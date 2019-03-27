Повторная атака на электростанцию “Эль-Гури”

Значительная часть Венесуэлы снова осталась без света. Повторной атаке подверглась электростанция "Эль-Гури".Атака включала в себя поджог трансформатора питавшего машины станции и две кибератаки, которые произошли днем и поздно вечером, замедлив работы по ликвидации последствий пожара.Служба безопасности задержала 6 человек причастных к организации саботажа на "Эль-Гури". Им будут предъявлены обвинения в саботаже и террористической деятельности.Часть Венесуэлы по-прежнему испытывает перебои с электроснабжением. По заявлению министра связи, на этот раз власти были лучше подготовлены к атаке и поэтому на устранение последствий кибератаки ушло не несколько дней, а несколько часов.Мадуро официально обвинил в нападении США и их марионеток.Уничтоженный в ходе поджога трансформатор на территории электростанции "Эль-Гури".Работы на "Эль-Гури".Не сумев реализовать быстрое свержение Мадуро, США перешли к игре вдолгую, пытаясь расшатать ситуацию в Венесуэле путем экономического удушения и атак на инфраструктуру страны, в надежде, что это позволит сформировать критическую массу недовольных, которая пока отсутствует.PS. По заявлениям Госдепа США, среди военного персонала, который прибыл на днях в Венесуэлу были и военные специалисты по кибербезопасности. Несколько ранее Мадуро официально запрашивал Россию и Китай по поводу направления в страну такого рода экспертов для предотвращения кибератак на инфраструктуру страны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4875960.html