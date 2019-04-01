7 самолётов необычной формы, которые не мудрено принять за НЛО

С того самого дня, когда человек впервые поднялся в воздух, он ни на день больше не останавливался в своем поиске новых и все более совершенных форм и конструкций. Каждый год инженеры со всей планеты создавали новые летательные аппараты. Иногда у них получалось что-то такое, что, казалось бы, не сможет летать.

1. М2-F1

Странно, но оно летает. |Фото: blogspot.com.

В 1963 году в США проводились испытания летательного аппарата М2-F1, который хотели использовать для возвращения астронавтов на Землю. Инженеры в шутку прозвали свое творение «Летающая ванна». Габариты аппарата составляли 6.1х2.89 метра, а масса достигала 454 кг. Управлялась «Летающая ванна» одним единственным пилотом. Испытания проходили 3 года, после чего проект закрыли. Сейчас М2-F1 – это музейный экспонат на базе Эдвардс.

2. Stipa-Caproni

Выглядит, как что-то с другой планеты. |Фото: soulblog.ru.

Данный самолет был создан итальянским инженером Луиджи Стипа в 1932 году. Свое творение мастер назвал «intubed propeller». Несмотря на ряд смелых идей и хорошие аэродинамические показатели, «летающий бочок» так и не смог превзойти по своим параметрам уже существовавшие самолеты. Более того, машиной было крайне неудобно управлять.

3. Vought V-173

Первый самолет с вертикальным взлетом. |Фото: mansden.ru.

За характерный дизайн этот самолет прозвали в шутку «Летающий блинчик». Аппарат Vought V-173 был создан в 1943 году американским инженером Чарльзом Циммерманом и стал первой машиной с вертикальным взлетом. Размах крыльев аппарата составлял 7.1 метра, а максимальная скорость могла достигать 222 км/ч. Задумывался самолет, как палубный бомбардировщик. Сейчас его можно увидеть в Смитсоновском университете.

4. XF-85 Goblin

Сторожевой пес для бомбардировщика. |Фото: livejournal.com.

Самый маленький в истории реактивный истребитель под названием XF-85 Goblin создала в 1948 году компания McDonnell. Предполагалось, что яйцеобразный аппарат будет помещаться в отсек бомбардировщика. Управлять машиной могли только пилоты прошедшие жесточайший отбор – рост не выше 172 см и вес не более 90 кг (уже в экипировке). Проект закрыли в 1949 году.

5. Aero Spacelines Super Guppy

Летает до сих пор. |Фото: vistapointe.net.

Один из самых необычных самолетов в мире, во многом благодаря форме своего фюзеляжа. Машину создали в 1962 году. Самолет выглядел так странно, что каждый скептик сомневался в том, что Aero Spacelines Super Guppy вообще сможет взлететь. Однако «Летающий кит» смог не только подняться в небо, но еще и 24 500 кг груза с собой прихватил.

6. К-7

Проект решили закрыть по ряду причин. |Фото: mirtesen.ru.

Многоцелевой советский самолет К-7 был настоящим «Летающим монстром». Использовать его хотели и как военную машину, и как гражданскую. Длина этого гиганта составляла 28 метров, а размах крыльев – 53 метра. Масса аппарата – 21 тысяча кг. Самолет мог нести 112 парашютистов или 8.5 тонны бомбы. В военной модификации на нем также устанавливалось 12 огневых точек. После 7 успешных тестовых полётов, во время нового испытания случилась катастрофа, унесшая жизни 15 членов экипажа. Со временем проект решили закрыть.

7. Inflatoplane

Резиновый самолет. |Фото: popmech.ru.

Проект американской компании Goodyear от 1956 года специально для пентагона. Летательный аппарат является гибридом дирижабля и воздушного шара. Большая часть корпуса была сделана из прорезиненного нейлона. В движение «резиновый самолет» приводился двигателем мощностью всего 60 л.с.

И это не шутка. ¦Фото: popmech.ru.

В нерабочем состоянии аппарат укладывался в небольшую коробку, что позволяло возить его даже в багажнике небольшого авто.