Таблице Менделеева 150 лет. Евгений Спицын
Хватит гробить науку!
Периодической таблице химических элементов, более известной как “таблица Менделеева”, в этому году исполняется 150 лет. И теперь, спустя полтора века, международная организация ЮНЕСКО проведет голосование, чтобы официально присвоить таблице имя русского ученого, хотя таблицу Менделеева и так называют везде таблицей Менделеева. Кроме того, в России будут чествовать систему, однако чествование может оказаться своеобразным пиром во время научной чумы, ведь наука в России стремительно гибнет. Своим мнением об этом с НаканунеТВ поделился историк Евгений Спицын.
Наука и образование, которыми всегда славилась Россия, сегодня находятся в бедственном положении. Почему так получилось и что делать? Расскажут:
Книги Спицына Евгения Юрьевича
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/tablitse-mendeleeva-150-let-evgeniy-spitsyn
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“Уничтожение Менделеева…”
https://www.youtube.com/watch?v=5iaaDbDQUYM
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