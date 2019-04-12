В.Л. Авагян. Алогизм – орудие разрушителей

Итак, что же пишет сектант либерализма А. Авраменко в рамках «Либерального просветительского проекта»? Чем засоряет он неокрепшие умы молодёжи?

Алогизм – утверждение, не имеющее ни оснований, ни проверки по итогам. Оно ни на чём не обосновывается, и ни к чему не ведёт. При этом оно лишено цветастой оригинальности АБСУРДА, серо и с виду вполне обыденно. И потому легче проскальзывает в сознание человека, разрушая там логико-аналитический аппарат.

[Вазген Липаритович, в исполнении ЭТОГО Авраменко („этого”, потому что есть и нормальные люди с такой же фамилией, например, здесь ) – это не просто алогизм, это – хуцпа. – Прим. ss69100 .]

В ответ на вычурный вопрос «Россия — государство, успешно объединившее в себе как несправедливость капитализма, так и несвободу социализма». Вы согласны с этим утверждением? Некий Андрей Авраменко в рамках «Либерального просветительского проекта», как он сам это называет, отвечает звонкими, но совершенно алогичными штампами. То, что штамп, навязший в зубах от повторения, и потому КАК БЫ не требующий доказательств – орудие разрушителей , понятно. Скажи человеку сто раз, что он свинья – он и захрюкает. Но нам интереснее другое: как работает оружие разрушения общества и мозга, пресловутый АЛОГИЗМ.



Вначале процитируем:

- Нет, не согласен. – говорит Авраменко – Цитируемое выражение представляет собой лирическое и поверхностное восприятие того, что происходит в нашей стране при отстраненном нежелании понять истинное положение дел… в России нет капитализма – если бы он был, то уровень жизни россиян был бы намного выше.

То есть в понимании Авраменко капитализм – не способ производства и не структура общественных отношений, а только и единственно уровень жизни. Капитализм начинается с некоей отметки уровня жизни, до которой его ещё нет, а после которой (каким бы образом уровень жизни ни сложился[1]).

По Авраменко получается, что при капитализме не бывает бедности (в этом с ним спорят классики литературы всех народов), а если видишь бедность – то перед тобой не капитализм.

В таких утверждениях (весьма распространённых в наши дни, когда российский капитализм называют «неправильным», в пику ему ищут какой-то мифический «правильный»[2] капитализм) – нет ни оснований, ни итоговой проверяемости утверждения.

Почему при капитализме обязательно должен быть высокий уровень жизни, и у кого? У всех? Если у всех – откуда возьмётся неравенство?

И как называть те системы, в которых рыночные отношения есть, все элементы капитализма есть, а высокого уровня жизни «не получилось»?

Но главное не в этом алогизме, который пытается вывести капитализм из-под всякой социальной критики, и подменяет термин «процветание» термином «капитализм». Далее Авраменко пишет (а его точка зрения типична для либералов, особенно для неопытной зелёной молодёжи):

- Но экономика России по большей части принадлежит власти, а в той части, которая ей не принадлежит, управляется ею. Частная собственность является условной и может быть под любым предлогом и в любое время изъята и перераспределена, чему есть много примеров.

Проблемы с независимостью судебной системы признает даже исполнительная власть, которая сосредоточила в своих руках все нити государственного управления. Предприниматели готовы вкладывать свои капиталы в российскую экономику только при условии специальных гарантий со стороны власти – это ли не признак дисфункции экономической системы?

Здесь мы находим целую гроздь очевидных алогизмов, которые в концентрированном виде показывают нам весь маразм и пустословие либерализма как идеи.

Не только трудно, но и невозможно представить себе ситуацию, в которой «экономика страны Х» не принадлежит власти и не управляется ею. А как тогда называется то (те), кому экономика принадлежит и кто ею управляет? К тому же их «частная собственность» безусловна и не может быть изъята и перераспределена в принципе? Что это за структура, и кто эти люди?

Вы говорите, что они «не власть» – а кто они тогда? И что тогда в вашем понимании власть, если ей ничего не принадлежит, ничего ею не управляется, если она не может ни изымать, ни перераспределять собственности собственников?

Чем такая власть отличается от хора старушек в богадельне? В чём проявляется власть этой «власти»?

В пении гимнов? В изречении деклараций? В шоу предвыборной клоунады? Но, понимаете, певцом, декламатором и клоуном можно быть, вовсе никак не соприкасаясь с властью! Певцы, декламаторы и клоуны к власти, как явлению, отношения не имеют, и живут своим ремеслом…

Вы же предлагаете называть «властью в стране» не тех, кто всем владеет и всем управляет, не тех, кто распределяет блага и распоряжается поведением людей – а певцов и клоунов. И тем самым вы обессмысливаете язык. Не только русский – вообще научный понятийный язык.

На любом языке мира (естественно, при переводе) власть – это те люди, которые владеют, управляют, распоряжаются и распределяют. Если их вывести за скобки, то в слове «власть» не остаётся никакого смысла или содержания.

Сказать, что власти не принадлежит экономика, что власть не управляет экономикой, власть не вправе ничего изъять и перераспределить – это значит, сказать, что власти не принадлежит территория! О чём мы с вами тогда говорим? О «правительстве в изгнании»? О польском правительстве, которое сидит в Лондоне, пока Гитлер управляет и распоряжается всеми активами на польской территории, как её захватчик и новый владелец?

В любой стране мира, кроме Сомали, может быть, «предприниматели готовы вкладывать свои капиталы в российскую экономику только при условии специальных гарантий со стороны власти». И это ли не «признак дисфункции экономической системы», а норма цивилизованной жизни.

Ну объясните вы, ненормальные, нам нормальным – кто, если не власть, должен давать гарантии предпринимателям, вкладывающим в развитие территории капиталы?! Ну кто? Полевые командиры? Главари лесных банд? Спортлото, в которое собирались писать жалобу персонажи песни Высоцкого?

Это же бред – изрекаемый под видом великого знания жизни! Вообразите, предприниматель хочет построить завод или порт. А госчиновники ему говорят – мы тебе, парень ничего гарантировать не будем и не хотим, ибо это не в нашей компетенции! Ты вон иди к криминальному авторитету Николе Питерскому, и если он тебе «зуб даст», что тебе у нас будет не в падло, тогда всё зашибись… А у нас гарантировать твои инвестиции ни прав, ни сил нету…

Это же безумие – но по этому безумию, как по норме, предлагают жить целым странам, и даже большим странам!

Как сетует Авраменко:

- Там, где во всем доминирует государство, свободе места практически нет.

И с ним как бы трудно спорить! А там, где везде доминирует свобода – места государству практически нет. И называется это «Сомали», где всем заправляют главари банд «на районе», полевые командиры групп боевиков. Их свобода – безгранична. Поспорите?

Со мной – не нужно. С НИМИ езжайте поспорить – чего они могут, а чего не могут в рамках их свободы. Езжайте, и посмотрите сами, как живётся там, где одна свобода и нет места государству…

Авраменко, не понимая, как он смешон и жалок, пишет:

- Свобода и капитализм есть там, где очень мало государства, где власть ограничена в своих возможностях, где она подконтрольна и подчинена закону.

И я пытаюсь понять – я искренне пытаюсь понять! – что в понимании этого сумасшедшего «закон»?

Это какой-то инопланетянин, который перемещается на летающей тарелке, и лучами бластеров срезает тех, кто не желает «подчинятся закону»?

Как может закон существовать отдельно от власти? В мировой истории власть законом ограничивает общество… А так, чтобы закон ограничивал власть? Как? Магическими заклинаниями? Или другой, настоящей властью – которая над этой, ограниченной и ненастоящей?

Вы понимаете, что закон не может действовать сам по себе? Вы понимаете, что у брошюры, в виде которой он опубликован, нет ни рук, ни ног, ни холодного, ни огнестрельного оружия? И что брошюра не может соскочить с полки и САМА кого-то остановить, что-то пресечь? И всякий раз останавливают и пресекают ЛЮДИ – по закону или без него, но ЛЮДИ?

И кто же те люди, которые будут ограничивать власть – и почему тогда они не называются властью? И кто дал Авраменке гарантии, что эти люди, ограничивающие власть – сами не воспользуются своей сверхвластью с корыстными и злыми целями?

Если на земле обетованной либералом «очень мало государства» – то чего там много? Если «власть ограничена в своих возможностях» – как она тогда справится со своими обязанностями?

В «гостях у сказки», в причудливом шизофреническом сознании либералов – кучка злоумышленников захватила собственность и влияние, и яростно злоупотребляет ими. Казалось бы, очевидно, что отнять у кучки злодеев собственность и влияние может только сильное государство! То, которое сильнее их мафий и кланов, сильнее их организованных преступных группировок…

Но либералы делают прямо противоположный вывод! А какой тогда инструмент, чтобы унять мафию и злодеев? Государства вам не нужно, государства должно быть мало, собственность – неприкосновенна и т.п. Ну так ведь именно это вы и имеете! Государство ушло, криминальная мафия пришла на его место. И что вас не устраивает?

Как можно бороться со злоупотреблениями сверхбогатых частных собственников, гребущих всё под себя – если государство сокращать и умалять?

Если вас никто не притесняет – чего вам жаловаться на государство, а? Раз вас не притесняют? А если вас притесняют – вам нужна сила, которая мощнее сил притеснителей! Потому что если сильнее притеснителей никого не найдётся – никто не сможет им помешать вас притеснять!

Если государство ничем у вас не распоряжается – и не должно – понятно, что кто-то будет распоряжаться всеми активами ВМЕСТО государства.

Ибо ценный актив бесхозным не бывает. Отказалось от него государство – перехватила мафия. Выбили одну мафию – перехватила другая. Как иначе вы видите это дело?

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В основе либерального бреда – зловещий и активно насаждаемый АЛОГИЗМ. В его рамках, как на майданах в Киеве, энергия протестов от изуверства капитализма направляется на… укрепление того самого капитализма, который и вызвал протесты!

Нам не нравится разбой хозяев жизни, отнявших у нас почти всё. И потому что мы делаем? Мы добиваем государство, сокращаем его до минимума – чтобы никто не мешал хозяевам жизни отнимать у нас всё.

Такие горе-теоретики, как Авраменко, предлагают отделить экономику от власти, чтобы экономические процессы не контролировались властями. А КЕМ тогда они будут контролироваться? Теневыми «авторитетами», криминальными «крышами»? Или Спортлото?

Они предлагают забетонировать частную собственность так, чтобы она стала безусловной, неизымаемой и незыблемой. Они хотят отделить суд от исполнительной власти, создав в стране двоевластие, причину гражданских войн.

И всё это они называют источником небывалого расцвета, изобилия и процветания! Если речь идёт о расцвете, изобилии и процветании наших врагов, то согласен: врагу куда выгоднее, чтобы мы сами себя убили…

[1] Уровень жизни складывается по-разному. Высокий уровень жизни может быть следствием лотерейного выигрыша или наркоторговли, проституции или разбоя, воинственности, обложившей данью все окрестные племена (американский вариант). Он может быть итогом случайного географического положения, случайной комбинации факторов, он может быть сырьевым и ресурсным, и т.п.



Высокий доход человека сам по себе ни о чём не говорит: ни об уровне образования и культуры, ни об уровне интеллекта и нравственности, ни о перспективности, цивилизационной ценности человека. Говоря проще: деньги в кармане не есть человек. И деньги, и карман – отдельно, а человек, как личность, отдельно.

[2] То, что им кажется «правильным» капитализмом – на самом деле есть зависимый от разграбления периферии центр системы грабежа. В центре системы путём «сволачивания» благ со всего света повышается уровень жизни, и неразрывно с этим связана лютая нищета стран периферийного капитализма. Существовать отдельно от «неправильного» (т.е. периферийного) капитализма «правильный» (сглаживающий ужасы нищеты) капитализм колониальных метрополий не может.

В.Л. Авагян



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