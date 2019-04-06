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Росстат и обувь, Казахстан и Украина

15:29. 6 апреля 2019 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:

В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы говорили о отчете Росстата и реакции на его цифры, о визите в Россию президента Казахстана Токаева и о последних новостях «с незалежной».

Хронометраж:

01:01 — Цифры Росстата и какие на самом деле доходы у людей
13:00 — В какую сторону изменилась жизнь людей на Украине
17:42 — Какая сумма в месяц требуется семье в России
21:02 — Как увеличить доходы населения
24:57 — О визите президента Токаева в Москву
32:44 — О политическом спектакле в мире и суверенитете
35:05 — Почему Украина запретила прямые авиаперелеты с Россией и о выборах на Украине

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102472

Метки: блог, Видео

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