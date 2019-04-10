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О приватности и сборе персональных данных

18:04. 10 апреля 2019 Просмотров - 277 2 коммент. Опубликовал:


Познавательное видео (фактически, лекция) о приватности в социальных сетях и сборе персональных данных государством и корпорациями.
С некоторыми из описанных вещей доводилось сталкиваться на практике.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4910606.html

Метки: Видео, Интернет, корпоратократия, социальные сети

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2 коммент.»

  • 5400 3933
    Антон 10 апреля 2019 в 20:29 Ссылка
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    Учитесь прикрываться (прикрываться профессионально, не на уровне анонимайзера):
    - Дело не в том что за вами смотрит “всевидящее око” (пятого управления, или, какое оно, там, сейчас), …й то с ним.
    - Дело в том, что начиная с сумм на покупку дешёвого авто, за вами может приглядывать кто угодно (и разрабатывать, и сканировать сёрфинг, и составлять психологический портрет…).

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