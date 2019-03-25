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Видеоблог: Михаил Хазин

10:15. 25 марта 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

Картина мира глазами цифровизации

Каким внеэкономическим факторам должна быть подчинена культурная и экономическая политика? Как обеспечить бескризисное социально-экономическое развитие и устойчивое процветание человека? Расскажет книга:

Экономика и Ноосфера, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.В., Иманов Г.М.

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Школа Здравого Смысла ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-mihail-hazin

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