Куда уходит высокотехнологичное производство России

Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского нефтеперерабатывающего завода - самого современного в России НПЗ с рекордной глубиной переработки нефти, достигающей 98%.

Предприятие, оказавшееся на грани банкротства на фоне налогового маневра Минфина, достанется покупателю фактически бесплатно - сделка состоится за «символическую сумму», рассказали «Коммерсанту» знакомые с ситуацией источники.

SOCAR получит 100% активов нынешнего собственника НПЗ -, в том числе нефтяные месторождения в Оренбургской области (Могутовское, Воронцовское и часть Гремячевского).

Одновременно покупатель возьмет на себя долг предприятия, составляющий 3 млрд долларов.

Несмотря на то, что сделка находится на начальном этапе, принципиальные договоренности уже достигнуты, и она может быть закрыта до конца года.

Финансовые проблемы предприятия, собственники которого активно вкладывались в модернизацию, что позволило начать выпуск бензина класса Euro 5 в объеме 800 тысяч тонн в год, обострились после того, как правительство увеличило налоговую нагрузку на отрасль .

Когда ситуация достигла критической точки, Сбербанк, главный кредитор завода, ввел своих менеджеров в органы управления New Stream, получил «золотую акцию» Антипинского НПЗ и стал искать покупателей на актив.

SOCAR - национальная нефтяная компания Азербайджана, чистая прибыль в 2017 года составила около 1,2 млрд долларов. В России SOCAR занимается трейдингом нефти, 6 мая 2013 года было зарегистрировано российское ООО «Сокар Рус». Также SOCAR с осени 2017 года покупает газ у «Газпрома» для реализации в Азербайджане.

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