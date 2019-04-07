Главная » Экономика

Куда уходит высокотехнологичное производство России

18:54. 7 апреля 2019 Просмотров - 240 2 коммент. Опубликовал:

ef60f46f3aa398d88ecbdc022c481906.jpg

Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского нефтеперерабатывающего завода - самого современного в России НПЗ с рекордной глубиной переработки нефти, достигающей 98%.

Предприятие, оказавшееся на грани банкротства на фоне налогового маневра Минфина, достанется покупателю фактически бесплатно - сделка состоится за «символическую сумму», рассказали «Коммерсанту» знакомые с ситуацией источники.

SOCAR получит 100% активов нынешнего собственника НПЗ -, в том числе нефтяные месторождения в Оренбургской области (Могутовское, Воронцовское и часть Гремячевского).

Одновременно покупатель возьмет на себя долг предприятия, составляющий 3 млрд долларов.

Несмотря на то, что сделка находится на начальном этапе, принципиальные договоренности уже достигнуты, и она может быть закрыта до конца года. 

Финансовые проблемы предприятия, собственники которого активно вкладывались в модернизацию, что позволило начать выпуск бензина класса Euro 5 в объеме 800 тысяч тонн в год, обострились после того, как правительство увеличило налоговую нагрузку на отрасль .

Когда ситуация достигла критической точки, Сбербанк, главный кредитор завода, ввел своих менеджеров в органы управления New Stream, получил «золотую акцию» Антипинского НПЗ и стал искать покупателей на актив.

SOCAR - национальная нефтяная компания Азербайджана, чистая прибыль в 2017 года составила около 1,2 млрд долларов. В России SOCAR занимается трейдингом нефти, 6 мая 2013 года было зарегистрировано российское ООО «Сокар Рус». Также SOCAR с осени 2017 года покупает газ у «Газпрома» для реализации в Азербайджане.

А также ....

Российский производитель беспилотных летательных аппаратов ADA Aerospace подписала соглашение со штатом Нью-Йорк о перемещении производства и сотрудников из России в США.

Штат Нью-Йорк выделяет территорию для организации производства площадью 4000 м^2, инвестиции в 200 млн. долларов, гранты и субсидии переезжающим в США сотрудниками для размещения и адаптации в американское общество.

 

В России разработки компании не нашли заказчиков. Министерство обороны сотрудничает с другими фирмами Zala, Сухой. МЧС России разработки ADA для поиска людей и работы в арктических условиях также не заинтересовали.

Стоит отметить что последняя разработка ADA Triade появилась в феврале 2019 года и сразу заинтересовала иностранного заказчика. Спустя месяц компании уже предоставили все условия для разворачивания производства в США, что говорит о гибкости американской стороны при привлечении перспективных разработок.

Как думаете ? Это ошибки на местах, единичные случаи.

Или ущербность всей нынешней системы  ?

И не напоминает ли вам эти события другой  хитрый план ... Как гос-во слило  алюминиевую  отрасль американцам ? .

Или .... выставили на торги Башнефть.... Белоруссию, подавшую документы для участия в торгах , Кремль до сделки не допустил.

А слил Башнефть ( извините, другого слова не находится) какому то непонятному инвестиционному фонду из Катара ( наш великий, могучий союзник)

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3933021?from=main_1

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русофобия = нищета
...что общество крупнотоварного, машинного, высокотехнологичного сельского хозяйства стало «деаграрным...нужды всех отраслей. Куда остальных девать?!Потребительское общество...в которой лишние люди уходят с производства, или мрачная фантасмагория деиндустриализации...
Бэкграунд, выпуск-262 за 23 июня 2012
...промышленность, тракторо- и танкостроениеЕ, производство подшипников. Важнейшим результатом индустриализации стало...участвовать в этом, смотреть, куда уходят наши деньги»Субтитр, Алла ... нужно ни фотошопа, ни высокотехнологичных приборов. Я сделал этот ...
Бэкграунд, выпуск-251 за 31 марта 2012
... подготовленные позиции куда–нибудь за бугор. А инновации и развитие высокотехнологичного производства в... не мог, однако же и уходить на заслуженную пенсию не пожелал... предустановленной функции на серверы микроблога уходит сугубо личная информация о списке...
Человечество: прошлое и будущее
.... Именно в эти далекие времена уходят корни нашей цивилизации. Спасаясь от... контактировать с аборигенами тех районов, куда их занесла катастрофа. Иногда они... ледниковый период. Уже не было высокотехнологичных производств, способных делать самолеты (виманы) и...
Бэкграунд, выпуск-278 за 13 октября 2012
...местного старосты пьянку. После ухода палачей среди раскиданных бутылок ...человечеству. Исламская цивилизация, изначально куда более приверженная традиционным ценностям ...мощную и эффективную экономику и высокотехнологичное производство можно создать, вовсе не...
Метод Кошастого: дом
...С другой стороны, переезд куда-то совсем далеко – затрудняется...Эти люди могут зайти куда угодно, однако их поведение...условиях, которые требуют крупных высокотехнологичных производств, недоступного сырья, и т...соломенная крыша при должном уходе и 100 лет может ...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>