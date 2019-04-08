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По следам “Бойни на острове Чеджу”

16:57. 8 апреля 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:


В продолжение документального фильма "Бойна на острове Ченджу", который выкладывал еще в марте https://colonelcassad.livejournal.com/4844117.html
Там оказывается вокруг него продолжается знатный "корееведческий срач" между Асмоловым https://makkawity.livejournal.com/4661715.html и Ивановым.



По итогам зачтения критики и отсмотра видео, Иванов выглядит более убедительным.
Сам же срач в любом случае будет полезен для привлечения внимания к теме массовых убийств инакомыслящих в Южной Корее.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4905593.html

Метки: антикоммунизм, асмолов, Видео, военные преступления, Иванов, северная корея, южная корея

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