этот шаг является базовым, фундаментальным для абсолютно всех религий и оздоровительных систем.

Будьте честными — будьте здоровыми!

Ваш доктор Шаменков.


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4413213.html

Метки: здоровье, общество, человек, честь

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Один комментарий»

  • 4925 4275
    Валерий 14 апреля 2019 в 11:34 Ссылка
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    А как лечить будем тех, у кого извращенное восприятие окружающей действительности и им даже лгать не нужно, что бы ввести в заблуждение окружающих? Просто они настаивают на своей видимости реальности.

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