По следам “Бойни на острове Чеджу”
16:57. 8 апреля 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В продолжение документального фильма "Бойна на острове Ченджу", который выкладывал еще в марте https://colonelcassad.livejournal.com/4844117.html
Там оказывается вокруг него продолжается знатный "корееведческий срач" между Асмоловым https://makkawity.livejournal.com/4661715.html и Ивановым.
По итогам зачтения критики и отсмотра видео, Иванов выглядит более убедительным.
Сам же срач в любом случае будет полезен для привлечения внимания к теме массовых убийств инакомыслящих в Южной Корее.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4905593.html