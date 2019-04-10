Лопух – это российский женьшень, чудо-корень, запасы его неограниченны.Используется как пищевое растение и для лечения рахита, при аллергиях, диатезах, почечнокаменной болезни, подагре, сахарном диабете, холецистите, гепатите, запорах, геморрое, экземе, псориазе, артритах, облысении, фурункулах, сыпях; лихорадках, мастопатиях, задержке месячных, в онкологии.

Действует как потогонное, мочегонное, жаропонижающее, противовоспалительное, антитоксичное, витаминное, сахароснижающее, обменное, слабительное, желчегонное, противозудное, противоопухолевое средство.

С лечебными целями используют цветы, листья, корни, семена, сок.





Листья:

молодые – идут в салаты, супы, приправы, соленья. Прекрасный источник витамина С.

Зрелые листья собирают в период цветения без черешков, высушивают и измельчают.

Корни:

выкапывают, отряхивают от земли, удаляют подгнившие и отмершие части. Моют, разрезают вдоль и сушат при температуре до 50°С.

Если измельчать корни шинковкой, то сушка проходит быстрее и потери качества минимальны. В последующем высушенные пластинки корня легко измельчать в муку.

Собирают корни лопуха первого года сразу после первых заморозков, а весной – до появления 3-4 листьев.

Семена:

собирают в период полной спелости, после первых заморозков, во время выкапывания корней первого года (в ямки всегда бросайте несколько корзинок с семенами!).

Корзинки высушивают, семена вымолачивают (выбивают). Это сильное мочегонное средство (отвар 1:10), 1 стакан на 3-4 приема.

Цветы:

собирают и сушат (май-июнь). Используют как мощное противоаллергическое средство, особенно при кожных болезнях, бронхиальной астме и др.

Лекарственные формы:

Порошок из листьев:

по 1 ч. ложке 3-5 раз в день до еды, запивая водой, чаем, при желудочно-кишечных, кожных заболеваниях, подагре.

Порошок из корня:

по 1 ч. ложке 3-5 раз в день до еды при сахарном диабете и для его предупреждения. Принимать 3 недели с таким же перерывом.

Настой листьев:

1 ст. ложка измельченных листьев на 1 стакан воды, выдержать 20 мин. на водяной бане (или 5 мин. кипятить), настаивать 1 час, процедить.

Принимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в день до еды. Регулирует (слабит) пищеварение, помогает при облысении, выводит соли.

Для лечения суставов, остеохондроза в бане выпивают глотками 3-5 стаканов такого настоя с медом, наносят мазь из лопуха на больные суставы.

Настой корней:

2 ст. ложки измельченных корней варить в 400 мл воды 20-30 минут, настоять полчаса, процедить. Используется для примочек: фурункулы, раны, зудящие дерматозы, при облысении.

Настой семян: 1 ст. ложка на 200 мл воды, выдержать 30 мин. на водяной бане, настаивать 1 час. Принимать по 50 мл 2-3 раза в день до еды при отеках, водянке.

Сок листьев:

чистые листья секут или рубят (без промывания водой), пропускают через мясорубку, отжимают вручную, соковыжималкой или прессом. Смешивают в пропорции 1:1 по объему с сахарным песком. Добавляют водку или спирт, чтобы доля алкоголя в готовой смеси составляла 8-10%.

Хранить в холодильнике или подвале в течение 1 года. Суточная доза – 2-3 ст. ложки в настой трав или по 1 ст. ложке на полстакана воды 2-3 раза в день до еды. Курс – 3 месяца.

Свежий корень:

1-й способ: тщательно моется, измельчается на крупной терке, смешивается с медом 1:1, хранится в холодильнике. Принимать по 1 ст. ложке 2 раза в день до еды.

2-й способ: тертый корень смешать с коньяком и лимоном 1:1:1. Прием по 1 ст. ложке 2 раза в день за полчаса до еды – улучшает обмен веществ, пищеварение, предупреждает старение, используется при сахарном диабете.

Листья для наружного применения (компресс):

измельчить в мясорубке, накладывать на плотные опухоли (фиброзно-кистозная мастопатия, затверделости, для рассасывания фурункулов, при артритах), накрывать целым листом, выдерживать 6-8 часов. Курс – 15-20 процедур.

Такие компрессы делают и из порошка листьев, предварительно размачивая их в воде до получения пасты.

Репейное масло:

200 г измельченного в муку корня на 500 г растительного масла. Настаивать 3 дня, периодически помешивая, выдержать на водяной бане 2-3 часа, остудить и процедить. Втирать в корни волос при облысении 2 раза в неделю 2 месяца, а также применять при зудящих дерматозах (нейродермит, экзема, псориаз).

Настойка из корней:

измельченные сырые корни заливают 40%-ным спиртом или водкой в пропорции 1:3, 1:5 на 2 недели. Процеживают. Принимают по 1 ч. ложке 3-4 раза в день с водой или настоем трав.

Настойка из сухих корней:

на водке или 40%-ном спирте в пропорции 1:10 с 2-недельным настаиванием. Настойка из свежих корней – более действенная форма.

Мазь:

150 г измельченного сухого корня смешать с 500 г растительного или вазелинового масла, настаивать 5 дней, помешивая, выдержать на водяной бане 1 час. Остудить, процедить. Хороша при экземе, ожогах, лечении ран.

Ванны:

измельченный корень лопуха 200 г, багульник и брусника – по 50 г. Варить в 3-4 л воды 15-20 мин., настаивать 1,5-2 часа. Процедить в ванну с температурой воды 38-40°С. Применяется при подагре, артритах, ревматизме, остеохондрозе, кожных зудящих дерматозах – по 20-25 мин. 2 раза в неделю. Курс – 12-15 процедур.

Противопоказания: декомпенсированные сердечно-сосудистые заболевания, активный туберкулез.

Обертывания:

200 г измельченного корня варить 20-30 мин. в 2 л воды. Настаивать 1 час, процедить. Смочить 2 простыни, слегка отжать, положить на клеенку (целлофан) в постель. Укутать больного на 1,5-2 часа.

Во время процедуры поить горячим чаем: цветы липы, корень лопуха, цветы бузины поровну – 2 ст. ложки на 700 мл воды, варить 5 мин., настаивать 20 мин. Добавить 2 ст. ложки меда. Помогает при зуде, для очищения организма от токсинов, солей, при химиотерапии, артритах, экземе, аллергиях, болезни Бехтерева, ревматизме. Обертывание делать 2-3 раза в неделю.

Курс – 10-15 процедур и более. Присутствие помощника или медработника во время процедуры желательно.

Мука:

корни лопуха в соотношении 1:1 с ржаной мукой – для теста при выпечке хлеба, оладий.

Печеные корни: полезнее картофеля и заменяют последний при его отсутствии.

Повидло из корней:

1 кг свежих измельченных корней, 500 г свежих измельченных листьев щавеля и 700 мл воды уваривают 1,5-2 часа. Принимают при желчнокаменной болезни, отеках, для регулирования стула, детоксикации в онкологии – по 1 ст. ложке 3-5 раз в день до еды.

Кофе из лопуха:

высушенные корни поджаривают до золотистого цвета, измельчают в кофемолке. Варят из них кофе, пьют с медом.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8638182.html