Видеоблог: Гания Замалеева (Часть 3-я)

Концептуал СМИ Адекватное питание 2019

Как справиться с болезнями, гиподинамией и плохим самочувствием, продлить молодость, активное здоровое долголетие и просто прекрасное настроение? Читайте в книгах:

Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации + Видео диск, Оганян Марва Вагаршаковна, Оганян В.С.

===========================================================================