Флешмоб пикирующего Овертона: «Учителя – тоже люди!»

«Все мы — люди, да не все — человеки».

(Владимир Иванович Даль)

В конце зимы — начале весны в информационном поле происходит бурное обсуждение поступка молодой учительницы из Барнаула, которая выставила в сеть интернет своё фото в спортивном купальнике. Возмущённые родители подняли вопрос о морально-нравственном соответствии женщины званию педагога. Мы рассмотрим эту ситуацию детально. Сразу скажем, что обсуждение поступка педагога ни к чему не приведёт, если рассматривать его как статичную ситуацию. Мы предлагаем рассмотреть процесс в динамике, поднять вопросы, которые остаются «за кадром» обсуждения в медиапространстве. Забегая вперёд, скажем, что здесь просматривается технология окна Овертона, которая применяется для продвижения негативных тенденций. Впрочем, обо всём по порядку.

Итак, началось всё с того, что от родителей учеников барнаульской школы №13 на имя руководства школы поступил сигнал о том, что молодая учительница Татьяна Кувшинникова опубликовала в социальных сетях снимок, на котором она стоит в купальнике возле проруби с медалями на груди. По мнению родителей, этот поступок не соответствует высокому званию учителя, которому доверили самое ценное, что есть в обществе — детей.

Развитие событий

Далее обсуждение этой ситуации привело к тому, что Татьяне пришлось уволиться из школы. Но, поднятая информационная волна, которую активно раскручивало огромное количество средств массовой информации, привела к действиям, причём более радикальным, других учителей. А именно: множество учителей из разных уголков страны устроили «флешмоб» (от английского flash mobilization (flashmob) — «молниеносная мобилизация») в поддержку коллеги, выкладывая свои фото и видео, где они выставляли себя не только в купальниках, но и в более откровенных нарядах. Главная мысль флешмоба:

«Мы тоже имеем право, мы такие же люди, как и все».

Это фактология процесса. А теперь рассмотрим его с точки зрения технологий управления массовым поведением и коллективным бессознательным, затронув при этом пресловутые «окна Овертона».

«Окно Овертона» — технология работы с общественным мнением, направленная на поэтапное изменение взглядов и ценностей широких масс людей. Обычно выделяют несколько стадий: «немыслимо — радикально — приемлемо — разумно — популярно — норма». Через эти стадии проходит в общественном мнении некое явление, в отношении восприятия которого производится изменение мнений людей. Эти стадии представляют собой своеобразные «окна возможностей», в рамках которых допустимо высказывать различные точки зрения, не будучи скомпрометированным в глазах общественности.

Технология позволяет поэтапно продвинуть в общество идеи, которые поначалу считаются неприемлемыми. Причём, для большинства, внедрение этих идей происходит незаметно, как бы «само собой». Технология работает и как в отношении продвижения в общество негативных, противоестественных явлений, так и в отношении явлений позитивных, естественных. Поскольку может так статься, что в обществе нормой стало неправедное поведение, и технология «окна Овертона» может помочь исправить ситуацию. Так, сегодня, трезвость возвращается в общество, как норма, хотя ещё несколько десятков лет назад в СССР трезвенник воспринимался, как белая ворона в потребляющем алкояды советском обществе 70 — 80-ых годов.

И первый этап, который характеризует рассматриваемое явление как «неприемлемо», начался с сообщений в СМИ о наличии скандальной ситуации со снимком и реакцией на него родителей.

Задача первого этапа: максимально подсветить то явление, с которым и будет идти дальнейшая информационная работа.

СМИ, в том числе и федеральные телеканалы, отработали ситуацию весьма сильно. О ней сообщалось и в новостных программах, и в передачах формата «ток шоу». В общем, информация лилась «из каждого утюга».

Что можно сказать о ситуации?

Она обсуждалась как статичная, всё обсуждение велось вокруг утверждений: поступок аморальный или нормальный? Надо сказать, что само событие было подобрано «кураторами» проекта грамотно. Ведь в сети можно найти множество фото учителей и в более откровенной одежде, но тогда пропадал бы предмет спора. Всё было бы однозначно и ясно. Осудили бы и разошлись.

А так, когда купальник спортивный, и сама девушка — спортсменка, существуют аргументы и «за», и «против». Кстати, эти рассуждения сразу наводят на мысль, что ситуация создана искусственно, имеет определённые цели, исполнителей и достаточно большие ресурсы, ведь задействовать множество СМИ, вплоть до федеральных телеканалов, не каждому по силам.

Идём дальше. Путём бурного обсуждения (часто управляемого, идущего в определённом русле) у множества людей рождается негодование, внутренний протест, призыв высказать своё мнение в защиту «обиженной» учительницы. На этот эффект и были рассчитаны действия, описанные в предыдущем абзаце. Этот, созданный искусственно внутренний протест выразился в том, что в социальных сетях начался «флешмоб», где люди, в том числе и педагоги, выкладывали фото и видео в знак своего протеста против сложившейся ситуации. И в этих фото были гораздо более откровенные снимки, чем тот, с которого запустили весь процесс. Главным посылом этого «флешмоба» стало утверждение, что учителя такие же люди, и имеют право на такие же поступки, как и остальные, живущие вокруг.

Кстати, сама Татьяна Кувшинникова в интервью одной из газет сказала:

«Спасибо коллегам за поддержку, это очень приятно! Но фото в нижнем белье — это, мне кажется, слишком».

Она напомнила, что её фото было направлено на пропаганду ЗОЖ. От себя добавим, что Татьяна недвусмысленно дала понять коллегам, что некоторые из них перешли ту грань, которая отделяет женщину в спортивной одежде от откровенной пошлости.

СМИ дружно подхватили информационный всплеск, созданный уже другими учителями, и перевели окно Овертона во вторую стадию: «радикально».

Задача второго этапа: укрепить в обществе мнение, что явление, хоть и не является нормой, но всё же имеет право на жизнь как проявление крайне радикальных действий некоторых людей.

Действительно, такой мощный информационный посыл, что педагоги такие же люди, возымел своё действие. Многие задумались: немалое количество девушек, которые живут рядом, в одной с нами культуре, выкладывают в социальные сети свои фото с обнажёнкой. Почему же на педагогов наложено «табу», от них требуют особых, строгих форм контроля за своими действиями? По замыслу «кураторов» проекта, после этого общество должно снять вышеуказанное «табу», дать негласное «разрешение» на те же поступки, что вольны совершать и прочие девушки, не связанные с профессией педагога.

Кстати, а в чём заключаются аргументы тех, кто считает, что педагог должен быть более строг по отношению к своим поступкам? Дело в том, что у человека есть такая компонента психики как нравственность. Нравственность содержит в себе набор явлений, на каждое из которых есть оценка: хорошо — плохо (или в другом варианте: допустимо — не допустимо). Совершая любой поступок, человек соотносит его со своей нравственностью. Именно она даёт «добро», или налагает запрет на то или иное действие в соответствии с записанным отношением («нравится», «не нравится», «безразлично»). Ну и что с того, что у девушки в её нравственности будет такое: «выставить себя на всеобщее обозрение в нижнем белье — допустимо, нравится»? Дело в том, что педагоги общаются с нашим будущим — с детьми. И не просто общаются, а участвуют в формировании их личности. Учитель для ребёнка — один из личных примеров, объект для подражания. Учитель даёт ребёнку не только знания по предмету, но и транслирует ему свои нравственные стандарты. Ученик будет перенимать нравственность учителя через различные слова, примеры, поступки, через всю информацию, которая идёт от учителя к ученику.

Какова же цель запущенного процесса?

Очевидно, что стоит задача снизить планку требований, которая негласно поставлена обществом перед педагогами, подтолкнуть педагогов к самовыражению через аморальные (идущие против нравов общества) или безнравственные (когда нет чёткого отношения) поступки, дав им на это негласное «добро». К чему это может привести? Могут быть затронуты многие устои общества. Одним из главных может стать — падение нравственности будущего поколения. Когда это поколение вырастет и войдёт во все общественные институты, какое мы получим отношение к старикам, к детям, к Родине, к родителям? Думаем, вывод о том, что нас ждёт в ближайшем будущем, вы можете сделать самостоятельно.

Раз уж мы выявили управляемый процесс, сценаристы которого используют технологию окна Овертона, и который происходит на наших глазах, стоит предположить следующий шаг, который может быть сделан для продвижения «окна» в следующую стадию: «норма».

Во-первых, могут публично наказать директоров школ, различных чиновников, причастных к гонениям на педагогов, оказавшихся в ситуациях, подобной той, в которой оказалась Татьяна Кувшинникова. Это отобьёт охоту у руководителей пресекать действия подчинённых, замеченных даже и в откровенно аморальных поступках.

Затем, чтобы подтвердить безнаказанность аморальных действий педагогов, такие случаи могут показать на всю страну посредством СМИ.

Затем может наступить период массового внедрения пошлости как нормы поведения не только девиц, считающих себя свободными от норм морали, но и работниц детских учреждений. Причём, вперемешку с массовым показом педагогов в нижнем белье, будут элементы тестирования: насколько низко опустилась планка приемлемого для общества. Периодически могут появляться в СМИ всё более откровенные фото, и по уровню неприязни общества будет определяться та планка, которую пока переходить нельзя. В ближайшем КВНе, и других передачах с элементами юмора мы можем увидеть примерно такие шутки:

«Шла Мария Ивановна в бордель, забылась, и пришла на работу в школу в той же одежде».

Через юмор понижается порог чувствительности к тем негативным явлениям, опасным для общества, о которых говорится «в шутку». (Кстати, на тему юмора как средства управления готовится к выходу одна из наших следующих статей.)

Вероятно, идеал для «кураторов» проекта — учительница, которая днём учит детей, а по ночам работает в борделе и выкладывает, не стесняясь, свои откровенные фото в сеть. Такой пример для подражания будет быстро разлагать нравственные стандарты общества и снижать его внутреннюю силу, а значит и снижать суверенность, самовластность этого общества.

Заключение

Что делать нам, людям, живущим в своей стране и думающим о будущем? Прежде всего, уходить от плоского обсуждения статичных ситуаций, рассматривать их в динамике, подключать процессное мышление. Выявлять субъекта управления или, как минимум, его цели и методы. Знать, что редакторы, продюсеры крупных СМИ отлично понимают то, что они делают. Не надо работать в русле их управления, обсуждая ситуации в том ключе, в котором это предлагается через СМИ. Нужно выводить процесс обсуждения шире того прокрустова ложа, которое ведёт к предсказуемым для субъектов управления последствиям, затрагивать те вопросы, на которые у них нет ответа. Если народ будет понимать процессы управления, то ему не удастся навязать антинародные цели, аморальные модели поведения. Их мало, нас много. Вместе победим!

Источник: Школа аналитики

Дополнительный материал по теме: Как двигают Окно Овертона

В 2014 году в рунете широкое распространение получила статья «Окно Овертона», посвящённая технологии легализации в обществе совершенно чуждых ему идей. Согласно теории Овертона, для каждой идеи или проблемы в обществе существует т.н. окно возможностей, которое постепенно сдвигают, незаметно для общества переходя от одной стадии десакрализации той или иной темы к другой, уже более приемлемой. Движение становится для общества незаметным, потому что происходит растянуто, на протяжении нескольких лет, но при активной промывке мозгов средствами массовой информации.

Для того чтобы убедиться в работоспособности этой теории, достаточно взглянуть на сегодняшнюю Европу, где за пару десятилетий педерастия и лесбиянство стали абсолютной нормой, а теперь создаются все условия для того, чтобы извращенцы получили привилегированное положение в обществе.

Как показывает анализ современной масс-культуры, организаторы подобных инноваций не намерены останавливаться на достигнутом. Сейчас уже есть новые темы, которые проходят первые стадии окон Овертона, при чём не только в Европе, но и в России. Проходят успешно и относительно невидимо для всего общества. Пробираются в сознание людей словно змея из кустов.

Это заметно по современным фильмам, ТВ-шоу, клипам и мультфильмам, нацеленным на массового зрителя, по некоторым новостным заголовкам информационных агентств и газет. В фильме «Как двигают Окно Овертона» на конкретных примерах, знакомых подавляющему большинству российских граждан, показана реализация этого процесса в различных сферах нашей жизни.

Что можно делать, чтобы остановить движение запретных тем через Окна Овертона?

Осознанно воспринимать и анализировать все подаваемые нам через книги, СМИ и кино идеи и установки. Развивать в себе и в своих друзьях, родственниках, детях навыки подобного анализа. Максимально распространять адекватный взгляд на подобные явления и принимать деятельное участие в борьбе за нравственность. Проводить собственные расследования, публиковать их результаты, обращаться в суд или прокуратуру.

Против нравственности, традиционной семьи и общественных норм объявлена война. Только активное противодействие каждого может остановить этот процесс и развернуть его вспять.

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/fleshmob-pikiruyushhego-overtona/