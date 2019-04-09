C.T.Минаков и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “Об историках-коллегах и советской исторической школе”

Иван Ургант отвечает на вопрос студента: «Есть ли совесть на телевидении? И есть ли совесть лично у Ивана Урганта, раз он позволяет приглашать на свою передачу порноактрис и тем самым рекламировать порнографию?». Ургант: «Пригласить порнозвезду в качестве...
Всем кто ищет истину… www.peshera.org ...Сотни западноевропейских карт и атласов XVI-XVII веков разных авторов и издательств, которые легко можно найти в Интернете, показывали, что Великая Тартария занимала большую часть Азии – от Урала до Камчатки, ...
Монгольская империя (монг. Монголын эзэнт гүрэн; среднемонг. Yeke Mongγol ulus — Великое Монгольское государство, монг. Их Монгол улс) — государство, сложившееся в XIII веке в результате завоеваний Чингис-хана и его преемников и включавшее в себя самую ...
...и западноевропейцами. Впоследствии, стараниями историков-фальсификаторов, стремящихся убедить евразийцев...инициативе и активнейшем участии историков-западноевропейцев, приглашенных из ... умалчиваемых различными авторами-историками из самых разных конъюнктурных...
Третий рейх просуществовал всего 12 лет с 1933 по 1945 годы. Несмотря на сжатые сроки, это явление оставило глубочайший след в истории человечества. События недавнего прошлого, несмотря на всю свою очевидность, до сих пор, во многом, окутаны ореолом тайны...