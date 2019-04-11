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Суд отменил списание долгов за газ в Чечне на 9 млрд рублей

21:43. 11 апреля 2019 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:
Суд отменил списание долгов за газ в Чечне на 9 млрд рублей | Русская весна

Верховный суд Чечни отменил решение районного суда о списании долгов населения за газ в размере 9 млрд рублей.

При этом власти Чечни планируют продолжать работу по урегулированию безнадежных долгов. В настоящее время суд обязал поставщика газа исполнить требование федерального закона о проведении бухгалтерского учета и отчетности.

В конце октября 2018 г. прокуратура Чечни обратилась с иском к «Газпром межрегионгаз Грозный». В рамках прокурорской проверки было выяснено, что общий размер долга населения республики за газ составляет 13,5 млрд рублей, а 9,2-9,4 млрд рублей из этой суммы представляют собой долги со сроком более трех лет, и по ним истекли сроки исковой давности. В предыдущие годы местные суды отказали «Газпром межрегионгаз Грозный» в удовлетворении 1989 исков на 110 млн руб. именно в связи с истечением срока давности.

Прокуратура Чечни обосновывала свое намерение списать долги с «интересами Российской Федерации», так как из-за массовых попыток взыскать эти долги могут возникнуть протестные выступления населения, что может быть использовано деструктивными силами для дестабилизации ситуации в регионе».

Уже 20 декабря года Заводской районный суд удовлетворил иск, обязав «Газпром» списать долги со сроком давности более трех лет. Генеральная прокуратура инициировала проверку чеченской прокуратуры и отдельно указала, что региональное ведомство не может вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность.

Юристы отмечают, что у местных властей нет особых вариантов. Им придется или договориться о мировом соглашении с «Газпромом», либо платить по долгам.

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Источник: https://rusvesna.su/economy/1555008212

Метки: экономика

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