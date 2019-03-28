«Плоскоземельщики» отправляются в Антарктику искать «края» планеты

Организаторы ежегодной конференции, на которой собираются люди, убежденные в том, что Земля плоская, намереваются отправиться к «краю» планеты — ледяной стене, которая, как они утверждают, удерживает океаны от переливания в космос.

Недавно Международная конференция «Плоская Земля» (Flat Earth International Conference, FEIC) объявила на своем сайте о том, что путешествие намечено на 2020 год. Его цель — проверить утверждение плоскоземельщиков о том, что Земля — это плоский диск, окруженный ледяной стеной на своих краях.

Детали об этом событии, включая даты, еще объявлены не были. Однако стоит отметить, что морские карты и навигационные технологии — вроде спутниковой системы навигации (GPS) — могут работать именно потому, что Земля имеет шарообразную форму.

Приверженцы теории о плоской Земле утверждают, что фотографии, на которых запечатлен искривленный горизонт, — подделки, а снимки круглой Земли из космоса — часть огромного заговора, в котором задействованы NASA и другие космические агентства. Эти и другие утверждения о плоской Земле опубликованы на сайте Сообщества плоской Земли (FES) — предположительно, самой старой официальной организации в этой области, существующей еще с XIX века.

Тем не менее древние греки еще более двух тысяч лет назад продемонстрировали, что Земля — это сфера. В то же время гравитация, удерживающая на планете все, что нас окружает, может существовать только в сферическом мире.

В диаграммах, опубликованных на сайте FES, планета представлена в виде блинообразного диска с Северным полюсом в самом центре и краем, «со всех сторон окруженным ледяной стеной, удерживающей океаны внутри». Эта ледяная стена и станет конечным пунктом путешествия, обещанного FEIC.

Однако здесь есть одно серьезное противоречие. Навигационные карты и системы, направляющие морские лайнеры и другие суда по земным океанам, основаны на принципе круглой Земли, как объяснил в интервью изданию The Guardian Хэнг Кейджер, бывший капитан круизного лайнера с 23-летним опытом.

GPS опирается на сеть из десятков спутников, вращающихся вокруг Земли на расстоянии тысяч километров. Сигналы от них направляются в приемник внутри GPS-устройства. Для точного обозначения расположения на Земле необходимо как минимум три спутника — именно из-за кривизны Земли.

«Если бы Земля была плоской, трех спутников хватило бы, чтобы предоставить эту информацию всем на Земле, — говорит Кейджер. — Но этого недостаточно, ведь наша планета круглая».

Будет ли путешествие FEIC полагаться на GPS или плоскоземельщики разработают абсолютно новую навигационную систему для поиска края света, пока не известно.

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