О приватности и сборе персональных данных
18:04. 10 апреля 2019 Просмотров - 277 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Познавательное видео (фактически, лекция) о приватности в социальных сетях и сборе персональных данных государством и корпорациями.
С некоторыми из описанных вещей доводилось сталкиваться на практике.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4910606.html
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Учитесь прикрываться (прикрываться профессионально, не на уровне анонимайзера):
- Дело не в том что за вами смотрит “всевидящее око” (пятого управления, или, какое оно, там, сейчас), …й то с ним.
- Дело в том, что начиная с сумм на покупку дешёвого авто, за вами может приглядывать кто угодно (и разрабатывать, и сканировать сёрфинг, и составлять психологический портрет…).
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Зачем?