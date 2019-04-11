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Почему чиновники постоянно говорят глупости?

18:52. 11 апреля 2019 Просмотров - 164 3 коммент. Опубликовал:

И как мы об этом узнаём

Российский политолог, философ и эксперт СМИ Олег Матвейчев о том, почему резко поглупели многие чиновники и депутаты. Что случилось? Почему чиновники постоянно озлобляют народ? Кто помогает нам узнать об их высказываниях? Зачем всё это делается?

Книга для тех, кто не хочет быть жертвой манипуляций:

Мифы о коррупции, Матвейчев Олег, Акопян Артем

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Уши Машут Ослом

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/pochemu-chinovniki-postoyanno-govoryat-gluposti

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3 коммент.»

  • 169 101
    xazzar berlazzar 11 апреля 2019 в 19:30 Ссылка
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    мозгокрут. типа едрисня вся такая белая и пушистая))

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    • 548 174
      ХОХОЛ xazzar berlazzar 11 апреля 2019 в 20:06 Ссылка
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      Всё верно.
      Не белая и не пушистая.
      Для Вас жидохохлов они самый страшный и опасный враг.

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  • 167 155
    Сергей 11 апреля 2019 в 20:09 Ссылка
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    Думать, не надо, надо приспосабливаться однако, мода у них сейчас такой, такой трэнд, чем сильнее унизишь народ, тем типа сам поднимешься.

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