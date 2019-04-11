Почему чиновники постоянно говорят глупости?
18:52. 11 апреля 2019 Просмотров - 164 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
И как мы об этом узнаём
Российский политолог, философ и эксперт СМИ Олег Матвейчев о том, почему резко поглупели многие чиновники и депутаты. Что случилось? Почему чиновники постоянно озлобляют народ? Кто помогает нам узнать об их высказываниях? Зачем всё это делается?
Книга для тех, кто не хочет быть жертвой манипуляций:
Мифы о коррупции, Матвейчев Олег, Акопян Артем
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/pochemu-chinovniki-postoyanno-govoryat-gluposti
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мозгокрут. типа едрисня вся такая белая и пушистая))
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Всё верно.
Не белая и не пушистая.
Для Вас жидохохлов они самый страшный и опасный враг.
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Думать, не надо, надо приспосабливаться однако, мода у них сейчас такой, такой трэнд, чем сильнее унизишь народ, тем типа сам поднимешься.