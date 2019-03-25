Видеоблог: Михаил Хазин

Концептуал СМИ Картина мира глазами цифровизации

Каким внеэкономическим факторам должна быть подчинена культурная и экономическая политика? Как обеспечить бескризисное социально-экономическое развитие и устойчивое процветание человека? Расскажет книга:



Экономика и Ноосфера, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.В., Иманов Г.М.



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