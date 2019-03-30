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Самый женский подвиг: как Зина Степанова уговорила сдаться 7000 немецких солдат и офицеров

19:02. 30 марта 2019 Просмотров - 185 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: X-TRUE.INFO @ Ярослав Горбунов

Далеко не всегда подвиги на войне предполагали уничтожение больших количеств личного состава и техники противника. Один из самых известных и бескровных героических поступков переводчицы Зинаиды Степановой позволил сохранить тысячи жизней советских солдат. Вера Мурманцева в своей книге «Советские женщины в Великой Отечественной войне» назвала его «самым женским подвигом» той войны.

Разведчица, переводчица и просто красавица

В 1942 году только что окончившая Московский учительский институт иностранных языков (современный МГЛУ) молоденькая девчушка Зина Степанова добровольцем отправилась на фронт. Поступив в распоряжение переводчица разведотдела 52-й гвардейской Рижской СД, она неоднократно демонстрировала свои знания и беспримерную храбрость. Неся службу на Волховском фронте, она не раз доставляла в штаб важную информацию о планируемых фашистами ударах.

В январе 1944 года — во время Новгородско-Лужской наступательной операции — разведчица Зина стала одной из первых, кто под шквалом артиллерийского и пулеметного огня противника с автоматом наперевес ворвался на окраины города. А в августе того же года в Эстонии она повела за собой в контратаку бойцов дивизии и, даже будучи тяжело раненной, не покинула поля боя, продолжая поддерживать наступление автоматным огнем.

Но самый главный подвиг Степановой был ещё впереди. Его подробно в своей книге «На главную битву русские ещё не пришли» описал Максим Кузнецов.

Прошу прекратить безумство

2 мая 1945 года победа была почти в руках — осажденный Берлин не имел шансов на спасение. Но самые отчаянные и патриотически настроенные солдаты вермахта и члены народного ополчения готовились продать свои жизни как можно дороже. Около 7000 немецких солдат укрепились в парке Гумбольдтхайн — расположенного на возвышенности района города, который было очень удобно оборонять.

Первые несколько атак были отбиты и войска РККА, неся тяжелые потери, откатились на исходные позиции. И тогда Зина вызвалась выступить в роли парламентера. Вместе с подполковником Поповым и связистом Калмыковым Степанова на штабном автомобиле с привязанным к нему белым флагом отправилась к одному из укрепрайонов. Первые предложения о капитуляции были отвергнуты немецким командованием. И тогда Зина решила заговорить по-другому.

Речь девушки заняла более часа. После события она сама не могла точно вспомнить, как увещевала двух матерых и не боящихся смерти генералов. Она рассказывала о зверствах, которые творили фашисты на ее земле и о разрушенных городах, о миллионах погибших и напрасных жертвах, которых не избежать при ближайшем штурме, о безумстве решений, которые они сейчас принимают.

Девушка то тихо рассказывала о чем-то, то плакала, то срывалась на крик. После короткого совещания предложение советской стороны было принято. Более 7000 немецких солдат и офицеров, оставив свои позиции, сдались в плен этой хрупкой девушке, которой на тот момент едва исполнилось 22 года. За свой подвиг Степанова Зинаида Николаевна была награждена Орденом Отечественной войны I степени.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102213

Метки: чит.клуб

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