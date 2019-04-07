В Куропатах снесли мемориал “жертвам сталинских репрессий”
23:28. 7 апреля 2019 Просмотров - 182 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В белорусских Куропатах по личному распоряжению Лукашенко ликвидировали самопальный мемориал в память о "жертвах сталинских репрессий" в виде самодельных деревянных крестов.
Под защитой ОМОНа соответствующие службы осуществили полный демонтаж крестов.
Ранее Лукашенко уже высказывался против попытки записать всех захороненных в Куропатах в "жертвы сталинизма" и призывал прекратить политизацию на костях.
Обещают более скромный мемориал по государственной линии без уклона в осуждение Сталина, а просто в память о тех, кто похоронен в Куропатах.
В ходе сноса деревянных крестов прошли задержания местных змагаров.
Давно озвученная позиция Лукашенко по Куропатам.
Российская рукопожатная общественность выражает солидарность белорусским змагарам в борьбе с "гидрой сталинизма", которая поднимает голову в Белоруссии (на самом деле нет).
Батьке плюсик в карму.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4903703.html
loading...
Постоянное изображение войны неизвестно кого и неизвестно с кем.
Даже называют расстрелы “сталинскими”, потому что в период правления Сталина.