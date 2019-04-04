Что учёные говорят о пирамидах в Антарктике?

Вот уже много лет люди говорят о неких пирамидах, расположенных на территории Антарктиды. По форме эти пирамиды якобы напоминают египетские и, по версии некоторых исследователей, представляют собой свидетельства существования протоцивилизаций. Чем на самом деле могут являться ледяные наросты, разбиралась корреспондент RT.

Первые новости о рукотворных пирамидах в Антарктиде появились на просторах интернета в середине июня 2013 года. Основным доказательством было слайд-шоу из нескольких фотографий и небольших поясняющих текстов.

Сообщалось, что невероятное открытие сделали восемь исследователей из университетов США и Европы, их личности не раскрыты. Такая секретность объяснялась тем, что к пирамидам якобы планировали отправить научную экспедицию для подробного изучения таинственных объектов. Судя по последним новостям, полностью повторяющим информацию двухгодичной давности, поход так и не состоялся.

На видео — логотип группы учёных из Великобритании Alien Disclosure Group (ADG), раскрывающей секретные материалы об НЛО и внеземных технологиях. Автор сенсации — один из членов сообщества, Стивен Ханнард. Его уже много раз ловили на поддельных доказательствах существования НЛО.

Выяснилось, что пирамиды — это два ракурса одной горы самого высокого хребта Антарктиды под названием Винсон. Массив находится в Антарктике. Ханнард взял фотографии 2010 года из блога альпинистов, совершавших восхождение недалеко от необычной вершины.

© < ![CDATA[ ]]> http://www.mountainguides.com/< ![CDATA[]]>

Рассмотреть гору сверху может любой желающий с помощью Google Maps.

А также весь горный массив (в красном кружке — та самая гора).

Третий снимок с пирамидой у самого берега, скорее всего, фотомонтаж. Гора находится на шельфовом леднике, а он течёт от берега в море: любая постройка просто не могла бы сохраниться на краю такого ледяного щита.

Что говорят учёные

Если это сотворил не человек, возникает вопрос, из-за чего образуются такие причудливые формы. Телеканалу RT дали комментарии геолог Юрий Козлов и геоморфолог Константин Ловягин.

«Обычно все причудливые формы породы образуются из-за того, что они состоят из разных минералов разной плотности. Соответственно, в процессе выветривания, когда природные факторы (дождь, снег, ветер) разрушают породу, сначала срабатываются минералы с меньшей плотностью, а твёрдые остаются и принимают разные интересные очертания, в которых потом человек пытается найти что-то знакомое», — объяснил RT Козлов.

По словам Ловягина, «возможно, это самый обыкновенный результат процесса денудации, то есть останцы имеют природную форму, близкую к пирамидальной. Это далеко не уникальное явление, которое можно встретить в разных уголках Земли. Оно обусловлено минералогическим составом породы. Разные породы в процессе выветривания приобретают разную форму. Это может быть базальт или гранитная интрузия, сохраняющая такие точеные формы из-за замедления процессов выветривания при низкой температуре».

Действительно, пирамидальные горы можно встретить не только в Антарктике, но и, например, в Италии.

В Закарпатье — три горы около п. Шаян.

Юлия Троицкая