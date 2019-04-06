Росстат и обувь, Казахстан и Украина
В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы говорили о отчете Росстата и реакции на его цифры, о визите в Россию президента Казахстана Токаева и о последних новостях «с незалежной».
Хронометраж:
01:01 — Цифры Росстата и какие на самом деле доходы у людей
13:00 — В какую сторону изменилась жизнь людей на Украине
17:42 — Какая сумма в месяц требуется семье в России
21:02 — Как увеличить доходы населения
24:57 — О визите президента Токаева в Москву
32:44 — О политическом спектакле в мире и суверенитете
35:05 — Почему Украина запретила прямые авиаперелеты с Россией и о выборах на Украине
P.S. Предыдущие выпуски передачи:
- Арест Абызова и литовское судилище над русскими офицерами
- Плата за Крым, отставки губернаторов, Назарбаев
- Катастрофы Боинга, и где наши самолёты
- А что имя Сталин значит для вас?
- Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре
- О выступлении Путина перед Федеральным Собранием
- О странных заявлениях властей
- Янукович, как пример для Мадуро
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102472