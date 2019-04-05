Пищевая безопасность в России

Один мой знакомый отправился недавно в фермерское хозяйство покупать «дивных жирных птиц», выращенных на натуральных кормах. В ассортименте — крылышко, шейка, ножка (почти как у Михаила Самуэлевича Паниковского), а также «цыплята-корнишон» с нежным экологическим мясом. Взвешивают птицу вживую, затем забивают, а через какое-то время вы получаете очищенные и еще теплые тушки пернатых. Все это обещала реклама. В реальности же получилось вот что.

Хмурый продавец вначале вынес из птичника и уложил на старые напольные весы двух огромных кур, словно арбузы или тыквы. Через несколько минут вынес еще две и разом взвесил. Куры — живые, как и было обещано! — за все время даже не сдвинулись с места. Как позже выяснилось, они не умеют ходить, потому что живут в тесных клетках, где негде даже шелохнуться. И питаются вовсе не натуральными кормами, а специальными добавками с гормонами роста, повышающими вес. Так они достигают максимума веса всего за месяц-полтора вместо шести в обычных условиях. Разумеется, они отличались от домашней курицы неестественным вкусом, запахом рыбы и фармакологии. Таким образом, произведенное мясо не только не полезно, но и вредно для здоровья.

Подобная картина встречается сегодня сплошь и рядом. Недавняя проверка независимых экспертов показала, что даже в мясе популярной подмосковной курятины предельно допустимая норма гормонов превышена почти в сто раз! А куры-несушки выдавливают из себя по нескольку яиц в день. Но можно ли есть все это без вреда для здоровья?!

Лет двадцать назад американцы буквально наводнили Россию куриными окорочками, которые тоже являлись продуктом искусственного ускорения роста. В самих США из-за санитарных ограничений торговать ими стало сложно, вот и сбывали в странах, где нет жестких требований. Понятно, что в 90-е нам было не до экологии и качества еды. Но потом случились «тучные» годы, и жизнь страны вроде наладилась. Но качество продуктов в наших магазинах и торговых сетях не только не улучшилось, но катастрофически упало.

Не так давно автор этих строк присутствовал на собрании производителей халяльной мясной продукции. На мой вопрос, используют ли они антибиотики или гормоны роста, глава ассоциации несколько раз увильнул от ответа. Но потом все-таки признал, что останутся без прибыли и вылетят в трубу, если откажутся от фармакологии. То же самое касается большинства отечественных агрокомплексов, массово выпускающих генно-модифицированную сельхозпродукцию, говядину, свинину и даже «океанскую» рыбу с помощью стимуляторов и химических добавок.

В свое время у нас отказались от ГОСТов, якобы устаревших в новых «капиталистических» условиях. Зато появилась целая сеть организаций, ответственных за соблюдение санитарных норм, различных стандартов и техрегламентов: Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росздравнадзор, Росстандарт. Есть независимый «Росконтроль», в наблюдательном совете которого уважаемые академики РАН, представляющие ведущие НИИ пищевой промышленности.

Насколько все эти ведомства справляются с контролем качества — большой вопрос. В докладах и отчетах все выглядит почти замечательно, а на деле как в той поговорке: у семи нянек дитя без глазу. Для этого достаточно зайти в обычный продуктовый магазин — хоть сетевой, хоть «одиночный», где сами покупатели частенько обнаруживают просроченные продукты и даже фальсификат. При этом достучаться в контролирующий орган людям крайне затруднительно. Если и удастся, то пока вас свяжут с нужным человеком, подозрительный товар исчезнет с полки.

Да что там обычные граждане! В иных надзирающих заведениях не жалуют даже собственное начальство. По словам Валентины Матвиенко, на все претензии Совета Федерации в Роспотребнадзоре отвечают, что они ответственны только за безопасность продуктов, а за качество — нет. Об этом глава Совфеда говорила с премьер-министром РФ Медведевым во время его встречи с сенаторами. Дмитрия Анатольевича настолько впечатлила эта словесная казуистика, что он пригрозил ликвидировать само надзорное ведомство, если там не решат проблему.

Видимо, в ответ руководство Роспотребнадзора вдруг выступило с необычной и довольно странной инициативой — штрафовать граждан страны за излишний вес, объемы бедер и талии. Видимо посчитали, что это и есть та самая борьба за улучшение качества продуктов питания. Как говорится, в огороде бузина, а в столице бывшей дружественной страны — дядька! Справедливости ради стоит отметить, что то же ведомство недавно разработало законопроект, в котором вводится новое понятие — «качество пищевой промышленности». Любопытно, почему только сейчас и после окрика сверху?

Шокирующие цифры привела недавно известный ученый, доктор физико-математических наук Людмила Фионова: до 70 процентов сегодняшних заболеваний и смертей в России вызваны плохим питанием — в первую очередь некачественным хлебом. Потому что ценные сорта пшеницы идут на экспорт, а внутри страны используется чуть ли не фураж. Существуют специальные химические добавки, улучшающие характеристики муки — осветляют ее, дают подняться тесту, улучшают запах, вкус и цвет, в том числе, хлебной корочки. А по факту получается, что мы едим муляж, опасный для здоровья.

Который год твердят ученые о вреде пальмового масла. Содержание в нем токсичных эфиров в 10 раз превышает допустимую норму для взрослых и почти в 20 раз — для детей. Но под все эти разговоры объемы пальмового импорта только растут. С начала двухтысячных поставки в Россию увеличились в сотни раз. В прошлом году, к примеру, завезено в страну почти миллион тонн этого экзотического масла, которое используется в производстве молочной продукции (кондитерские жиры, спреды, сырковые массы, кетчупы, творог, разрыхлители теста), хлебобулочных изделий, в косметике, в изготовлении мыла, шампуней, смазочных материалов и даже биотоплива. Словом, спектр применения широкий. Главным образом, из-за его универсальности и дешевизны в сравнении с другими растительными маслами.

Несмотря на многочисленные требования надзорных органов, далеко не каждый производитель считает нужным отметить на этикетке состав ингредиентов. Если кто и сподобился, то самое важное и вредное указывается столь мелким шрифтом, что без микроскопа не разглядеть. На что и делается расчет. Иначе, узнав содержание, люди перестанут покупать продукт. А то, что наличие в нем «пальмы» отразится на чьем-то здоровье, — уже чужая ответственность.

Между тем народ в России травится весьма активно. Месяц назад несколько десятков курсантов Ульяновского суворовского училища попали в больницу с тяжелым пищевым отравлением. В конце декабря прошлого года в детских садах столицы отравились 147 малышей. Примеры, причем чуть ли не ежедневные, можно легко продолжить...

Взять бы и ввести стране запрет на продажу токсичных, канцерогенных или генно-модифицированных продуктов! А в случае, если некачественная еда привела к отравлению или, не дай бог, к чей-то смерти, то не ограничиваться смешными денежными штрафами, а применять уголовное наказание с реальными тюремными сроками. Причем не только к производителю, но и к сотрудникам контролирующих служб и ведомств и даже руководству торговой сети, реализовавшей сомнительный товар. Словом, карать всех виновных и ответственных.

Ведь могут же у нас приструнить всяких блогеров и разных интернет-активистов за малейшие высказывания в адрес власти. Причем не одними штрафами, а показательным «посадками». Видимо, здоровье населения целой страны менее важный вопрос, чем испорченное настроение какого-нибудь чиновника, болезненно отреагировавшего на адресную критику.

Разумеется, каждый бизнесмен заинтересован дешевле изготовить и дороже продать. Чтобы отечественные, а также польские, турецкие, египетские или израильские производители имели свои гешефты, мы все обречены покупать хлеб из зерна, которое прежде скармливали скотине, есть «пластмассовые» помидоры, пить искусственное молоко, потреблять «пальмовые» сыры и сметану, аптечную курятину и прочую химическую дрянь.

Последние два десятилетия в России отмечается резкий всплеск опасных инфекций, в том числе гепатита, врожденных аномалий и снижения иммунитета. У многих современных школьников иммунный статус ниже, чем у стариков. Поэтому и заболеваний становится больше. В прошлом году, к примеру, выявлено более пятисот тысяч новых случаев рака. Всего же в онкоцентрах на учете сегодня 3,5 миллиона россиян. По мнению ученых, если не удастся остановить использование в пищевой промышленности гормонов, консервантов и различных суррогатов, пугающий рост тяжелых заболеваний будет только ускоряться.

” В России растет число заболеваний и смертей, связанных с некачественными продуктами.

Роспотребнадзор связал 63% смертей в России с приёмом некачественной пищи.”

https://www.kommersant.ru/doc/3821297