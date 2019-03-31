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Таблице Менделеева 150 лет. Евгений Спицын

09:23. 31 марта 2019 Просмотров - 42 Один комментарий Опубликовал:

Хватит гробить науку!

Периодической таблице химических элементов, более известной как “таблица Менделеева”, в этому году исполняется 150 лет. И теперь, спустя полтора века, международная организация ЮНЕСКО проведет голосование, чтобы официально присвоить таблице имя русского ученого, хотя таблицу Менделеева и так называют везде таблицей Менделеева. Кроме того, в России будут чествовать систему, однако чествование может оказаться своеобразным пиром во время научной чумы, ведь наука в России стремительно гибнет. Своим мнением об этом с НаканунеТВ поделился историк Евгений Спицын.

Наука и образование, которыми всегда славилась Россия, сегодня находятся в бедственном положении. Почему так получилось и что делать? Расскажут:

Книги Спицына Евгения Юрьевича

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Накануне.RU

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/tablitse-mendeleeva-150-let-evgeniy-spitsyn

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