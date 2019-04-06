Росстат и обувь, Казахстан и Украина

В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы говорили о отчете Росстата и реакции на его цифры, о визите в Россию президента Казахстана Токаева и о последних новостях «с незалежной».

Хронометраж:

01:01 — Цифры Росстата и какие на самом деле доходы у людей

13:00 — В какую сторону изменилась жизнь людей на Украине

17:42 — Какая сумма в месяц требуется семье в России

21:02 — Как увеличить доходы населения

24:57 — О визите президента Токаева в Москву

32:44 — О политическом спектакле в мире и суверенитете

35:05 — Почему Украина запретила прямые авиаперелеты с Россией и о выборах на Украине

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102472