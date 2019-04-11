Итоги военного переворота в Судане

Коротко по итогам военного переворота в Судане.1. Аль-Башир арестован и содержится под стражей. Страну возглавил генерал Авад бин Ауф (оппозиция заявляет, что он якобы говорил, что "если убить 100 протестующих, то остальные сбегут"). Как уже шутят по этому поводу, в команде военных замена.Кроме того, ключевые рычаги управления страной (силовые структуры, правительство, спецслужбы) также будут находиться под контролем армии. Новый глава "переходного совета" уже приведен к присяге. Конституция Судана временно не работает.При этом бин Ауф участвовал в событиях в Дарфуре и находится в санкционном списке США, за свою деятельность на посту начальника военной разведки Судана и в суданском генштабе.Если он сможет укрепить свою власть и купировать протесты, то через 2 года он вполне может пойти на выборы и победить, как это сделал руководитель военного переворота в Египте. Достаточно типичная для Африки схема.2. Распущены парламент и правительство. На 3 месяца будет сохранен режим военного/чрезвычайного положения и комендантский час. Переходный период составит 2 года, после которого пройдут выборы президента и парламента. Почему 2 года, а не 1? Потому что.3. С учетом руководителей хартумской полиции и сотрудников личной охраны Аль-Башира арестовано более 150 человек. Военные обещали освободить политических заключенных и не преследовать тех, кто совершал правонарушения в ходе протестов и столкновений с полицией, подтверждая официальную линию, что армия понимает обоснованность недовольства граждан политикой Аль-Башира.4. Оппозиция требует, чтобы военные не ждали 2 года, а "передали власть народу". В этом оппозицию поддерживают США и Саудовская Аравия. Иран же наоборот выступил против иностранного вмешательства в дела Судана. Достаточно наглядно высветился внешнеполитический подтекст падения Аль-Башира – казалось бы – сугубо местный переворот, но буквально сразу вылазят уши заинтересованных стран. А так да – народный протест против зловещей диктатуры. Впрочем. с учетом анонсированного усиления активности США в Африке для противодействия Китаю и России, еще в прошлом году писал, что стоит ожидать интенсификации местных локальных войн и местных переворотов, особенно в странах, где имеются сильные позиции России и Китая.5. Касательно российских инвестиций в Судан, то если военные действительно 2 года будут осуществлять "переходный период", то не думаю, что российским вложениям что-то угрожает. Даже наоборот – военный режим для подкрепления своей неустойчивой легитимности будет стремиться увеличить закупку оружия как для усиления своих возможностей внутри страны, так и для улучшения отношений с странами продавцами, которые продавая оружия военной хунте, фактически ее легитимизируют. А вот если военных оттеснят от власти – тут уже возможны варианты. Это же касается и китайских позиций в Судане.Россия конечно заинтересована в восстановлении некой стабильности в Судане, дабы внутренняя ситуация в этой стране не создавала угрозу амбициозным планам по расширению военно-политического влияния в Восточной и Центральной Африке.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4914318.html