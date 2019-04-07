Катастрофа древности. Факты,теории, мегалиты, полюса. Дмитрий Белоусов. Выпуск 1. Часть 1
Катастрофа древности
Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 2 – https://youtu.be/26arOWuwixU
Обсуждаемые темы: ученые для истории, ФИО и спасибо, термин археологическая культура, группы фактов, папирусы Египта и Геродот, цитаты Платона и Софокла, тексты Корана и Талмуда, индейцы Америки, трава мамонтов, барон фон Толль, льды ледников и Кергелен, карты и уголь Антарктиды, Грумант и ананасы Кольского п/о, леса Урала и Сибири, иезуит Мартиниус, Карлъ-Фридрихъ Моръ, пальмы Таймыра и Л.Хлобыстин, “шрамы” гор Севера, гравюры Поло, скрываемые мегалиты прошлого, создано ли природой?, примеры мегалитов, три научных теории А.Вегенера, литосферные плиты Земли, тектоника плит, регулярная смена полюсов, книга Хэпгуда, механизм Боулза, ориентация древних строений, книга Склярова, заключение – возвращение полюса.
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