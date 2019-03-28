«Плоскоземельщики» отправляются в Антарктику искать «края» планеты
Организаторы ежегодной конференции, на которой собираются люди, убежденные в том, что Земля плоская, намереваются отправиться к «краю» планеты — ледяной стене, которая, как они утверждают, удерживает океаны от переливания в космос.
Недавно Международная конференция «Плоская Земля» (Flat Earth International Conference, FEIC) объявила на своем сайте о том, что путешествие намечено на 2020 год. Его цель — проверить утверждение плоскоземельщиков о том, что Земля — это плоский диск, окруженный ледяной стеной на своих краях.
Детали об этом событии, включая даты, еще объявлены не были. Однако стоит отметить, что морские карты и навигационные технологии — вроде спутниковой системы навигации (GPS) — могут работать именно потому, что Земля имеет шарообразную форму.
Приверженцы теории о плоской Земле утверждают, что фотографии, на которых запечатлен искривленный горизонт, — подделки, а снимки круглой Земли из космоса — часть огромного заговора, в котором задействованы NASA и другие космические агентства. Эти и другие утверждения о плоской Земле опубликованы на сайте Сообщества плоской Земли (FES) — предположительно, самой старой официальной организации в этой области, существующей еще с XIX века.
Тем не менее древние греки еще более двух тысяч лет назад продемонстрировали, что Земля — это сфера. В то же время гравитация, удерживающая на планете все, что нас окружает, может существовать только в сферическом мире.
В диаграммах, опубликованных на сайте FES, планета представлена в виде блинообразного диска с Северным полюсом в самом центре и краем, «со всех сторон окруженным ледяной стеной, удерживающей океаны внутри». Эта ледяная стена и станет конечным пунктом путешествия, обещанного FEIC.
Однако здесь есть одно серьезное противоречие. Навигационные карты и системы, направляющие морские лайнеры и другие суда по земным океанам, основаны на принципе круглой Земли, как объяснил в интервью изданию The Guardian Хэнг Кейджер, бывший капитан круизного лайнера с 23-летним опытом.
GPS опирается на сеть из десятков спутников, вращающихся вокруг Земли на расстоянии тысяч километров. Сигналы от них направляются в приемник внутри GPS-устройства. Для точного обозначения расположения на Земле необходимо как минимум три спутника — именно из-за кривизны Земли.
«Если бы Земля была плоской, трех спутников хватило бы, чтобы предоставить эту информацию всем на Земле, — говорит Кейджер. — Но этого недостаточно, ведь наша планета круглая».
Будет ли путешествие FEIC полагаться на GPS или плоскоземельщики разработают абсолютно новую навигационную систему для поиска края света, пока не известно.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1553748317
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По GPS они никогда не найдут край плоской Земли, эта система настроена таким образом, что они будут вдоль края ходить.
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Плоская земля – это правильный и честный подход к альтернативной науке. Например я общался с пионером тунгусского метеорита, он словами и стихами выразил общее мнение метео-пионеров, что экспедиция (ежегодная) нужна для бесплатного круиза в мир водки, трёпа и рыбалки. А потом посиделки на весь год, кто откажется от такой экстремальной халявы. Теперь о плоских, никакой институт им на хадж водки не даст, а без водки в Антарктике делать нечего. Будут бухать на свои, это честно.
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Лично я думаю, что движение плоскоземельщиков это нечто вроде движения хиппи в 60-х, люди охренели до того что отрицают очевидное и хотят выпендриться, типа мы не понимаем и мы верим, формально этого никто запретить не может, ровно как никто не может запретить е-ся в ж-пу по теперяшним законам, а по прошлым сидели бы в тюрьме а плоскоземельщики в дурдоме.
Но наша жизнь постепенно становится похожей на дурдом, и плоскоземельщикам здесь самое время и место, это такая секта, *************, ибо я не верю, что люди и в самом деле так думают. Впрочем главное не думать, главное верить. Интересно, что вера в коммунизм была и остаётся штукой для высокоинтеллектуального ума, и сравнение этих двух вероисповеданий показывает как же низко падает человеческий разум.
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Для Вас это очевидно, потому что в школе Вам вдолбили в голову, что Земля круглая, вдолбили бы, что плоская, было бы очевидно, что плоская.
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В школе не вдолбили, а показали более чем аргументировано. Какие разумные аргументы есть у плоскоземельщиков? Или для Вас разницы нет в аргументации, есть только вдалбливание? И школа была умнее Вас, она не вдалбливала, она показывала и доказывала. А плоскоземельщики не имеют в уме ничего, только на языке, и только глупости.
Наука не может быть альтернативной. Она или есть или её нет. А всякая альтернатива науке есть глупости или мракобесие. Но нам известно из школы мракобесие религиозное, основанное на религиозной почве. А вот то мракобесие которое сейчас, оно на какой почве основано?
И если в основе всякого развития лежит конфликт, то неужели нечем заняться сейчас, кроме как создавать конфликт, в основе которого лежит полнейший маразм? Или если скандал сделать не из чего, то его нужно сделать из ничего? Похоже суть в этом.
И если уж ЯП туда же, то нахрен такой ЯП.
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В случае ЯП – чистый бизнес, да простит меня Уважаемый Брахман. Запустил покорявее – народ забегал, закудахтал – посещения, комментарии, жизнь кипит, баблишко капает.
И в части “альтернативного” согласна, когда-то примерно то же писала, а толку. Невежество активно и напористо наступает, что будет, когда оно победит и кому это выгодно – вот вопросы. Почва этого мракобесия – желание свести человека с ума, лишить здравого рассуждения, поворотить развитие разума вспять, поставить раком и отыметь, простите. Кому выгодно – возможно, тем, кто придумал этот проект под названием “Человек”, они его активно сворачивают? Как может быть человеку выгодно собственное вырождение и гибель? Только тому, кому мы мешаем жить и володеть миром. Ликви потёр бы ручки, а для меня написанное мной же – чистая фантастика, но что другое можно придумать? Вы учёный, технарь, может Вы скажете кто и зачем нас сводит с ума? Сергей, ответьте!