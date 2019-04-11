Марксизм для бизнесмена





1. Не верь ни экономистам-ботаникам, про развитие без кризисов, кризисы есть и будут всегда при капитализме. Готовь возможность уйти в кэш заранее, что бы в момент наступления кризиса, не остаться без денег.



2. Кризис возникает не из-за биржевых спекуляций, зловещих планов банкиров и решений президентов. Кризис возникает из-за кризиса перепроизводства, когда на рынке образуется много избыточного товара, который никто не может купить. Поэтому не слушай биржевых аналитиков и экспертов из телевизора, собирай слухи от знакомых, забиты ли складские помещения, не перестали часто кидать со временем оплаты товара и т.д. ищи признаки перепроизводства всюду!



3. Не верь экономистам-ботаникам, что возможно честная конкуренция при капитализме, с соблюдением законов и морали. Конкуренция - это где выживает не умный и сильный, а приспособленный. Поэтому если к тебе в гости приходит чиновник и закрывает твое предприятие - это конкуренция со стороны крупного бизнеса. И повышение налогов и сборов - это тоже работает крупный бизнес, через подчиненное ему государство, империализм он такой.



4. Не давай работающим на твоем предприятии пролетариату объединится, а то начнут требовать повышения зарплаты, это нехорошо. Сей рознь, например офисный планктон и рабочие в цехах, должны друг друга ненавидить. Придумай что нибудь - объяви одних “креативным классом” или “средним классом”, других “настоящими рабочими” “пролетариатом”. Одних евреями, других джигитами. Но не переусердствуй, а то рабочий процесс будет сорван, не гони лошадей, бей по шапке взорвавшихся. Помни - главное доход.



5. Если тебя будут заставлять делать социально ответственный бизнес, притворись, что согласен. Участвуй в благотворительных акций, только помни взнос нищебродам на помощь минимальный, расходы на рекламу максимальный! Убиваешь двух зайцев: тебя будет любить народ, не вникающий в детали, а на благотворительной тусовке обретешь нужные связи с чиновниками.



6. Если в данной местности, население слишком хочет много получить, в качестве зарплаты. Делаешь просто, привозишь туда безграмотных мигрантов, а потом увольняешь. В чем смысл, таких глупых расходов? На рынке данной местности, создается переизбыток товара - рабочей силы, после чего ее цена стремительно летит вниз. После чего нанимаешь высококвалифицированных местных специалистов, за меньшую зарплату. Мигранты, могут не работать, своим присутствием они сбивают зарплату местному населению. Помни, безработица должна быть обязательна! Правда вырастет криминалитет, но тебя это не должно волновать, ты живешь за высокими заборами с охраной, пускай грабят твоих рабочих, это их проблемы.



7. Препятствие к утечки капитала - измена. Для тебя главное доход, если ты не можешь закрыть завод в своей стране и построить новый в Кении, ты разоришься, пускай лучше разоряются и нищебродствуют рабочие твоей страны, чем ты. Помни, у капитала нет национальности!



8. Помни топ-менеджер пролетариат, у него может сработать классовое чутье и он начнет препятствовать твоему закрытию завода в его стране, что бы не остаться, как остальной пролетариат без работы. А завод в Кении так нужен! Увольняй перед закрытием завода этого пролетария и нанимай другого эффективного балбеса, ему на новой работе, будет не так жалко ломать построенное не им.



9. Помни! Задача выборов не дать пролезть всякому быдлу в твой парламентский клуб избранных. Поэтому для выборов в местный парламент, делай кучи бюрократических и финансовых препонов, которые может обойти или выполнить только высокооплачиваемый профессионал. Профессионала наймешь ты, деньги у тебя есть. Если быдло исхитрится и сделает невозможное, проникнет в твой клуб, не расстраивайся, один он против группы ничего не сможет сделать, а еще его можно подкупить, когда он поймет тот факт, что один в поле не воин. Не забудь обеспечить явку на выборы, народ должен верить, что он что-то решает, не важно за кого он проголосует. Проплаченные люди уже стоят где надо, незримой цепочкой, а какой твой клоун выиграет, тебе неважно. Выборы не важны, важен сам факт явки на них! Диктатура буржуазии должна работать!



10. Расходы на обучение детей рабочих частными учителями, а также лечение у частных врачей - очень важная статья их зарплаты. Если есть хоть малейшая возможность, перебросить это на государство - действуй! Если удастся это сделать, зарплату рабочим можно понизить. Пускай думают, что о них заботятся государство, а твои старания по оптимизации расходов здесь не причем.



11. Помни, любой бизнес ждет разорение, должен остаться только один. Не мечтай встретить старость в личном домике и с личным счетом, конкуренция имеет очень много форм, тебя может разорить неожиданно любой фактор, от жены до чиновника, твоего менеджера, банкира, военного и т.д., предугадать невозможно.







12. Не верь профессорам. Помни инженерная специальность не для твоих детей, пускай учатся на менеджеров. В условиях империализма (монополистического капитала), инженеры не ценятся, зато возможность продать крупному бизнесу или государству товар, очень сильно ценится при развитом капитализме. А вот среди рабочих распространяй информацию, что нужны станочники, сварщики и т.д., что бы сбивать зарплату на требуемые на твоем заводе специальности. Вот они удивятся, когда придут на работу, после длительного обучения, что таких лохов полно и придется работать за копейки.



13. Бизнес не для твоих детей, из-за занятости полностью тобой работой, они вырастут моральными калеками, супер заграничные учителя и частные школы с кучей игрушек, не спасут их от этого. Дети воспитываются обществом, а тебя в обществе нет, есть только случайные люди, охранники, водители и гопники в школе, ведущиеся на их цацки.



14. Помни ты одно целое с другими бизнесменами и у вас есть все таки общие интересы. Если приходит рабочий, уволенный за профсоюзную борьбу не бери его, даже если он хороший специалист и будет работать один. Враг должен быть наказан, это классовая война!



15. Нет разницы между банкиром и промышленником, вас объединяет желание получить доход любой ценой, если у банкира, появится возможность получать с промышленности больший доход, он не задумываясь станет промышленником, и наоборот, никто не заметит разницы.



Помни деньги дают власть, а власть бесконечна, поэтому не слушай байки глупых людей, что бизнесмен при власти может навороваться. Глупцы! Денег много не бывает.



16. Если данный сектор рынка контролируют несколько человек, вам можно договорится и установить монополию. Зачем конкурировать, когда бизнес ведется ради дохода? Резко повышаем цены и не конкурируем, пускай лохи платят за некачественный товар большие деньги. Но не забывайте друг друга контролировать, все таки вы конкуренты и крыса (с низкими ценами) должна общими усилиями наказана.



17. Если выяснил, что у конкурента мало денег, а у тебя много, можешь устроить ему демпинг - продажа товара ниже себестоимости, когда конкурент разорится, ты займешь его нишу рынка и вернешь все обратно, резко повысив цены.



18. У тебя есть права, выражающийся в денежном эквиваленте, у рабочего нет. Поэтому если попадешься в лапы закона, вопрос будет стоять только в цене. Рабочий не сможет дать эту цену и по любому проиграет с тобой тяжбу. Пользуйся этим, дави их нещадно, они должны знать свое место!



19. Стремительно наращивай размеры своего бизнеса, чем он крупнее, чем труднее его съесть крупному капиталу, остановка экспансии означает смерть. Рынок конечен. Следи за пополнением списка Форбс миллиардерами и т.д., в условиях крупного капитала, всякий мелкий бизнесмен, скатывается по доходам на уровень пролетария, которого прессует государство, подчиненное империалистами (монополистическим капиталом), в результате мелкий бизнес становится обузой, доход маленький, а бросить нельзя - безработица на рынке труда. А “бывших” бизнесменов, очень неохотно берут на работу.



20. И главное запрещай рабочим изучать марксизм, как в свое время монархи запрещали изучать подданным книгу “Государь”, с очень практичными советами как править монарху, ибо подданные не должны знать секретов управления ими и верить в божественность монархии. Высмеивай марксизм, распространяй слухи что ты рискуешь всем, а рабочие ничем, что только постигнув магию управления, избранные имеют право богатеть, короче - богатство это магия!



Они не должны знать, что ты живешь с кражи их труда.



21. Религия опиум для народа. Распространяя религию, ты снижаешь зарплату у рабочих, они как наркоманы, перестают видеть и сопротивляться бедности и твоей власти. Религия повышает твой доход, но не переусердствуй, религиозные фанатики опасны для твоего бизнеса. Делай вид что ты поддерживаешь религию, посещай церкви, празднуй в открытую религиозные праздники, но главное, не верь во все это!







Заключение



Кто в России добился успеха изучая марксизм?



Не верите, большинство...



Алексей Кудрин - у которого настольная книга Маркса “Капитал” и который считает главной книгой в экономике. И которого, из-за его хорошего знания марксизма, никак не могут выкинуть из правительства. Который знает, как работает капитализм, в отличие от оппортунистов - теоретиков марксизма, которые делят капитал на хороший (национальный) и плохой (компрадорский).



Бывший вице-премьер России, экс-министр финансов Алексей Кудрин, уволенный с поста по распоряжению президента Дмитрия Медведева 26 сентября, вынес свои вещи из министерства. Как стало известно "Комсомольской правде", экс-министр забрал макет подводной лодки, фотографии детей и внуков, а также книги.

В кабинете А.Кудрина было несколько больших стеллажей с сотнями книг по экономике и финансам, в частности "Капитал" Карла Маркса. Ранее Д.Медведев назвал "экстремистским" учение о классовой борьбе, создателем которого является К.Маркс.

"Для специалистов это является обязательным, мне кажется, продуктом", — считает глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин.



Ознакомимся дальше:



- Я вообще-то бывший марксист, — признается глава "РОСНАНО" Анатолий Чубайс. — Я — искренне бывший марксист. Я до сих пор считаю, что это, безусловно, один из величайших мыслителей не только XIX века, но и вообще за всю историю человечества.

- Надо сказать, что теория циклического развития капитализма, основы которой заложены Марксом, работает до сих пор. Это — чистая правда, — отметил Чубайс.

"Мне очень понравилось отношение Рузвельта. Когда его спросили, что делать с "Капиталом", он сказал: "Одним коммунистам мы эту умную книгу не отдадим"

"Его великое открытие, а именно двойственный характер труда, было сделано в экономической рукописи 1857-1859 годов. Когда опубликована эта рукопись? Она вышла в 1967 году", — отметил профессор НИУ "Высшая школа экономики" Рустем Нуреев.



Вывод



Элита продолжает изучать марксизм, а вот рабочим она запрещает и строго не рекомендует это делать. И смеется над левыми теоретиками марксизма внизу, которые дают им советы наверху, правым практикам марксизма, как развивать экономику, им не нужна экономика, им нужен доход!.



Элита все делает правильно, быдло должно работать и не мешать его стричь, а то узнает что они тоже люди и право имеют на их доход. Рабы не должны знать, что где-то есть свобода и выход из ситуации..

Источник: https://new-rabochy.livejournal.com/70373.html