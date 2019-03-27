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Повторная атака на электростанцию “Эль-Гури”

00:49. 27 марта 2019 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:


Значительная часть Венесуэлы снова осталась без света. Повторной атаке подверглась электростанция "Эль-Гури".
Атака включала в себя поджог трансформатора питавшего машины станции и две кибератаки, которые произошли днем и поздно вечером, замедлив работы по ликвидации последствий пожара.
Служба безопасности задержала 6 человек причастных к организации саботажа на "Эль-Гури". Им будут предъявлены обвинения в саботаже и террористической деятельности.
Часть Венесуэлы по-прежнему испытывает перебои с электроснабжением. По заявлению министра связи, на этот раз власти были лучше подготовлены к атаке и поэтому на устранение последствий кибератаки ушло не несколько дней, а несколько часов.
Мадуро официально обвинил в нападении США и их марионеток.


Уничтоженный в ходе поджога трансформатор на территории электростанции "Эль-Гури".








Работы на "Эль-Гури".





Не сумев реализовать быстрое свержение Мадуро, США перешли к игре вдолгую, пытаясь расшатать ситуацию в Венесуэле путем экономического удушения и атак на инфраструктуру страны, в надежде, что это позволит сформировать критическую массу недовольных, которая пока отсутствует.

PS. По заявлениям Госдепа США, среди военного персонала, который прибыл на днях в Венесуэлу были и военные специалисты по кибербезопасности. Несколько ранее Мадуро официально запрашивал Россию и Китай по поводу направления в страну такого рода экспертов для предотвращения кибератак на инфраструктуру страны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4875960.html

Метки: венесуэла, империализм, мадуро, Россия, США, эль-гури, южная америка

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