В Куропатах снесли мемориал “жертвам сталинских репрессий”

В белорусских Куропатах по личному распоряжению Лукашенко ликвидировали самопальный мемориал в память о "жертвах сталинских репрессий" в виде самодельных деревянных крестов.Под защитой ОМОНа соответствующие службы осуществили полный демонтаж крестов.Ранее Лукашенко уже высказывался против попытки записать всех захороненных в Куропатах в "жертвы сталинизма" и призывал прекратить политизацию на костях.Обещают более скромный мемориал по государственной линии без уклона в осуждение Сталина, а просто в память о тех, кто похоронен в Куропатах.В ходе сноса деревянных крестов прошли задержания местных змагаров.Давно озвученная позиция Лукашенко по Куропатам.Российская рукопожатная общественность выражает солидарность белорусским змагарам в борьбе с "гидрой сталинизма", которая поднимает голову в Белоруссии (на самом деле нет).Батьке плюсик в карму.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4903703.html