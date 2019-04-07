Сводки от ополчения Новороссии 07 апреля 2019
09:20. 7 апреля 2019 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- Вчера 22:58 Боец ДНР: «На Украине нет кандидата, кто сможет решить конфликт в Донбассе».
- Вчера 22:23 «Пока Порошенко сидит, никто никому ничего не донесет», — украинский военнопленный на встрече с ОБСЕ.
- Вчера 19:48 Мужчина получил ранения при обстреле ВСУ посёлка шахты Трудовская.
Боец ДНР: «На Украине нет кандидата, кто сможет решить конфликт в Донбассе»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Пока Порошенко сидит, никто никому ничего не донесет», — украинский военнопленный на встрече с ОБСЕ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Мужчина получил ранения при обстреле ВСУ посёлка шахты Трудовская
К оглавлению | Источник: www.youtube.com