Сводки от ополчения Новороссии 13 апреля 2019
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- 12:31 Карта обстрелов 13 апреля 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 05:28 В ЛНР поставлена точка в деле агента СБУ «Тамилы», пытавшейся рассекретить кадровый состав МГБ (ФОТО).
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Карта обстрелов 13 апреля 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ЛНР поставлена точка в деле агента СБУ «Тамилы», пытавшейся рассекретить кадровый состав МГБ (ФОТО)
Верховный Суд Луганской Народной Республики оставил без изменения приговор, вынесенный агенту СБУ Татьяне Горбулич с позывным «Тамила». Решение было принято в ходе рассмотрения поданной апелляции.
Подробности «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«Горбулич признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и приговорена к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
Уроженка Славяносербского района занималась оказанием материально-технической, консультативной и иной помощи спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности Луганской Народной Республики», — отметили в ведомстве.
Как сообщала «Русская Весна», Горбулич была завербована в 2016 году сотрудником СБУ Иваном Божченко (на фото справа). По заданиям куратора занималась сбором военных сведений и иной информации на территории ЛНР. Получила от СБУ 1000 долларов США на подкуп сотрудника МГБ. В ходе разработанной и проведенной МГБ спецоперации агент спецслужб Украины задержана с поличным при попытке передать 200 долларов за сведения о кадровом составе министерства госбезопасности.
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В МГБ напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Луганской Народной Республики и наказывается лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.
Согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству является основанием для освобождения от уголовной ответственности.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su