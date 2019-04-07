Куда уходит высокотехнологичное производство России
Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского нефтеперерабатывающего завода - самого современного в России НПЗ с рекордной глубиной переработки нефти, достигающей 98%.
Предприятие, оказавшееся на грани банкротства на фоне налогового маневра Минфина, достанется покупателю фактически бесплатно - сделка состоится за «символическую сумму», рассказали «Коммерсанту» знакомые с ситуацией источники.
SOCAR получит 100% активов нынешнего собственника НПЗ -, в том числе нефтяные месторождения в Оренбургской области (Могутовское, Воронцовское и часть Гремячевского).
Одновременно покупатель возьмет на себя долг предприятия, составляющий 3 млрд долларов.
Несмотря на то, что сделка находится на начальном этапе, принципиальные договоренности уже достигнуты, и она может быть закрыта до конца года.
Финансовые проблемы предприятия, собственники которого активно вкладывались в модернизацию, что позволило начать выпуск бензина класса Euro 5 в объеме 800 тысяч тонн в год, обострились после того, как правительство увеличило налоговую нагрузку на отрасль .
Когда ситуация достигла критической точки, Сбербанк, главный кредитор завода, ввел своих менеджеров в органы управления New Stream, получил «золотую акцию» Антипинского НПЗ и стал искать покупателей на актив.
SOCAR - национальная нефтяная компания Азербайджана, чистая прибыль в 2017 года составила около 1,2 млрд долларов. В России SOCAR занимается трейдингом нефти, 6 мая 2013 года было зарегистрировано российское ООО «Сокар Рус». Также SOCAR с осени 2017 года покупает газ у «Газпрома» для реализации в Азербайджане.
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Российский производитель беспилотных летательных аппаратов ADA Aerospace подписала соглашение со штатом Нью-Йорк о перемещении производства и сотрудников из России в США.
Штат Нью-Йорк выделяет территорию для организации производства площадью 4000 м^2, инвестиции в 200 млн. долларов, гранты и субсидии переезжающим в США сотрудниками для размещения и адаптации в американское общество.
В России разработки компании не нашли заказчиков. Министерство обороны сотрудничает с другими фирмами Zala, Сухой. МЧС России разработки ADA для поиска людей и работы в арктических условиях также не заинтересовали.
Стоит отметить что последняя разработка ADA Triade появилась в феврале 2019 года и сразу заинтересовала иностранного заказчика. Спустя месяц компании уже предоставили все условия для разворачивания производства в США, что говорит о гибкости американской стороны при привлечении перспективных разработок.
Как думаете ? Это ошибки на местах, единичные случаи.
Или ущербность всей нынешней системы ?
И не напоминает ли вам эти события другой хитрый план ... Как гос-во слило алюминиевую отрасль американцам ? .
Или .... выставили на торги Башнефть.... Белоруссию, подавшую документы для участия в торгах , Кремль до сделки не допустил.
А слил Башнефть ( извините, другого слова не находится) какому то непонятному инвестиционному фонду из Катара ( наш великий, могучий союзник)
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Мрази .
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Че вывезут в Азербайджан?
Ну или почему сам не купишь?