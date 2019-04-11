Почему чиновники постоянно говорят глупости?

Концептуал СМИ И как мы об этом узнаём

Российский политолог, философ и эксперт СМИ Олег Матвейчев о том, почему резко поглупели многие чиновники и депутаты. Что случилось? Почему чиновники постоянно озлобляют народ? Кто помогает нам узнать об их высказываниях? Зачем всё это делается?



Книга для тех, кто не хочет быть жертвой манипуляций:

Мифы о коррупции, Матвейчев Олег, Акопян Артем

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